Phụ nữ sau sinh được ăn quả gì vừa lành cho mẹ vừa tốt cho con?

Mẹ sau sinh bao lâu mới được ăn trái cây? Thông thường thì sau sinh khoảng 3 ngày là mẹ có thể ăn được trái cây ngay.

Trái cây là nguồn thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất vô cùng dồi dào, giữ một vai trò quan trọng trong thực đơn hàng ngày của mỗi người. Đặc biệt, với những bà mẹ sau sinh, trái cây lại càng hữu ích trong việc giúp mẹ phục hồi sức khỏe và giúp có nhiều sữa cho con bú.

- Tăng cường năng lượng, phục hồi cơ thể: Sau sinh mẹ đã tốn rất nhiều sức lực, mất rất nhiều năng lượng và cần phải phục hồi. Trái cây là một thực phẩm cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất, giúp mẹ có nhiều năng lượng hơn, phục hồi sức khỏe nhanh hơn và chăm sóc bé tốt hơn. Các trái cây nhiều năng lượng như xoài, bơ, dừa, sung, hồng xiêm, dưa lê…

- Nhiều sữa, sữa đặc và mát sữa: Ăn các loại trái cây như chuối tiêu, na, vú sữa, táo tàu… giúp sữa mẹ nhiều hơn, đặc hơn đảm bảo nguồn sữa luôn dồi dào cho bé bú. Không chỉ thế, các loại quả như táo, dưa chuột, bưởi, bơ… giúp sữa mẹ mát hơn, giúp bé không bị nóng hay phát ban, bé cũng nhanh lớn hơn.

Trái cây cung cấp vitamin và khoáng chất giúp cả mẹ và bé đều khỏe mạnh!

- Tăng cường sức đề kháng cho mẹ: Sau khi sinh, sức đề kháng của mẹ thường suy giảm đi rất nhiều, dễ mắc phải các bệnh như cảm, cúm, ho, sốt… điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và khả năng chăm sóc bé. May mắn thay, trái cây chính là giải pháp tự nhiên hữu hiệu với nhiều vitamin, giúp tăng đề kháng và phòng bệnh cho mẹ.

- Đẹp da, đẹp tóc: Làn da, mái tóc của mẹ sau sinh thường bị thay đổi rất nhiều do nội tiết tố có nhiều biến đổi. Trong thời gian chăm con, các sản phụ sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi và stress, da thường nám, khô, thô ráp, tóc rụng nhiều hơn. Lúc này, các vitamin và khoáng chất trong hoa quả sẽ là giải pháp chăm sóc da và tóc từ sâu bên trong cho mẹ.

Tuy nhiều lợi ích tuyệt vời là thế, nhưng không phải loại trái nào mẹ cũng có thể ăn được ngay đâu nhé! Vậy đâu là những loại quả ngon, hữu ích cho mẹ và bé sau sinh?

Phụ nữ sau sinh được ăn quả gì?

1. Chuối

Một loại trái cây tốt cho mẹ sau sinh mổ lẫn sinh thường đó là chuối. Chuối không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa hàm lượng calo cao rất có lợi cho sức khỏe của mẹ. Ăn chuối giúp mẹ sau sinh chống được cơn đói khi cho bé bú, thực phẩm nhiều năng lượng nhưng không sợ gây tăng cân, đồng thời cũng cung cấp nhiều acid folic rất có lợi cho cơ thể.

Ngoài ra, trong chuối còn có hàm lượng kali dồi dào, giúp phụ nữ sau sinh có thể cân bằng điện giải trong cơ thể, từ đó duy trì dòng sữa mẹ được tốt hơn. Không chỉ vậy, chuối còn rất giàu chất sắt và xenlulozơ, có công dụng giúp bổ máu và nhuận tràng, rất tốt cho tiêu hóa. Chính vì vậy, mẹ sau sinh nên thường xuyên bổ sung chuối trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp tránh được tình trạng táo bón và thiếu máu sau sinh nhé.

Chuối giúp cân bằng điện giải, nhuận tràng và phòng tránh thiếu máu cho mẹ!

2. Đu đủ

Trong quá trình mang thai, mẹ bầu thường kiêng ăn đu đủ vì lo lắng đu đủ có thể khiến tử cung co bóp, gây sảy thai, sinh non. Tuy nhiên, sau sinh thì đu đủ lại là loại trái cây vàng mẹ nên ăn để lợi sữa và chống táo bón.

Cụ thể, đu đủ xanh có thể hầm thành các món canh với móng giò, xương heo, thịt bò,…giúp cung cấp protein, các vitamin A, C, vitamin nhóm B,… từ đó giúp kích thích vị giác và tăng tiết sữa cho mẹ. Một tuần mẹ sau sinh nên ăn 2 - 3 bữa canh đu đủ xanh để cung cấp đủ dưỡng chất nhé!.

Bên cạnh đu đủ xanh, đu đủ chín vừa ngon, ngọt cũng là một lựa chọn lý tưởng với hàm lượng chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin A, cùng khoáng chất và chất xơ, giúp tiêu hóa tốt hơn và chống táo bón cực hiệu quả. Mẹ nhớ ăn đu đủ chín thường xuyên để tăng đề kháng, lợi sữa, nhuận tràng và bổ máu nhé.

3. Quả bơ

Nếu hỏi mẹ sau sinh nên ăn quả gì thì nhất định phải nhắc tới quả bơ. Bơ là một loại quả thích hợp cho suốt quá trình mang thai và sau sinh. Trái bơ có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt chứa rất nhiều axit folic, giàu các acid béo như omega-3-6-9, ngoài ra còn rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất có lợi khác cho sức khỏe.

Quả bơ không chỉ giúp mẹ nhanh phục hồi sức khỏe mà còn giúp chống oxy hóa rất tốt, giúp da và tóc đẹp hơn, còn kích thích quá trình sản xuất sữa mẹ. Đặc biệt, hàm lượng kali trong quả bơ còn cao hơn chuối, có công dụng cũng giúp cân bằng nước và điện giải, vừa duy trì sức khỏe của mẹ, vừa đảm bảo chất lượng sữa cho bé.

Bơ - siêu thực phẩm rất tốt cho mẹ sau sinh!

Một trong những điểm cộng của trái bơ nữa đó là bơ giúp cân bằng lượng đường và cholesterol trong máu. Mẹ có thể an tâm ăn bơ với một lượng vừa phải mỗi ngày, như một cách cung cấp những chất béo có lợi, phòng tránh được các bệnh lý về tim mạch cũng như bệnh tiểu đường.

4. Hồng xiêm

Phụ nữ sau sinh ăn được quả gì? Dĩ nhiên trong danh sách này không thể thiếu hồng xiêm. Hồng xiêm chín là trái cây ngon, ngọt, rẻ tiền, rất thích hợp để mẹ sau sinh ăn hàng ngày. Trong trái hồng xiêm có hàm lượng calo cao, giúp tăng sản xuất sữa ở phụ nữ sau sinh. Trung bình, mỗi ngày cho con bú đã đốt cháy khoảng 500 calo từ cơ thể mẹ. Vì vậy, ăn hồng xiêm thường xuyên là cách rất đơn giản và hiệu quả để bù lại những năng lượng đã mất.

Ngoài ra, trong trái hồng xiêm cũng rất giàu các loại vitamin A, C, giàu magie, kali, photpho, kẽm… đều có lợi cho quá trình chống oxy hóa và tăng khả năng miễn dịch cơ thể. Đồng thời, trong hồng xiêm cũng có một hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón mà mẹ rất dễ gặp phải trong giai đoạn cho bé bú.

5. Cam, quýt, bưởi ngọt

Cam, quýt, bưởi ngọt là những loại trái cây rất giàu vitamin, đặc biệt tốt cho phụ nữ trong suốt quá trình mang thai cho đến khi sau sinh và cho con bú. Việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C này thường xuyên sẽ giúp cơ thể tăng cường đề kháng, giúp đẹp da, đẹp tóc và tăng khả năng hấp thụ sắt.

Đặc biệt, một số thành phần dinh dưỡng trong quả cam, quýt còn giúp làm lành vết mổ, vết khâu của sản phụ nhanh hơn. Khi sinh con, lớp màng trong cổ tử cung sản phụ bị tổn thương, gây chảy nhiều máu. Nếu sản phụ thường xuyên ăn một lượng cam, quýt thích hợp, thì sẽ giúp làm giảm tình trạng chảy máu và nhanh hết sản dịch hơn nhé.

Cam, bưởi, quýt cung cấp nguồn vitamin C dồi dào cho sản phụ!

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ ở trong các loại quả này còn giúp thúc đẩy quá trình tiết sữa ở phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên không nên ăn quá nhiều cam, bưởi, quýt bởi hàm lượng acid citric cũng có thể gây kích ứng nhu động ruột của bé khi bú sữa mẹ.

6. Vú sữa

Vú sữa là một loại trái cây cực lành tính cho mẹ sau sinh, đây là loại trái cây chứa nhiều các loại vitamin như: A, B1, B2, B3, C, nhất là canxi, glucid, sắt, chất xơ, protein và lipid. Vì vậy, mẹ thèm thì cứ ăn vú sữa vô tư để cho cơ thể mẹ vừa khỏe mạnh lại có lượng sữa nhiều lên gấp bội, con tha hồ bú no căng bụng nhé.

7. Na

Quả na hay còn gọi là mãng cầu là nguồn cung cấp vitamin A, C hoàn hảo cho đôi mắt và hệ miễn dịch của mẹ sau sinh. Đồng thời, trái na còn mang vị ngọt, tính mát, rất thơm ngon, vô cùng thích hợp bổ sung năng lượng cho sản phụ sau sinh. Đặc biệt, na còn giúp cải thiện thị lực và giúp phòng bệnh về mắt cho phụ nữ sau sinh như mờ mắt, quáng gà…

8. Sung

Quả sung có vị ngọt, hơi chát, tính mát, rất tốt cho tiêu hóa và tim mạch, giúp ổn định huyết áp và phòng ngừa loãng xương. Trong quả sung có chứa rất nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng như vitamin A, C, B, kali, phốt pho,...có công dụng giúp sữa mẹ về dồi dào hơn nhiều, đặc biệt rất tốt cho những mẹ sau sinh ít sữa. Trong quả sung cũng chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mẹ có thể chế biến thành các món như sung kho thịt nạc, sung hầm móng giò, sung hầm thịt nạc,… vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng!

Sung là loại quả giúp lợi sữa và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh!

9. Táo

Táo đầy đủ các chất dinh dưỡng mà mẹ cần nên táo là một lựa chọn rất tốt để đưa vào những loại trái cây phụ nữ nên ăn sau sinh. Cụ thể, trong trái táo có chứa nhiều protein, canxi, vitamin và khoáng chất giúp mẹ sau sinh mau chóng lành vết thương do sinh con, đồng thời còn hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch và phòng chống nhiễm trùng cho mẹ bầu. Bên cạnh đó, chất xơ trong táo cũng giúp mẹ không bị táo bón sau sinh.

Ngoài những loại trái cây tiêu biểu trên thì xoài chín, quả mơ khô, quả táo ta, quả nho ngọt, quả dâu tây, việt quất, thanh long, chà là, táo tàu… là những loại quả mà mẹ sau sinh đều có thể ăn được và nó rất tốt cho sức khỏe.

Trên đây là tất tần tật câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "Phụ nữ sau sinh nên ăn quả gì?". Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sau sinh, sẽ biết bổ sung các loại trái cây hữu ích vào chế độ ăn, để mẹ nhanh chóng phục hồi và đảm bảo nguồn sữa cho em bé. Chúc mẹ và bé đều khỏe mạnh nhé!