Sốt là tình trạng dễ gặp ở trẻ em và những lầm tưởng sai lầm này nên được loại bỏ sớm vì sẽ chỉ khiến bạn thêm lo lắng

Lầm tưởng số 1: Nhiệt độ càng cao, bệnh càng nghiêm trọng

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật: Nhiệt độ cao có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nghiêm trọng ở thanh thiếu niên và người lớn, nhưng không phải lúc nào cũng nghiêm trọng ở trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Hệ thống miễn dịch của trẻ không được điều chỉnh tinh vi, vì vậy nó tấn công mọi vi trùng hết sức mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao trẻ em có thể bị sốt cao do cảm lạnh đơn thuần trong khi người lớn thì không. Quan trọng hơn con số trên nhiệt kế là hành động của con bạn.

Hãy đảm bảo rằng con đang uống nhiều nước, có phần năng động và cảm thấy tốt hơn sau khi dùng liều lượng thích hợp của acetaminophen hoặc ibuprofen.

Lầm tưởng số 2: Để có độ chính xác thực sự, chỉ có nhiệt độ trực tràng mới có tác dụng

Sự thật: Việc đo nhiệt độ trực tràng không phải lúc nào cũng cần thiết. Tiến sĩ Klein khuyên rằng nhiệt độ trực tràng là chính xác nhất nhưng đừng lo lắng về việc đo nhiệt độ ở trẻ lớn hơn. Chúng quan trọng nhất trong sáu tháng đầu tiên thôi.

Chắc chắn việc đặt nhiệt kế vào nách của con bạn sẽ dễ dàng hơn. "Nó sẽ không thay đổi khi bạn ôm con của bạn. Phương pháp đặt nhiệt kế nách phù hợp với mọi lứa tuổi và gần như chính xác. Đối với phương pháp đặt ở miệng cũng vậy, mặc dù trẻ em thường không thể ngậm nhiệt kế dưới lưỡi cho đến khi bốn tuổi.

Lầm tưởng số 3: Nhiệt kế đo tai và trán chính xác như nhiệt kế kỹ thuật số

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật: Nhiệt kế đo tai và nhiệt kế thái dương không đáng tin cậy như nhiệt kế đa dụng kỹ thuật số. Các kết quả đọc của chúng có thể bị lệch do nhiệt độ bên ngoài.

Nhiệt kế đa dụng kỹ thuật số là loại duy nhất bạn cần. Chúng không đắt, nhanh và dễ sử dụng.

Lầm tưởng số 4: Nhiệt độ bình thường duy nhất là 37 độ C

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật: 37 độ C được biết đến nhiều là nhiệt độ bình thường được lấy bằng nhiệt độ ở miệng. Nhiệt độ dưới cánh tay có thể thấp hơn khoảng một độ. Nhiệt độ trực tràng có thể cao hơn khoảng một độ.

Tiến sĩ Klein cho biết: "Nhiệt độ của bạn cũng thay đổi trong ngày do chu kỳ hormone. Trong khi nhiệt độ trực tràng giữ ở mức ổn định nhất, nhiệt độ ở nách và miệng sẽ thấp nhất vào buổi sáng và cao hơn khoảng một đến hai độ vào cuối buổi chiều và buổi tối".

"Nói cách khác, nhiệt độ miệng khoảng 37,7 độ C ngay trước khi đi ngủ có thể là bình thường. Nhiệt độ ở nách là 37,2 độ C vào buổi sáng có thể là dấu hiệu bắt đầu sốt. Bất cứ điều gì trên 38 độ C được coi là một cơn sốt".

Lầm tưởng số 5: Sốt cao sẽ gây co giật

Ảnh minh họa: Internet

Sự thật: Trái với suy nghĩ của nhiều người, sốt cao sẽ không gây co giật.

Tiến sĩ Klein cho biết co giật do sốt không phải do sốt cao. Chúng là do nhiệt độ tăng đột ngột. Bạn không cần phải hạ sốt để ngăn ngừa co giật. “Trẻ em có thể bị co giật do sốt trước khi bạn biết chúng bị sốt.

Khi sốt là bình thường

Nói chung, những cơn sốt kéo dài dưới năm ngày không có gì đáng lo ngại, đặc biệt nếu con bạn có biểu hiện khá bình thường như vẫn chơi, ăn và uống bình thường. Sẽ không sao nếu con bạn có vẻ hơi mệt mỏi. Một đứa trẻ từ ba tháng đến ba tuổi có thể bị sốt lên đến 39 độ C (và lên đến 39,4 độ C nếu chúng lớn hơn). Đây thường là những dấu hiệu bình thường để chống chọi với bệnh tật.

Ngoài ra, nếu một đứa trẻ mới được chủng ngừa, sốt nhẹ kéo dài dưới 24 giờ nói chung không phải là điều đáng lo ngại.

Ảnh minh họa: Internet

Trong nhiều trường hợp, không cần thiết nhưng bạn có thể hạ sốt để giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Tiến sĩ Klein cho biết: "Không có bằng chứng nào cho thấy việc hạ sốt sẽ làm giảm phản ứng miễn dịch. Vì vậy, hãy tiếp tục điều trị cơn sốt, chỉ để giúp con bạn thoải mái hơn".

Nếu đứa trẻ bình thường khỏe mạnh của bạn đang ngủ ngon nhưng bị sốt, đừng đánh thức chúng để điều trị.

Khi nào bạn nên gọi bác sĩ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn bị sốt, đây là những tình huống bạn nên gọi bác sĩ:

Đối với trẻ sơ sinh dưới ba tháng tuổi bị sốt. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo duy nhất của một căn bệnh nghiêm trọng.

Đối với một đứa trẻ bị sốt hơn năm ngày. Bé cần được kiểm tra xem có bất kỳ nguyên nhân cơ bản nào không.

Đối với những cơn sốt 38 độ C mãi không hạ, hãy dùng acetaminophen hoặc ibuprofen trong vòng hai giờ.

Đối với một đứa trẻ bị sốt không chơi, không ăn uống như bình thường hoặc khó tỉnh lại.

Đối với một em bé bị sốt mà không thấm ướt ba chiếc tã mỗi ngày.

Đối với trẻ bị sốt, trẻ không đi tiểu sau mỗi 8 đến 12 giờ và có nguy cơ bị mất nước.

Đối với một đứa trẻ vừa được chủng ngừa có nhiệt độ cao hơn 38.8 độ C hoặc sốt hơn 24 giờ.

Bất cứ lúc nào bạn có một mối quan tâm về con của bạn.

Theo Clevelandclinic