Nếu con bạn bị bắt quả tang ăn trộm, bạn có thể tự hỏi, "Tại sao con tôi lại làm điều này sau tất cả những gì chúng tôi đã dạy chúng?". Nhiều bậc cha mẹ đặt câu hỏi về khả năng của chính mình và tự hỏi rằng họ đã sai ở đâu với con mình khi có hành vi trộm cắp.

Sự tức giận, thất vọng và thiếu tin tưởng mà bạn cảm thấy có thể hủy hoại mối quan hệ của bạn với con khi chúng phạm lỗi. Trộm cắp không liên quan đến bạn và cách nuôi dạy của bạn mà là về con bạn và những cách không phù hợp mà chúng đang chọn để giải quyết vấn đề của chúng vào lúc này.

Trong khi các bậc cha mẹ thất vọng và khó chịu khi con họ ăn trộm, nhưng trong hầu hết các trường hợp, đó là một hành vi có thể thay đổi được.

Trẻ nhỏ hơn: Hãy từ từ hướng dẫn

Ảnh minh họa: Internet

Có một sự khác biệt lớn giữa trẻ em dưới 6 tuổi lấy một thứ gì đó so với trẻ lớn hơn ăn trộm. Thực sự trẻ nhỏ chưa có nhận thức đúng sai về vấn đề này. Bộ não của con lúc đó chưa phát triển đủ để suy nghĩ về bản thân và về người khác.

Nếu con bạn đã và đang tiếp nhận mọi thứ, hãy tập trung vào việc dạy chúng kỹ năng chia sẻ. Dạy chúng yêu cầu những gì chúng muốn có và dạy chúng thay phiên nhau.

Khi con bạn lớn hơn một chút, bạn cần huấn luyện chúng nói: "Mẹ nghĩ con nên xin lỗi, con không nên làm như vậy mà không hỏi". Nhưng bạn không nên khiến con cảm thấy mình là người xấu và đừng dán nhãn nó là ăn cắp. Thay vào đó, hãy nói rõ rằng việc lấy thứ gì đó mà không hỏi là sai.

Trẻ lớn hơn: Chắc chắn là "tội phạm nhí" cần được nghiêm khắc hơn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn từ chín tuổi trở lên và chúng đang lấy đồ của bạn hoặc người khác, bạn nên xử lý vấn đề nghiêm túc hơn. Hãy hiểu rằng con bạn đang sử dụng suy nghĩ sai lầm như một cách để giải quyết vấn đề của chúng.

"Vấn đề" có thể là đứa trẻ mười tuổi của bạn muốn có một trò chơi điện tử mới nhưng không có tiền. Con "giải quyết" nó bằng cách lấy tiền từ ví của bạn mà không cần hỏi. Con có thể đang nghĩ "mình cần số tiền này. Mẹ thậm chí sẽ không để ý đâu."

Khi bạn bắt con mình sử dụng suy nghĩ sai lầm này, bạn có thể nói:

"Chỉ vì con muốn thứ gì đó không có nghĩa là con có thể lấy nó mà không yêu cầu, xin phép."

Và sau đó hỏi:

"Con có biết con nên làm gì lần sau chưa?"

Điều quan trọng là bạn không cho phép con mình giữ lại những gì chúng đã lấy. Con không bao giờ được hưởng lợi dưới bất kỳ hình thức nào từ việc lấy một thứ gì đó từ người khác.

Khi con bạn sử dụng thẻ tín dụng của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều bậc cha mẹ đã có trường hợp con đã sử dụng thẻ tín dụng của họ để mua một thứ gì đó trực tuyến. Thông thường, con đã sử dụng nó để chơi game. Ngay cả khi tiền đã hết và không thể lấy lại được, đừng để con bạn sa đà vào. Con có thể sửa đổi bằng cách làm thêm việc gì đó xung quanh nhà để giải quyết vấn đề đó. Ví dụ, con có thể dọn dẹp tầng hầm, nhà để xe hoặc làm công việc ngoài sân để được ba mẹ thưởng ít phần quà nhỏ cho việc chơi game giải trí.

Điểm mấu chốt là bạn muốn cố gắng dạy con mình sửa đổi những người mà chúng đã làm sai. Trong trường hợp này, người đó là bạn bị con đối xử sai. Bạn cũng nên đăng nhập vào tài khoản thẻ tín dụng của mình thường xuyên hàng ngày nếu cần để theo dõi hoạt động thẻ của bạn.

Con bạn có sa vào những tệ nạn nguy hiểm khi cố tình trộm tiền bạn không?

Nếu con bạn lấy một số tiền lớn hoặc những món đồ có giá trị lớn từ nhà bạn, bạn cần đặt câu hỏi tại sao. Nếu bạn nghĩ rằng có thể liên quan đến ma túy, có thể có những dấu hiệu khác cho bạn biết rằng con bạn có vấn đề, như thay đổi tâm trạng hoặc tính cách. Bạn chắc chắn nên xem xét khả năng con đang dùng ma túy .

Nếu bạn biết con mình có vấn đề, nhưng bạn vẫn chưa thể cai nghiện hoặc điều trị cho chúng, thì hãy xem xét việc báo cáo các vụ trộm của chúng cho cảnh sát để đưa chúng vào hệ thống tư pháp dành cho trẻ vị thành niên. Nếu bạn nghi ngờ ma túy, báo cáo hành vi trộm cắp lặp đi lặp lại cho cảnh sát có thể là một hành động tốt để giáo huấn và cứu lấy con bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là sự thật: một đứa trẻ không bao giờ bị ép buộc phải có trách nhiệm sẽ không bao giờ học hỏi được từ những sai lầm của chúng. Trong nhà riêng của bạn, yêu cầu con bạn sửa đổi trực tiếp cho bạn hoặc bên bị thương bới con bạn. Điều này thúc đẩy ý nghĩa của những gì con đã thực sự làm. Nó cho con biết rằng hành động của con đã gây hại cho ai đó ra sao.

Khi con trộm cắp tiếp tục

Nếu con bạn không thể ngừng ăn cắp, bạn cần giúp tạo sân chơi cho chúng bằng cách tìm ra nguyên nhân khiến điều này lặp đi lặp lại. Bạn cũng có thể muốn giữ chặt các vật dụng trong nhà và giữ ví của mình ở nơi an toàn mọi lúc cho đến khi con bạn có thể học cách giải quyết vấn đề của mình một cách hợp lý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn lo lắng về tính cách của con mình, đừng để chúng nghĩ rằng bạn cảm thấy chúng là một người tồi tệ. Đúng hơn, bạn cần truyền đạt điều ngược lại. Con rất cần sửa đổi và làm điều đúng đắn bởi vì đó là điều mà những người tốt thường làm. Bạn nên nói những điều như:

"Mẹ/Ba biết là khó, nhưng ba/mẹ tin rằng con có thể làm được"

Khi bạn thay đổi quan điểm về con và bắt đầu nghĩ rằng chúng "xấu" hoặc có điều gì đó không ổn trong tính cách của chúng, thì mối quan hệ này có khả năng gây tổn hại rất lớn. Con bạn sẽ cảm thấy rằng bạn có đánh giá không tốt về chúng và có thể bắt đầu mất hy vọng vào khả năng thay đổi của chúng.

Nếu con bạn tiếp tục lấy đồ của bạn, bạn cần phải kiên quyết giải quyết những suy nghĩ sai lầm của chúng. Có thể có một nhu cầu tình cảm hoặc sự bốc đồng thúc đẩy hành vi của con mà bạn chưa hiểu ra.

Ảnh minh họa: Internet

Các bậc cha mẹ cảm thấy bị tổn thương và bị phản bội sau khi con mình lấy trộm một thứ gì đó. Trộm cắp không liên quan đến bạn và việc nuôi dạy con cái của bạn. Thay vào đó, đó là về con bạn và những cách không phù hợp mà chúng đang chọn để giải quyết vấn đề của chúng vào lúc này. Nhận thấy và thấu hiểu được điểm mấu chốt sẽ giúp các bậc phụ huynh giải quyết thói quen xấu này đơn giản hơn và việc la mắng kém tác dụng.

Theo Empowering Parents