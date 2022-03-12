Muốn tóc của con mọc nhanh và đều thì mẹ trẻ đừng bỏ lỡ những bí kíp siêu hay ho này

Trẻ mới biết đi thường có tóc mọc ít, có thể loang lổ trong vài tháng đầu. Mặc dù nó được cải thiện theo thời gian, bạn vẫn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ để làm cho tóc của bé dày và dài hơn. Dưới đây là một số mẹo an toàn, tự nhiên và có thể thực hiện được sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc cho con bạn

Con bạn có thể ít tóc nhưng việc chải tóc thường xuyên là cần thiết để đảm bảo lưu thông máu thích hợp trên da đầu. Dùng lược chải loại nhẹ và chải tóc cho bé. Điều này sẽ đảm bảo rằng đầu của con bạn luôn được mát xa tốt

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Dầu dừa:

Dầu dừa là một trong những loại dầu nhẹ nhất cho tóc với rất nhiều đặc tính nuôi dưỡng. Nó không chỉ chữa lành da đầu mà còn thúc đẩy sự phát triển của tóc. Mát-xa da đầu của trẻ mới biết đi thường xuyên với dầu dừa có thể làm cho tóc của trẻ dày và mềm hơn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4. Tránh cột tóc chặt:

Hầu hết các bậc cha mẹ thích buộc tóc của con mình theo những kiểu tóc đuôi ngựa nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng trông siêu đáng yêu và khiến các em bé trông năng động hơn, nhưng buộc tóc thực sự có thể làm hỏng tóc của chúng. Phần chân tóc của em bé còn yếu và việc buộc chặt chúng bằng dây buộc tóc có thể dẫn đến gãy rụng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5. Vitamin E:

Dầu vitamin E cũng có thể dễ dàng được sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho da đầu của trẻ. Bạn có thể trộn một vài giọt dầu vitamin E vào dầu dừa và thoa lên tóc cho trẻ. Dầu vitamin E sẽ khóa độ ẩm trong da đầu và thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6. Gội đầu thường xuyên:

Da đầu sạch sẽ và hợp vệ sinh sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc hơn nữa. Đảm bảo bạn gội đầu cho trẻ thường xuyên, tùy thuộc vào loại da đầu của trẻ. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ về loại dầu gội bạn nên sử dụng để tóc phát triển tốt hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

7. Lô hội:

Một cách dễ dàng và tự nhiên để đối phó với tình trạng tóc mọc ít là sử dụng lô hội. Bạn có thể sử dụng phiên bản đóng chai hoặc lấy gel tươi từ cây nha đam. Bôi trực tiếp gel lên da đầu của trẻ và massage kỹ. Để khoảng 15-20 phút và gội sạch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

8. Gelatin:

Gelatin chứa nhiều axit amin như proline. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc mà không làm cho da đầu của bé bị khô hoặc bong tróc. Hãy chắc chắn rằng bạn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn một lần trước khi sử dụng nó