Lựa chọn hoa quả cho trẻ ăn vào mua đông, các mẹ nhớ lưu ý tránh 4 loại sao để bảo vệ sức khỏe con trẻ

Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, khó tiêu hóa được những loại hoa quả gây kích thích như dứa, xoài, cam, kiwi, dâu tây,… Chúng đều rất tốt cho cơ thể nhưng mẹ không nên cho con ăn lúc đói, nhất là vào dịp trời đông giá rét. Nó có thể khiến trẻ bị viêm loét dạ dày, trào ngược,…

Quả kiwi có tính lạnh, ăn quá nhiều sẽ làm tổn thương lá lách và dạ dày, gây đau bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Ngoài ra, lượng lớn vitamin C và pectin chứa trong trái kiwi sẽ làm tăng axit dịch vị, tăng gánh nặng cho dạ dày và gây ra các triệu chứng như đau bụng, ợ chua, triệu chứng sẽ nặng hơn khi thời tiết lạnh lẽo.

Táo tàu là loại quả có hàm lượng vitamin C tương đối cao, hàm lượng vitamin C của nó gấp 4 lần quả kiwi và 7 lần so với cam. Trong mùa đông, quả táo tàu cũng được coi là loại trái cây bổ dưỡng, nhưng khi ăn cũng cần cẩn trọng, rất dễ gặp các nguy cơ như gây ngạt thở, thủng ruột, áp xe quanh hậu môn.

Các loại trái cây có tính hàn

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, trẻ dễ bị cảm. Nếu ăn nhiều hoa quả có tính hàn vào thời điểm này dễ khiến cho chức năng của tỳ vị, dạ dày bị suy giảm, dẫn đến hàng loạt tình trạng như trẻ biếng ăn, khó tiêu, cơ thể của trẻ bị suy nhược. Khi nguồn dinh dưỡng không đủ đáp ứng cho sự phát triển bình thường của trẻ, điều này có thể khiến trẻ chậm lớn, còi cọc,….

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây sấy khô

Các loại trái cây sấy khô, mứt là món ăn yêu thích của nhiều trẻ. Tuy nhiên những loại này thường chứa khá nhiều đường, trẻ ăn nhiều dễ bị sâu răng, đau bụng. Vì thế, cha mẹ chỉ nên cho trẻ ăn trái cây sấy khô 1 - 2 lần/tuần, mỗi lần không quá 15 - 30g.

Ảnh minh họa: Internet

Quả sử dụng hóa chất để làm chín

Sự sinh trưởng của quả có chu kỳ nhất định, nhưng hiện nay kỹ thuật nông nghiệp tương đối phát triển, khi quả chưa chín có thể dùng một số biện pháp kỹ thuật để thúc quả chín. Tuy nhiên, để trục lợi và đỡ phiền phức, một số đối tượng có thể sử dụng một số loại thuốc làm chín trái cây vi phạm quy định.

Ví dụ, một số nông dân sử dụng bất hợp pháp chất ethephon để làm chín nho, tuy không có độc tính cao nhưng nếu ăn lâu dài chắc chắn sẽ gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, dưa hấu là loại trái cây đặc trưng của mùa hè. Tuy nhiên, vào mùa đông, trên thị trường cũng thường xuất hiện những loại quả trái mùa chín bằng thuốc ép này.

Vì vậy, khi ăn trái cây vào mùa đông, bạn phải cân nhắc và lựa chọn kĩ càng.