Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia

Được biết, cô bé tên là Gigi, tên thật là H'Liz Niê, bé là con gái đầu lòng của em gái ruột Hoa hậu H'Hen. Cô bé gây ấn tượng với dân mạng nhờ đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan, làn da rám nắng cùng nụ cười tươi rói. Gigi được nàng hậu nhận làm "mẹ nuôi" từ khi mới lọt lòng. Cô bé được nhận xét giống mẹ nuôi, tương lai sẽ nổi tiếng H'Hen tham gia các thuộc thi nhan sắc.

Trên trang mạng xã hội cá nhân của Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên sẽ có sự xuất hiện của một cô bé nhỏ con sở hữu đường nét khá giống nàng hậu. Cả 2 có cách xưng hô "mẹ - con" khiến netizen không khỏi thắc mắc bởi trước giờ, nàng hậu chưa từng công khai kết hôn, sinh con.

Dạo một vòng trên trang cá nhân, có thể thấy H'Hen Niê thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của Gigi, bên cạnh đó nàng hậu cho biết con gái có cùng đam mê làm đẹp như mẹ. Cô khiến fan "ngỡ ngàng, ngơ ngác" bởi khiếu catwalk của Gigi. Cô bé tự tin sáng tạo thời trang và hỏi ý kiến của mẹ.

Bé Gigi tự tin catwalk cùng sự hướng dẫn của H'Hen - Ảnh: FBNV

Ngày 5/9 vừa qua, cặp mẹ H’Hen Niê gây chú ý với những hình ảnh đích thân nàng đưa con gái đi nhập học Tiểu học. Cô dành lời nhắn nhủ xúc động cho con gái: “Vậy là cô gái Ê- đê nhỏ bé của gia đình đã bắt đầu những ngày đầu vào lớp 1. H’Liz Niê của gia đình phải là cô gái mạnh mẽ, chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và thầy cô nhé!”

Đích thân Hoa hậu H'Hen đưa bé Gigi đi nhập học vào lớp 1 - Ảnh: Internet

Dù sinh sống ở quê nhưng bé con thường xuyên được nàng hậu dẫn lên Sài Gòn chơi, cùng đi sự kiện, đi mua sắm với những bộ váy hàng hiệu, thậm chí di chuyển bằng máy bay hạng thương gia với ghế ngồi thoải mái, rộng rãi cùng ly nước cam mát lạnh trên máy bay.

Bé Gigi được mẹ cho đi máy bay hạng thương gia - Ảnh: Internet

Mẹ ruột bé Gigi, cũng là em gái H’Hen Niê chia sẻ khi sinh con đầu lòng còn nhiều bỡ ngỡ nhưng luôn nhận được sự quan tâm của gia đình và đặc biệt là người chị nổi tiếng. Cụ thể, H'Min Niê chia sẻ:

"Lần đầu làm mẹ mình nghĩ ai cũng bỡ ngỡ. Nhiều lúc mình không biết chăm con như nào khi con bệnh. Nhưng được người thân, người nhà có kinh nghiệm nuôi con giúp đỡ nên mình đỡ lo và giải quyết được rắc rối. Ngay cả chị H'Hen tuy ở xa nhưng hay gọi điện về dặn mình cách chăm con lắm. Chị bảo phải cho con ăn cái gì là tốt cho bé, cho con chơi cái gì thì mới phát triển trí não của trẻ".

Bé Gigi và mẹ ruột H'Min Niê - Ảnh: Internet

Hiện tại, Gigi đang theo học lớp 1 tại quê nhưng vẫn được Hoa hậu H'Hen dạy dỗ và theo dõi cẩn thận. Bé cũng được kỳ vọng sẽ trở thành cô bé xinh đẹp và thánh thiện như mẹ H’Hen.