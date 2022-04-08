Trở lại trường học sau thời gian dài ảnh hưởng bời COVID, ba mẹ nên chú ý những điều này để an tâm về sức khỏe của con ngay cả khi quay lại trường

Sau đây, chuyên gia Meghan Fels, DO, một bác sĩ nhi khoa của Banner Health Clinic ở Greeley, CO đã chia sẻ một số điều hàng đầu mà cha mẹ có thể làm để giúp con cái của mình ngăn chặn vi trùng lây lan và đảm bảo một khởi đầu năm học tuyệt vời.

Trở lại trường học có thể rất thú vị và hơi căng thẳng đối với trẻ em và có thể là với cả cha mẹ. Có rất nhiều điều để suy nghĩ về những ngày này và không chỉ về việc con sẽ ngồi cùng với ai trong bữa trưa. Ba mẹ cũng sẽ muốn con đối phó được với vi trùng và vi rút và làm thế nào để duy trì sức khỏe trong suốt cả năm học.

Dưới đây là một số điều bạn có thể thực hành cùng nhau và chỉ cho con cách thực hiện:

Tiến sĩ Fels nói: "Trước tiên, hãy tìm hiểu những điều cơ bản và thảo luận với con bạn về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh tốt và những cách đơn giản mà con có thể làm để giúp ngăn chặn vi trùng và vi rút không mong muốn lây lan".

Làm chủ động tác hắt hơi

Tránh hắt hơi vào tay. Thay vào đó, hãy tập hắt hơi ở phần khuỷu tay hoặc thậm chí bên trong áo sơ mi để các giọt hắt hơi không lưu thông.

Sử dụng một khăn giấy mỗi lần và vứt nó đi

Sử dụng khăn giấy mới mỗi khi con xì mũi, hắt hơi hoặc hứng bất kỳ chất nhầy nào, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác có lót. Không phụ huynh nào muốn nhìn thấy một vệt khăn giấy trong phòng của con mình, giáo viên cũng không muốn thấy chúng xả rác trong lớp học của mình.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước

Ảnh minh họa: Internet

Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi xì mũi hoặc ho. Cách tốt nhất để rửa tay là sử dụng nước ấm cùng xà phòng và chà hai bàn tay vào nhau trong 20 giây. Tiến sĩ Fels nói: "Có thể hữu ích nếu bạn hát một bài hát yêu thích, bài ABC hoặc chúc mừng sinh nhật của bạn vài lần để đảm bảo rằng bạn có đủ 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay có cồn".

Tránh chạm vào mặt

Người ta ước tính mọi người chạm vào khuôn mặt của họ ít nhất 23 lần mỗi giờ. Để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, hãy giữ tay tránh xa mắt, mũi và miệng, đặc biệt là trong mùa COVID-19 và mùa cúm. Tại sao nhỉ? Bởi vì màng nhầy của bạn là nơi xâm nhập hoàn hảo của vi trùng gây nhiễm trùng đường hô hấp.

Tránh dùng chung bút màu, bút dạ và kéo trong lớp

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng ta thường nghe nói "chia sẻ là quan tâm" là điều tốt, đặc biệt với trẻ em điều này là sự hỗ trợ bạn bè rất tốt nhưng nó cũng có thể làm lây lan vi trùng. Nếu chúng phải dùng chung đồ dùng, hãy đảm bảo rằng con bạn biết rửa tay khi chúng làm xong.

2. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

Cho dù là học sinh mẫu giáo hay học sinh cuối cấp trung học, trẻ em nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng để duy trì sức khỏe, chế độ đó cần có trái cây tươi và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Dạy con bạn ăn the màu cầu vồng và thử một màu mới của các món ăn mỗi tuần. Trái cây và rau quả đầy màu sắc chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và các chất chống lại hệ miễn dịch.

Nếu con bạn ăn chay, không dùng sữa hoặc có chế độ ăn uống thất thường, bạn có thể băn khoăn không biết có nên cho con uống vitamin để tăng cường sức khỏe hay không. Mặc dù chúng có thể giúp ích, nhưng không phải lúc nào vitamin cũng cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

"Một số loại vitamin, như vitamin D, đã được chứng minh là có lợi trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp và bảo vệ hệ thống miễn dịch của con bạn, nhưng nếu con bạn đang ăn một chế độ ăn uống cân bằng, bạn không cần bổ sung vitamin", Tiến sĩ Fels nói. "Nếu con bạn không nhận đủ vitamin D qua thực phẩm, bạn có thể bổ sung".

3. Giữ đủ nước

Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến việc con bạn luôn khỏe mạnh, việc cung cấp nước cho cơ thể là một phần quan trọng. Tiến sĩ Fels nói: "Khi trẻ em bị mất nước có thể dẫn đến đau đầu, choáng váng, buồn ngủ và học kém".

Tiến sĩ Fels đã chia sẻ về số lượng con bạn nên uống mỗi ngày:

1 đến 3 tuổi - khoảng 3 đến 4 cốc sữa và nước

4 đến 7 tuổi - khoảng 5 cốc sữa và nước

8 tuổi trở lên - khoảng 8 cốc sữa và nước

Cùng nhau đi mua sắm và tìm một chai nước mà con bạn thích mang theo và để trên bàn của chúng suốt cả ngày. Nếu nước không phải là thứ con thích lắm, hãy làm ngọt nó bằng một lát trái cây, chẳng hạn như dứa, để tăng thêm hương vị thêm thu hút cho con bạn.

4. Ngủ nhiều

Tiến sĩ Fels nói: "Giấc ngủ là nền tảng cho sự phát triển, học tập và vui chơi. Nó có thể phục hồi cơ thể và tâm trí của chúng ta. Và những đứa trẻ ngủ đủ giấc có thể có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn, học tập tốt hơn và đã được chứng minh là có trí nhớ tốt hơn và sức khỏe tâm thần được cải thiện".

Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn gặp khó khăn với giấc ngủ, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để tìm kiếm các mối quan tâm hoặc tình trạng cơ bản và lên kế hoạch cho giấc ngủ.

5. Ở nhà khi ốm

Một cách quan trọng khác để hạn chế sự lây lan của vi trùng và vi rút là cho con ở nhà khi bạn cảm thấy bé không khỏe. Theo dõi con bạn vào mỗi buổi sáng trước khi đi học để xem chúng đang làm gì và cảm thấy như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Fels cho biết: "Có nhiều tình trạng bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút, viêm họng liên cầu và viêm phổi có thể biểu hiện tương tự. Nếu con bạn quá ốm không thể đến trường, đừng ép chúng đi ngay cả khi không bị sốt".

Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy cho trẻ nghỉ học ở nhà và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu các triệu chứng không được cải thiện:

bất kỳ cơn sốt nào từ 38 độ C trở lên

ho

mất vị giác hoặc khứu giác

đau đầu

viêm họng

nôn mửa / tiêu chảy

nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi không thể kiểm soát

phơi nhiễm đã biết với bệnh tật, chẳng hạn như COVID-19

6. Luôn cập nhật về tiêm chủng

Cách phòng vệ tốt nhất là một hành vi phòng ngừa mạnh mẽ, và đó là lý do tại sao tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ bạn, con bạn và những người khác khỏi bệnh tật. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo rằng con bạn được cập nhật tất cả các lần chủng ngừa hoặc hỏi lịch tiêm chủng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Fels nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải cập nhật tất cả các loại vắc-xin, bao gồm cả vắc-xin viêm màng não, uốn ván, sởi, cúm và vắc-xin COVID-19 nếu đủ điều kiện. Vắc xin không chỉ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng nghiêm trọng, nhập viện và tử vong, mà còn ngăn ngừa sự lây lan bệnh tật tại nhà cho những người có thể bị suy giảm miễn dịch, có nguy cơ mắc các biến chứng nhiễm trùng và cả những người trong cộng đồng".

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, hy vọng bạn có thể giảm thiểu số lần ốm đau trong gia đình hoặc thời gian mắc bệnh cho mọi thành viên và bé con nhà mình.

Theo Banner health