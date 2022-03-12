Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này

Nuôi dạy con 12/03/2022 16:00

Nếu bạn đang loay hoay tìm cách để giúp tóc của con mình mọc dày và nhanh hơn, vậy thì bạn không thể bỏ lỡ bài viết với những mẹo hay ho này

1.Những mẹo đơn giản khiến tóc của trẻ mọc nhanh hơn:

Trẻ mới biết đi thường có tóc mọc ít, có thể loang lổ trong vài tháng đầu. Mặc dù nó được cải thiện theo thời gian, bạn vẫn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ để làm cho tóc của bé dày và dài hơn. Dưới đây là một số mẹo an toàn, tự nhiên và có thể thực hiện được sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc cho con bạn

2. Chải tóc nhẹ nhàng:

Con bạn có thể ít tóc nhưng việc chải tóc thường xuyên là cần thiết để đảm bảo lưu thông máu thích hợp trên da đầu. Dùng lược chải loại nhẹ và chải tóc cho bé. Điều này sẽ đảm bảo rằng đầu của con bạn luôn được mát xa tốt

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Dầu dừa:

Dầu dừa là một trong những loại dầu nhẹ nhất cho tóc với rất nhiều đặc tính nuôi dưỡng. Nó không chỉ chữa lành da đầu mà còn thúc đẩy sự phát triển của tóc. Mát-xa da đầu của trẻ mới biết đi thường xuyên với dầu dừa có thể làm cho tóc của trẻ dày và mềm hơn

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4. Tránh cột tóc chặt:

Hầu hết các bậc cha mẹ thích buộc tóc của con mình theo những kiểu tóc đuôi ngựa nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng trông siêu đáng yêu và khiến các em bé trông năng động hơn, nhưng buộc tóc thực sự có thể làm hỏng tóc của chúng. Phần chân tóc của em bé còn yếu và việc buộc chặt chúng bằng dây buộc tóc có thể dẫn đến gãy rụng

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5. Vitamin E:

Dầu vitamin E cũng có thể dễ dàng được sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho da đầu của trẻ. Bạn có thể trộn một vài giọt dầu vitamin E vào dầu dừa và thoa lên tóc cho trẻ. Dầu vitamin E sẽ khóa độ ẩm trong da đầu và thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh.

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6. Gội đầu thường xuyên:

Da đầu sạch sẽ và hợp vệ sinh sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc hơn nữa. Đảm bảo bạn gội đầu cho trẻ thường xuyên, tùy thuộc vào loại da đầu của trẻ. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về loại dầu gội bạn nên sử dụng để tóc phát triển tốt hơn.

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

7. Lô hội:

Một cách dễ dàng và tự nhiên để đối phó với tình trạng tóc mọc ít là sử dụng lô hội. Bạn có thể sử dụng phiên bản đóng chai hoặc lấy gel tươi từ cây nha đam. Bôi trực tiếp gel lên da đầu của trẻ và massage kỹ. Để khoảng 15-20 phút và gội sạch

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 6
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

8. Gelatin:

Gelatin chứa nhiều axit amin như proline. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc mà không làm cho da đầu của bé bị khô hoặc bong tróc. Hãy chắc chắn rằng bạn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn một lần trước khi sử dụng nó

Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này - Ảnh 7
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
6 cách rèn luyện trí thông minh cho trẻ sơ sinh: Cha mẹ áp dụng sớm sẽ khai phá được tiềm năng vô tận của con mình

6 cách rèn luyện trí thông minh cho trẻ sơ sinh: Cha mẹ áp dụng sớm sẽ khai phá được tiềm năng vô tận của con mình

Những nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ sơ sinh có ham muốn khám phá thế giới bên ngoài mạnh mẽ, chúng có khả năng học hỏi rất nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc cho trẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?