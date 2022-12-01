Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia

Nuôi dạy con 01/12/2022 09:09

Người hâm mộ thường xuyên được nhìn ngắm những khoảnh khắc tình cảm của H'Hen Niê và bé Gigi.

Trên trang mạng xã hội cá nhân của Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên sẽ có sự xuất hiện của một cô bé nhỏ con sở hữu đường nét khá giống nàng hậu. Cả 2 có cách xưng hô "mẹ - con" khiến netizen không khỏi thắc mắc bởi trước giờ, nàng hậu chưa từng công khai kết hôn, sinh con. 

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 1
H'Hen Niê và bé con có đường nét khá giống với nàng hậu - Ảnh: Internet

Được biết, cô bé tên là Gigi, tên thật là H'Liz Niê, bé là con gái đầu lòng của em gái ruột Hoa hậu H'Hen. Cô bé gây ấn tượng với dân mạng nhờ đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan, làn da rám nắng cùng nụ cười tươi rói. Gigi được nàng hậu nhận làm "mẹ nuôi" từ khi mới lọt lòng. Cô bé được nhận xét giống mẹ nuôi, tương lai sẽ nổi tiếng H'Hen tham gia các thuộc thi nhan sắc.

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 2

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 3
Bé Gigi được nhận xét rằng tương lai sẽ không thua kém gì mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Dạo một vòng trên trang cá nhân, có thể thấy H'Hen Niê thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của Gigi, bên cạnh đó nàng hậu cho biết con gái có cùng đam mê làm đẹp như mẹ. Cô khiến fan "ngỡ ngàng, ngơ ngác" bởi khiếu catwalk của Gigi. Cô bé tự tin sáng tạo thời trang và hỏi ý kiến của mẹ.

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 4

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 5
Bé Gigi tự tin catwalk cùng sự hướng dẫn của H'Hen - Ảnh: FBNV

Ngày 5/9 vừa qua, cặp mẹ  H’Hen Niê gây chú ý với những hình ảnh đích thân nàng  đưa con gái đi nhập học Tiểu học. Cô dành lời nhắn nhủ xúc động cho con gái: “Vậy là cô gái Ê- đê nhỏ bé của gia đình đã bắt đầu những ngày đầu vào lớp 1. H’Liz Niê của gia đình phải là cô gái mạnh mẽ, chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và thầy cô nhé!” 

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 6

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 7
Đích thân Hoa hậu H'Hen đưa bé Gigi đi nhập học vào lớp 1 - Ảnh: Internet

Dù sinh sống ở quê nhưng bé con thường xuyên được nàng hậu dẫn lên Sài Gòn chơi, cùng đi sự kiện, đi mua sắm với những bộ váy hàng hiệu, thậm chí di chuyển bằng máy bay hạng thương gia với ghế ngồi thoải mái, rộng rãi cùng ly nước cam mát lạnh trên máy bay.Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 8

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 9
Bé Gigi được mẹ cho đi máy bay hạng thương gia - Ảnh: Internet

Mẹ ruột bé Gigi, cũng là em gái H’Hen Niê chia sẻ khi sinh con đầu lòng còn nhiều bỡ ngỡ nhưng luôn nhận được sự quan tâm của gia đình và đặc biệt là người chị nổi tiếng. Cụ thể, H'Min Niê chia sẻ:

"Lần đầu làm mẹ mình nghĩ ai cũng bỡ ngỡ. Nhiều lúc mình không biết chăm con như nào khi con bệnh. Nhưng được người thân, người nhà có kinh nghiệm nuôi con giúp đỡ nên mình đỡ lo và giải quyết được rắc rối. Ngay cả chị H'Hen tuy ở xa nhưng hay gọi điện về dặn mình cách chăm con lắm. Chị bảo phải cho con ăn cái gì là tốt cho bé, cho con chơi cái gì thì mới phát triển trí não của trẻ".

Con gái 6 tuổi của H' Hen Niê: Được đích thân mẹ đưa đi học, đi chơi, mua sắm hàng hiệu, thậm chí đi máy bay hạng thương gia - Ảnh 10
Bé Gigi và mẹ ruột H'Min Niê - Ảnh: Internet

Hiện tại, Gigi đang theo học lớp 1 tại quê nhưng vẫn được Hoa hậu H'Hen dạy dỗ và theo dõi cẩn thận. Bé cũng được kỳ vọng sẽ trở thành cô bé xinh đẹp và thánh thiện như mẹ H’Hen. 

Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa

Gác lại bão thị phi, H'Hen Niê khoe khéo 'vòng eo 59' khiến dân tình xuýt xoa

Dù là nàng Hậu dành được nhiều tình cảm từ khán giả, song dạo gần đây, H'Hen Niê lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp 'cõi mạng'. Mới đây, vẻ ngoài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trên thảm đỏ đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu H' Hen Niê con gái Hoa hậu H'Hen Niê sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 22 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?