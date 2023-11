Ốc Thanh Vân chưa thay giúp việc hơn 12 năm, đưa đi du lịch khắp nơi, Đoàn Di Băng còn tặng xế hộp riêng cho bảo mẫu

Gia đình Ốc Thanh Vân là một trong những gia đình may mắn hiếm có khi câu chuyện 10 năm chưa phải thay người giúp việc, bảo mẫu của gia đình đã khiến nhiều người xuýt xoa, khen ngợi mãi không thôi.

Hiện tại đã 13 năm, có người giúp việc đã nghỉ vì điều kiện cá nhân nhưng cũng có người bảo mẫu tận tâm đó vẫn đang ở lại giúp Ốc Thanh Vân Trí Rùa chăm sóc tốt và chu đáo cho các con của cô dù là khi ở nhà hay trong các chuyến du lịch.

Được biết, để có được sự tin tưởng, tận tụy đó của những vị bảo mẫu là cả một sự ứng xử khéo léo của vợ chồng Ốc Thanh Vân trong cuộc sống đời thường. Ốc Thanh Vân từng cho biết nhà cô dù có tới 2-3 người giúp việc nhưng cô chưa bao giờ phó mặc con cái cho họ mà luôn đồng hành. Vợ chồng mẹ Ốc luôn là người đưa đón các con đi học mỗi ngày.

Không chỉ trả công lương sòng phẳng, Ốc Thanh Vân còn có những phần quà, phần thưởng xứng đáng vào các dịp lễ Tết hay khi cả gia đình đi du lịch đều cho bảo mẫu hưởng các chế độ như ngồi máy bay hạng thương gia như các thành viên trong gia đình, chụp ảnh check in sang chảnh...

Không chỉ vợ chồng nữ MC mà 3 con Ốc Thanh Vân cũng luôn coi các bà vú như người thân trong gia đình của mình. Coca, Cola, Cacao vâng lời, yêu thương và quấn quýt vú Khương không khác nào người bà yêu quý.

Khi người bảo mẫu lâu năm đi lấy chồng, các con Ốc Thanh Vân vượt nghìn cây số tới chúc mừng và buồn bã khi phải chia tay.

Gia đình Đoàn Di Băng tuyển được cặp mẹ con cùng làm bảo mẫu lâu năm

May mắn không kém gia đình Ốc Thanh Vân, gia đình đại gia Đoàn Di Băng cũng được khen ngợi hết lời khi có những vị bảo mẫu rất tận tâm và vô cùng khéo léo. Được biết, vợ chồng Đoàn Di Băng có tới 3 cô công chúa. Chính vì thế cô tìm 3 vị bảo mẫu, mỗi người sẽ chăm sóc 1 bé, trong đó có 1 vị bảo mẫu còn giúp đỡ vợ chồng Đoàn Di Băng trong công việc.

Những vị bảo mẫu này đều đã gắn bó với gia đình nữ đại gia khá lâu. Mới đây, bà mẹ 3 con còn tiết lộ, vị bảo mẫu cho con gái thứ 2 Yuki chính là mẹ ruột của vị bảo mẫu con gái thứ nhất Hana - thư kí Kim. Thư kí Kim là vị bảo mẫu trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi giang. Theo tiết lộ của Đoàn Di Băng, bé Hana đang ở lứa tuổi dậy thì nên cô ưu tiên lựa chọn bảo mẫu cũng trẻ để dễ dàng hiểu tâm lý, nắm bắt những suy nghĩ của trẻ hơn. Ngoài ra, Kim còn giúp Hana học tập.

Để có được những vị bảo mẫu tốt như thế này, vợ chồng Đoàn Di Băng đều trả lương rất cao. Được biết, có thời điểm cô Kim có mức lương lên tới 120 triệu đồng/tháng nhờ chăm sóc tốt cho con gái nữ đại gia mà còn giúp ích được cô trong công việc. Kim còn được bà chủ tặng xế hộp đắt tiền làm ai cũng ghen tỵ.

Được biết ngoài chế độ lương tốt, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng có đãi ngộ sang chảnh, đẳng cấp như thường xuyên cho họ đi du lịch, chăm sóc làm đẹp, thưởng thức các món ngon y như thành viên trong gia đình. Những người vú đôi khi còn thân thiết, được con gái Đoàn Di Băng yêu thương hơn cả mẹ.

Vú Kim được trả lương cao, tặng nhiều món quà đắt tiền.

Các bà vú cùng ăn với gia đình vợ chồng con cái nhà chủ.

Một trong những lý do khiến Ốc Thanh Vân và Đoàn Di Băng nhiều năm liền chịu chi số tiền lớn để giữ chân những người giúp việc, bảo mẫu cũng là để đảm bảo cuộc sống tốt, an toàn cho các con. Với các bậc cha mẹ khác cũng cần lưu ý, điều quan trọng nhất khi tuyển bảo mẫu cho con chính là an toàn.

- Sẽ đảm bảo hơn nếu bạn thuê người trông trẻ thông qua các công ty môi giới chuyên về lĩnh vực này. Khi đó, người lao động đã được các công ty chuyên trách sàng lọc và lựa chọn, họ sẽ có những phẩm chất phù hợp với công việc hơn. Ngoài ra, nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình hợp tác, bạn vẫn có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

- Trước khi trao em bé cho người giữ trẻ, bạn hãy đề nghị người giữ trẻ làm kiểm tra sức khỏe, đảm bảo họ không có bất cứ bệnh truyền nhiễm gì có thể lây truyền sang em bé.

- Trước khi chính thức cho người giữ trẻ nhận việc, bạn nên đưa ra kế hoạch thử việc cho họ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc làm ấy giúp kiểm tra xem người trông trẻ ấy có đủ năng lực để đảm nhận công việc hay không.