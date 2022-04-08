Hiểm họa khôn lường từ vấn nạn bắt nạt trực tuyến và rào cản của phụ huynh trong cách tiếp cận: Làm sao để bảo vệ con tránh những nguy hại này?

Các phương pháp mà trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng để đe dọa trực tuyến có thể đa dạng và giàu trí tưởng tượng như công nghệ mà chúng có quyền truy cập. Điều này có thể bao gồm việc gửi các tin nhắn đe dọa hoặc chế nhạo qua email, văn bản, mạng xã hội đến việc đột nhập vào tài khoản email của bạn hoặc đánh cắp danh tính trực tuyến của bạn để làm tổn thương và làm nhục bạn.

Công nghệ có nghĩa là bắt nạt không còn giới hạn ở sân trường hay góc phố. Đe doạ trực tuyến có thể xảy ra ở bất cứ đâu, ngay cả ở nhà, qua điện thoại thông minh, email, tin nhắn và mạng xã hội, 24 giờ một ngày. Không giống như bắt nạt truyền thống, bắt nạt trực tuyến không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp và không chỉ giới hạn ở một số ít nhân chứng tại một thời điểm. Nó cũng không yêu cầu sức mạnh vật chất hoặc sức mạnh về số lượng.

Cho dù con bạn đang là mục tiêu của những kẻ bắt nạt hay những kẻ mê tín trên mạng, các kết quả đều tương tự nhau:

Giống như bắt nạt trực diện, cả trẻ em trai và trẻ em gái đều có xu hướng bắt nạt trên mạng, nhưng có xu hướng thực hiện theo những cách khác nhau. Con trai có xu hướng bắt nạt bằng cách "gửi tin nhắn tình dục" hoặc bằng những tin nhắn đe dọa gây tổn hại về thể chất. Mặt khác, các cô gái thường bắt nạt trên mạng bằng cách phát tán những lời nói dối và tin đồn, tiết lộ bí mật của bạn hoặc bằng cách loại bạn khỏi các nhóm truyền thông xã hội, email, danh sách bạn bè và những thứ tương tự. Bởi vì đe dọa trực tuyến rất dễ xảy ra, trẻ em hoặc thanh thiếu niên có thể dễ dàng thay đổi vai trò, từ nạn nhân bắt nạt trực tuyến tại điểm này sang bắt nạt trực tuyến tiếp theo.

Cảm thấy bị tổn thương, tức giận, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, bị cô lập, xấu hổ và thậm chí cảm thấy tội lỗi rằng phần nào đó là lỗi của chúng. Con thậm chí có thể cảm thấy muốn tự tử.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe thể chất của có thể bị ảnh hưởng và con bạn có nhiều nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lòng tự trọng thấp, lo lắng khởi phát ở tuổi trưởng thành.

Có nhiều khả năng bỏ học để tránh bị bắt nạt.

Trong nhiều trường hợp, bắt nạt trên mạng thậm chí có thể gây đau đớn hơn bắt nạt trực tiếp vì:

Bắt nạt trên mạng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Con bạn có thể phải trải nghiệm nó ngay cả ở những nơi mà thường cảm thấy an toàn, chẳng hạn như nhà và vào những thời điểm ít mong đợi nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều đe doạ trực tuyến có thể được thực hiện ẩn danh, vì vậy con bạn có thể không chắc ai đang nhắm mục tiêu mình. Điều này có thể khiến con bạn thậm chí còn cảm thấy bị đe dọa hơn và có thể khiến những kẻ bắt nạt bị bắt nạt hơn, vì họ tin rằng ẩn danh trực tuyến có nghĩa là họ ít có khả năng bị bắt hơn. Vì những kẻ mê muội không thể nhìn thấy phản ứng của con bạn, nên họ thường sẽ quấy rối hoặc chế giễu hơn nhiều so với khi đối mặt trực tiếp với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt nạt trên mạng có thể được chứng kiến ​​bởi hàng nghìn người. Email có thể được chuyển tiếp đến rất nhiều người trong khi bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy các bài đăng trên mạng xã hội hoặc bình luận trên trang web. Sự bắt nạt càng lan rộng, nó càng có thể trở nên nhục nhã hơn.

Tại sao con tôi bị bắt nạt?

Mặc dù có nhiều lý do tại sao những kẻ bắt nạt có thể nhắm mục tiêu vào con bạn, nhưng những kẻ bắt nạt có xu hướng chọn những người "khác biệt" hoặc không phù hợp với xu hướng chính. Mặc dù chủ nghĩa cá nhân của con bạn là điều mà bạn sẽ tôn vinh sau này trong cuộc đời, nó có thể giống như một lời nguyền khi con bạn còn trẻ và đang cố gắng hòa nhập. Có lẽ con bạn ăn mặc hoặc hành động khác hoặc có thể chủng tộc, tôn giáo hoặc xu hướng tình dục khiến bạn trở nên khác biệt. Nó cũng có thể đơn giản là con bạn mới đến trường hoặc khu phố và chưa kết bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Các lý do khác khiến trẻ bắt nạt:

Để làm cho họ nổi tiếng hoặc để thu hút sự chú ý.

Bởi vì họ ghen tị với con bạn.

Để trông cứng rắn hoặc cảm thấy mạnh mẽ.

Bởi vì chính họ đang bị bắt nạt.

Để thoát khỏi những vấn đề của chính họ.

Dù lý do khiến con bạn trở thành mục tiêu là gì, điều quan trọng cần nhớ là con bạn không đơn độc. Nhiều người trong chúng ta đã từng bị bắt nạt vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Trên thực tế, khoảng 25% trẻ em bị bắt nạt và có tới 1/3 thanh thiếu niên bị bắt nạt trên mạng vào một thời điểm nào đó. Nhưng con bạn không cần phải chịu đựng nó. Có rất nhiều người có thể giúp bạn vượt qua vấn đề, giữ được phẩm giá và giữ gìn ý thức về bản thân.

Mẹo dành cho cha mẹ và giáo viên để ngừng tình trạng bắt nạt trên mạng

Cho dù nó gây ra bao nhiêu đau đớn, trẻ em thường miễn cưỡng nói với cha mẹ hoặc giáo viên về việc bắt nạt vì chúng cảm thấy xấu hổ vì trở thành nạn nhân. Trong trường hợp bị đe dọa trực tuyến, con cũng có thể sợ mất các đặc quyền về điện thoại di động hoặc máy tính của mình. Những kẻ bắt nạt cũng có xu hướng giỏi che giấu hành vi của mình với người lớn, vì vậy nếu một đứa trẻ bị bắt nạt, cha mẹ hoặc giáo viên có thể không thấy rõ. Do đó, điều quan trọng là phải nhận ra các dấu hiệu cảnh báo của bắt nạt và bắt nạt trên mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Con bạn có thể là nạn nhân của bắt nạt nếu chúng:

Rút tiền khỏi gia đình, bạn bè và các hoạt động mà con yêu thích trước đây.

Bị rớt điểm không rõ nguyên nhân.

Từ chối đến trường hoặc đến các lớp học cụ thể, hoặc tránh các hoạt động nhóm.

Biểu hiện những thay đổi về tâm trạng, hành vi, giấc ngủ, cảm giác thèm ăn hoặc có dấu hiệu trầm cảm hoặc lo lắng.

Tránh thảo luận hoặc giữ bí mật về các hoạt động trên điện thoại di động hoặc máy tính của họ.

Trở nên buồn bã, tức giận hoặc đau khổ trong hoặc sau khi trực tuyến.

Có vẻ lo lắng khi xem văn bản, email hoặc bài đăng trên mạng xã hội.

Ngăn chặn đe doạ trực tuyến trước khi nó bắt đầu

Một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn đe dọa trực tuyến là ngăn chặn vấn đề trước khi nó bắt đầu. Để giữ an toàn với công nghệ, hãy dạy con bạn:

Từ chối chuyển các tin nhắn đe dọa trực tuyến.

Nói với bạn bè của con ngừng bắt nạt trên mạng.

Chặn giao tiếp với những kẻ bắt nạt, xóa tin nhắn mà không cần đọc chúng.

Không bao giờ đăng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình hoặc thông tin cá nhân của bạn bè con trực tuyến.

Không bao giờ chia sẻ mật khẩu Internet của con với bất kỳ ai, ngoại trừ bạn.

Nói chuyện với bạn về cuộc sống của con trên trực tuyến.

Không đưa bất cứ thứ gì lên mạng mà con không muốn bạn cùng lớp nhìn thấy, kể cả trong email.

Không gửi tin nhắn khi con đang tức giận hoặc khó chịu.

Luôn lịch sự khi trực tuyến như khi gặp trực tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù điều quan trọng là không được đe dọa rút quyền truy cập hoặc trừng phạt một đứa trẻ là nạn nhân của bắt nạt trên mạng, nhưng cha mẹ nên luôn theo dõi việc sử dụng công nghệ của con bạn, bất kể con bạn có phản đối như thế nào.

Theo Help Guide