7 vấn đề trong việc nuôi con bằng sữa mẹ và cách khắc phục cho các mẹ bỉm sữa

Đây là bảy trong số những thách thức nuôi con bằng sữa mẹ phổ biến nhất mà các bà mẹ mới bắt đầu phải đối mặt và cách chinh phục từng thách thức trong số đó.

Việc cho con bú có thể đến tự nhiên đối với một số phụ nữ, nhưng nó không phải lúc nào cũng là một việc dễ dàng. Đối với một số bà mẹ đang cho con bú, việc này có thể rất khó khăn và có trường hợp thậm chí rất đau đớn. Một số người mới làm mẹ thậm chí có thể tự đánh mình vì nghĩ rằng đó là lỗi của họ khi họ không thể tìm ra những gì xảy ra một cách tự nhiên đối với chính mình trong việc chăm con.

Việc sản xuất không đủ sữa mẹ thực sự rất hiếm. Thông thường, các yếu tố khác có thể gây ra nguồn cung cấp sữa thấp hoặc các vấn đề cho con bú, chẳng hạn như không cho con bú đủ thường xuyên, bổ sung sữa công thức mà không cần bơm, ngậm không hiệu quả, một số loại thuốc, sinh non và huyết áp cao do mang thai cũng sẽ ảnh hưởng.

Nếu bạn lo lắng rằng sữa mẹ không về hoặc sản xuất không đủ, bạn không đơn độc trong hành trình làm mẹ. Nhiều bà mẹ lo lắng về nguồn sữa ít, nhưng hầu hết thời gian cơ thể bạn tạo ra chính xác những gì con bạn cần. Tuy nhiên, vú của bạn phải được kích thích thường xuyên trong những giờ, ngày và tuần đầu tiên trong quá trình thiết lập nguồn cung cấp sữa.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tạo nhiều sữa hơn:

Cho trẻ bú mẹ thường xuyên, ít nhất hai đến ba giờ một lần. Trong những tuần đầu, con bạn sẽ ăn từ 8 đến 12 lần sau mỗi 24 giờ. Đừng bỏ qua việc cho ăn, bơm sữa, theo dõi dấu hiệu của con bạn và để chúng nói cho bạn biết khi nào thì đến giờ ăn.

Trong những tuần đầu, con bạn sẽ ăn từ 8 đến 12 lần sau mỗi 24 giờ. Đừng bỏ qua việc cho ăn, bơm sữa, theo dõi dấu hiệu của con bạn và để chúng nói cho bạn biết khi nào thì đến giờ ăn. Sử dụng tay của bạn cùng với việc cho con bú. Biểu hiện bằng tay là một trong những cách tốt nhất để tăng tiết sữa.

Biểu hiện bằng tay là một trong những cách tốt nhất để tăng tiết sữa. Cho trẻ bú cả hai vú. Thỉnh thoảng bé chỉ bú một bên vú trong mỗi cữ bú là điều bình thường, nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên, nguồn sữa của bạn sẽ giảm. Bạn có thể hút sữa bên còn lại để giảm áp lực và bảo vệ nguồn sữa cho đến khi con bạn bắt đầu bú nhiều hơn trong mỗi lần bú.

Thỉnh thoảng bé chỉ bú một bên vú trong mỗi cữ bú là điều bình thường, nhưng nếu điều này xảy ra thường xuyên, nguồn sữa của bạn sẽ giảm. Bạn có thể hút sữa bên còn lại để giảm áp lực và bảo vệ nguồn sữa cho đến khi con bạn bắt đầu bú nhiều hơn trong mỗi lần bú. Tránh bình sữa và núm vú giả trong những tuần đầu.

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về một số loại thuốc. Thuốc kháng histamine như Benadryl và Zyrtec, cũng như một số loại tránh thai nội tiết tố, có thể làm giảm đáng kể nguồn sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc bản thân. Nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, ăn uống đầy đủ, tránh rượu và nicotin, giữ đủ nước và để người khác giúp bạn trong quá trình chăm sóc em bé cũng như dưỡng sức sau sinh.

Làm việc với chuyên gia tư vấn về việc cho con bú là rất quan trọng nếu bạn lo lắng về nguồn cung cấp sữa thấp. Bác sĩ sẽ cần theo dõi quá trình tăng cân của trẻ rất chặt chẽ. Bác sĩ có thể thực hiện một kế hoạch bơm sữa để bổ sung cho việc cho con bú. Bác sĩ cũng có thể đánh giá máy bơm mà bạn có hiệu quả ra sao.

2. Căng vú (sưng vú cứng và đau)

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi một số bà mẹ mới sinh lo lắng về việc không đủ nguồn sữa, những người khác có thể cảm thấy như họ sắp vỡ òa theo đúng nghĩa đen. Việc vú của bạn trở nên to hơn, nặng hơn và hơi mềm là điều bình thường khi vú bạn quá nhiều sữa.

Hiện tượng đầy vú bình thường này sẽ dần hết sau vài ngày khi cơ thể bạn thích nghi với nhu cầu của bé. Tuy nhiên, căng sữa có thể dẫn đến tắc ống dẫn sữa hoặc nhiễm trùng vú, vì vậy điều quan trọng là phải cố gắng ngăn ngừa nó trước khi điều này xảy ra.

Dưới đây là một số mẹo để giảm các triệu chứng của bạn

Chườm nóng ẩm lên vú, sau đó mát-xa vú trước mỗi lần cho con bú ít nhất 2 đến 3 giờ một lần.

lên vú, sau đó mát-xa vú trước mỗi lần cho con bú ít nhất 2 đến 3 giờ một lần. Bạn có thể chườm đá sau khi cho con bú tối đa 20 phút để giảm viêm và tạo cảm giác thoải mái.

tối đa 20 phút để giảm viêm và tạo cảm giác thoải mái. Không chườm nóng ẩm hoặc nước đá lên núm vú.

3. Viêm vú và nhiễm nấm

Ảnh minh họa: Internet

Viêm vú là một bệnh nhiễm trùng vú thường do nhiễm vi khuẩn từ núm vú bị tổn thương. Vú của bạn có thể đột nhiên trở nên cứng, đỏ, ấm hoặc đau. Nhưng, những vệt đỏ, sốt hoặc các triệu chứng giống như cúm là những dấu hiệu muộn.

Khi bị bệnh này, bạn vẫn có thể cho con bú sữa mẹ, nhưng điều quan trọng là bạn phải đến gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình và được uống thuốc kháng sinh. Cho con bú thường có thể giúp làm sạch nhiễm trùng và loại bỏ ống dẫn sữa bị tắc.

Tưa miệng, một bệnh nhiễm trùng do nấm cũng là một vấn đề phổ biến khác ở các bà mẹ và trẻ sơ sinh đang cho con bú. Đây là một bệnh nhiễm trùng do sự phát triển quá mức của nấm men. Nó có thể gây đau núm vú, đau nhức vú và các đốm trắng ở bên trong má, lưỡi hoặc nướu của bé.

Nếu bạn có lo lắng về tưa miệng, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và nhà cung cấp dịch vụ cho con bạn để cả hai có thể được chẩn đoán chính xác và điều trị cùng một lúc. Điều này sẽ giúp bạn không bị lây nhiễm qua lại.

4. Núm vú bị đau

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Khi bạn mới bắt đầu cho con bú, núm vú của bạn có thể nhạy cảm hoặc mềm. Nhưng trái với những gì bạn đã nghe, việc cho con bú không bao giờ gây đau đớn. Việc cho con bú phải thoải mái khi bạn đã tìm thấy một số vị trí phù hợp để cho bé bú mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dưới đây là một số mẹo để giảm đau núm vú

Đảm bảo một "chốt bú" thích hợp. Bạn sẽ biết con mình ngậm vú đúng cách nếu núm vú và ít nhất một nửa nhũ hoa của bạn được ngậm hoàn toàn vào miệng bé. Một chiếc "chốt bú" không hoàn chỉnh có thể làm bạn cảm thấy như bị kim châm có thể bị đau hoặc nứt núm vú. Nếu bạn vẫn thấy khó chịu sau một phút cho con bú, hãy ấn nhẹ ngón tay sạch của bạn vào khóe miệng của trẻ để cho con ngậm cả núm vú khi bú.

Bạn sẽ biết con mình ngậm vú đúng cách nếu núm vú và ít nhất một nửa nhũ hoa của bạn được ngậm hoàn toàn vào miệng bé. Một chiếc "chốt bú" không hoàn chỉnh có thể làm bạn cảm thấy như bị kim châm có thể bị đau hoặc nứt núm vú. Nếu bạn vẫn thấy khó chịu sau một phút cho con bú, hãy ấn nhẹ ngón tay sạch của bạn vào khóe miệng của trẻ để cho con ngậm cả núm vú khi bú. Cố gắng thay đổi tư thế khi cho em bé bú.

khi cho em bé bú. Tránh mặc áo ngực và quần áo quá chật gây áp lực lên núm vú.

gây áp lực lên núm vú. Tránh sử dụng xà phòng hoặc thuốc mỡ mạnh trên núm vú của bạn. Bạn có thể vắt một ít sữa mẹ sau khi cho con bú và để núm vú khô thoáng sau đó để giúp chúng lành lại và giữ cho chúng khỏe mạnh.

trên núm vú của bạn. Bạn có thể vắt một ít sữa mẹ sau khi cho con bú và để núm vú khô thoáng sau đó để giúp chúng lành lại và giữ cho chúng khỏe mạnh. Nếu cơn đau vẫn tiếp tục, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc bác sĩ của bạn.

5. Núm vú ngược, phẳng hoặc rất lớn

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Cũng giống như rốn của chúng ta, núm vú của phụ nữ có đủ hình dạng và kích cỡ. Nếu núm vú của bạn quay vào trong, phẳng hoặc rất lớn, đôi khi có thể khiến việc cho con bú trở nên khó khăn hơn, nhưng vẫn có những biện pháp khắc phục.

Hầu hết trẻ sơ sinh đều có thể bú mẹ bất kể núm vú của mẹ như thế nào. Nếu bạn lo lắng em bé của bạn không ngậm vú tốt vì hình dạng hoặc kích thước của núm vú của bạn, hãy nói chuyện với nhà cung cấp hoặc chuyên gia tư vấn về việc cho con bú. Họ có thể hướng dẫn bạn các bước để giúp bạn và con bạn điều chỉnh.

6. Con bị tưa lưỡi

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Chỉ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn hoặc một nhà tư vấn về sức khỏe mẹ và bé mới có thể chẩn đoán con bạn bị tưa lưỡi, nhưng nó có thể gây ra các vấn đề về ngậm, đau núm vú và trẻ cáu kỉnh khi cho con bú bằng sữa mẹ.

Khi trẻ bị tưa lưỡi, điều đó có nghĩa là phần mô nối với khoang miệng của trẻ quá ngắn hoặc kéo dài quá xa so với mặt trước của lưỡi. Đừng bỏ qua việc này và ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp nếu bạn có thắc mắc.

7. Bé trớ hoặc quấy khóc sau khi bú

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nhận thấy con mình có đầy hơi hoặc quấy khóc sau khi bú, có thể trẻ đang nuốt không khí hoặc không được ngậm núm vú bú đúng cách.

Tất cả trẻ sơ sinh sẽ nuốt phải một ít không khí trong khi bú mẹ hoặc bú bình, nhưng cách tốt nhất để giúp trẻ thải khí là đảm bảo con bạn có một chốt bú chặt để cố gắng và ngăn không cho quá nhiều không khí bị nuốt vào.

Ngoài ra, đây là một số điều khác có thể giúp ích:

Cho trẻ ợ hơi kỹ giữa lúc đổi hai vú bú và khi kết thúc mỗi cữ bú.

và khi kết thúc mỗi cữ bú. Cố gắng tránh cho chúng ăn quá no hoặc cho chúng ăn quá nhanh.

hoặc cho chúng ăn quá nhanh. Xem xét chế độ ăn uống của bạn. Nhiều bà mẹ lo lắng rằng chế độ ăn uống của họ là nguyên nhân gây ra đầy hơi cho trẻ sơ sinh, nhưng điều này thường không xảy ra.

Nếu bạn nhận thấy sự quấy khóc của con ngày càng tăng, thì có thể hữu ích nếu bạn theo dõi khi nào con bạn bị trớ và nhìn lại những gì bạn đã ăn để thảo luận với nhà cung cấp hoặc nhà tư vấn cho con bú.

Kinh nghiệm cho con bú của mỗi phụ nữ là khác nhau, vì vậy bạn có thể gặp một số hoặc không gặp phải những vấn đề này. Nếu bạn gặp khó khăn khi cho em bé bú, hãy nhớ liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc một nhà tư vấn mẹ và bé để được tư vấn và lên lịch thăm khám.

Theo Banner health