Nếu bạn lo lắng chiếc răng bé nhỏ của con yêu gặp rắc rối vì những món "ngọt ngào", đây là những lựa chọn lành mạnh hơn dành cho bé với nguyên liệu siêu bổ dưỡng này

Sau đây là các lựa chọn về ba công thức món tráng miệng bằng cho con bạn khi thích ăn ngọt nhưng ít tổn hại hơn đến hàm răng của bé. Thanh granola bột yến mạch

Trong khi các loại thực phẩm như sô cô la lại chiếm được cảm tình của cả người già lẫn trẻ. Trẻ em thích sô cô la vì sô cô la làm cho chúng hạnh phúc và gắn liền với những kỷ niệm đẹp. Nhưng cùng với món ngọt này là lượng đường và bột không tốt cho sức khỏe . Có nhiều sản phẩm thay thế lành mạnh cho các loại thực phẩm như vậy và một lựa chọn linh hoạt là yến mạch.

Các thanh granola thông thường thường được chế biến dạng cao, chứa thêm đường và chứa chất làm ngọt nhân tạo. Các thanh granola bột yến mạch lại khác biệt. Được làm với hương vị đơn giản, nguyên liệu bổ dưỡng và nhiều giòn, thanh granola bột yến mạch rất dễ làm món ăn nhẹ sẽ giúp trẻ no trong nhiều giờ và không khiến chúng bị quá tải đường.

Tất cả những gì bạn cần để làm một thanh granola tự làm là một ít hạnh nhân, bơ đậu phộng, mật ong, hạt hoặc trái cây khô và tất nhiên là yến mạch cán mỏng. Món ăn nhẹ gồm năm thành phần này có thể đa dạng để làm hài lòng vị giác của trẻ và có thể làm món ăn nhẹ buổi chiều đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe.



Sữa và bánh quy

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Là một "tác phẩm" kinh điển vượt thời gian, bánh quy là tấm vé một chiều của bạn đến trái tim của con bạn thông qua dạ dày của chúng. Chuyển đổi bột mì thông thường sang bột yến mạch là bí quyết sẽ mang lại lợi ích cho món ăn này. Bạn cũng có thể sử dụng yến mạch cán hoặc cắt sợi nếu con bạn thích bánh quy giòn. Vị bùi bùi và dai bên trong sẽ khiến phần nhân của bánh tan chảy như dính bơ. Đối với trẻ em, món tráng miệng này tốt nhất nên dùng với một ly sữa nóng.



Một chiếc bánh lành mạnh hơn

Ảnh minh họa: Internet

Làm một chiếc bánh bột yến mạch cho con bạn đã giúp bạn đi trước một bước so với bất kỳ món tráng miệng nào khác bằng cách sử dụng bột mì tinh chế. Với sự kết hợp của các nguyên liệu ướt, nguyên liệu khô và bột yến mạch, chắc chắn món bánh này sẽ ẩm và rất tốt cho sức khỏe.

Bánh yến mạch có thể được làm với trái cây và phủ một lớp dừa hạnh nhân bên trên. Bột yến mạch có thể được sử dụng trong các loại bánh khác như bánh mì chuối sẽ thực sự mang lại sự sống động cho món ăn.



Kết cấu và hương vị đều được mang đến cho bạn trong một túi yến mạch, thực sự không cần phải tìm kiếm thêm. Yến mạch hoạt động tuyệt vời với các công thức được liệt kê ở trên nhưng tại sao không làm cho con bạn ngạc nhiên với táo chiên giòn với bột yến mạch tẩm gia vị hoặc món yến mạch việt quất nghiền sau bữa tối với kem. Đường trong hầu hết các công thức có thể được thay thế bằng chà là, mật ong và đường thốt nốt. Có rất nhiều lựa chọn khác cho bạn để thưởng thức, bạn chỉ cần bắt đầu thực hiện với những món ăn đơn giản này, con bạn vừa có được thực phẩm ngon ngọt vừa tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều món đường khác.

Theo Femina