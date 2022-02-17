Những điều cha mẹ có thể làm để cải thiện tâm trạng và hành vi của con mình

Nuôi dạy con 17/02/2022 06:00

Khả năng hoạt động và mạo hiểm của mọi đứa trẻ đều có giới hạn. Cũng giống như người lớn, trẻ em cũng chiến đấu với sự cáu kỉnh và bực bội, dẫn đến đôi khi nóng nảy và có hành vi xấu. Thay vì bỏ qua những giai đoạn thay đổi tâm trạng như vậy, cha mẹ nên tìm ra nguyên nhân sâu xa của hành vi đó và tìm cách giải quyết.

Cha mẹ có thể dùng nhiều cách để tăng mức năng lượng cho trẻ. Dưới đây là những cách hiệu quả để cải thiện và nâng cao tâm trạng và hành vi của con bạn.

Đảm bảo con bạn nghỉ ngơi tốt

Những điều cha mẹ có thể làm để cải thiện tâm trạng và hành vi của con mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trẻ em cực kỳ năng động trong suốt cả ngày. Đó là bởi vì hầu hết trẻ em đã quen với một thói quen được tổ chức tốt. Tuy nhiên, nếu con bạn không ngủ ngon, không nghỉ ngơi giữa các hoạt động và học tập, trẻ có thể trở nên buồn tẻ và khó chịu. Việc nghỉ ngơi và thư giãn của một đứa trẻ là vô cùng quan trọng để chúng có thể quay trở lại các hoạt động hàng ngày với đầy đủ nhiệt huyết và sức sống.

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng một vai trò quan trọng

Những điều cha mẹ có thể làm để cải thiện tâm trạng và hành vi của con mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cũng giống như tầm quan trọng của nước, chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì mức năng lượng cao ở trẻ em. Trẻ em nên được cung cấp thực phẩm giàu chất xơ và chế độ ăn uống có nhiều protein, điều này sẽ giúp con bạn luôn hoạt bát và có tinh thần suốt cả ngày. Đảm bảo rằng bạn bổ sung lượng lớn chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của chúng và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm đã qua chế biến, không lành mạnh. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ béo phì thường dẫn đến chậm chạp ở con và giảm nguy cơ sức khỏe không ổn định cho con.

Đảm bảo con luôn uống đủ nước

Những điều cha mẹ có thể làm để cải thiện tâm trạng và hành vi của con mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Là cha mẹ, bạn phải đảm bảo rằng con bạn uống đủ nước trong ngày. Do vận động nhiều, chạy nhảy, nô đùa, ... khiến trẻ dễ mệt mỏi và mất nước. Để lấy lại mức năng lượng, uống nước là điều cần thiết. Chúng làm trẻ hóa cơ thể của một người và mang lại cho họ khả năng hoạt động tốt. Do đó, việc cung cấp đủ nước sẽ bổ sung nước cho cơ thể của trẻ và giữ cho tâm trạng của trẻ luôn phấn chấn.

Khuyến khích con chơi ở bên ngoài

Những điều cha mẹ có thể làm để cải thiện tâm trạng và hành vi của con mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Với sự tiến bộ của công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội quyết định cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trẻ em đã trở nên thoải mái hơn với môi trường trong nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng là thỉnh thoảng chúng phải ra ngoài và giao tiếp với thiên nhiên. Ra ngoài, vui chơi trong những không gian thoáng đãng sẽ giúp thư giãn đầu óc và giúp tinh thần sảng khoái hơn. Tuy nhiên, với đại dịch đang diễn biến phức tạp, hãy đảm bảo hạn chế con chơi ở sân sau nhà bạn và tránh những khu vực đông đúc như công viên.

Theo Times of india

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