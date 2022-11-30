"Con gái nhờ phúc đức cha", 4 đặc điểm của người cha giúp con gái được hưởng phú quý, phúc đức 3 đời

Trong gia đình, đàn ông được biết đến là người thường ăn to nói lớn, khi gặp áp lực trong cuộc sống gia đình họ thường khó kiềm chế cảm xúc và lời nói. Tuy nhiên các cụ xưa có câu: “Họa từ miệng mà ra” cho thấy mối nguy hiểm từ việc nói những lời thô bạo, thâm độc mà người ta gọi là ác khẩu, ác ngữ. Bởi lẽ con người ta sống với nhau tɾên đời bằng tình thương, vì vậy đừng dùng lời nói làm tổn thương những người xung quanh, đặc biệt là người vợ con của mình.

Vì vậy khi gặp chuyện mâu thuẫn, nếu các ông bố biết kiềm chế bản thân, luôn “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” thì con gái cũng học được những điều hay lẽ phải, tâm lý sẽ ổn định hơn. Khi lớn lên cũng sẽ kết hôn với những người đàn ông có tính cách nhẹ nhàng, phong thái đĩnh đạc như bố mình thì cả đời sẽ hạnh phúc.

Cuộc sống có quá nhiều áp lực khiến các ông bố nhiều khi không giữ nổi bình tĩnh, thậm chí cáu giận, quát tháo vợ con của mình. Lúc này, họ cần nhớ rằng cơn giận của họ vô tình sẽ làm tổn thương vợ con, đặc biệt là con gái có tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương.

Những lúc ấy, các ông bố nên biết kiếm chế và im lặng khi tức giận, đợi đến khi nguôi giận hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt nhất.

Khi ông bố biết kiềm chế cơn nóng giận, các bé gái cũng sẽ biết noi theo và xem đây là tấm gương tốt để học tập, cuộc đời về sau sẽ rất nhẹ nhàng và bình an.

Gần gũi với con cái

Các nhà tâm lý còn phát hiện một điều lý thú là những cô gái thuở nhỏ thân thiết với bố, sau này thường thành đạt hơn trong cuộc sống. Họ cũng bác bỏ quan niệm trước đây cho rằng người cha nên bắt đầu tham gia vào việc dạy dỗ con gái từ khi các bé được 3-5 tuổi, đồng thời khuyến cáo các ông bố cần quan tâm đến cô con gái sớm hơn - ngay từ lúc bé vừa cất tiếng chào đời. Đơn giản là trẻ nhỏ thường có sự đánh đồng về giới tính nên sự hiện diện sớm của người bố rất cần thiết cho bé. Điều này còn giúp con gái từ lúc nhỏ xíu đã cảm nhận được gia đình là một tổ ấm được xây đắp bởi cả cha và mẹ chứ không phải là một mớ bòng bong chỉ xoay vần quanh một mình mẹ.

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Yêu thương gia đình

Trong gia đình, hạnh phúc cha mẹ là động lực giúp con cái luôn tự hào và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Trẻ như một tờ giấy trắng thẩm thấu mọi điều chúng nhìn và cảm nhận được trong cuộc sống.

Trong một gia đình êm ấm, cha yêu thương mẹ, mẹ tôn trọng cha thì con cái sẽ lớn lên ngoan ngoãn. Khi lớn lên, con cũng tin tưởng vào hôn nhân và có hôn nhân hạnh phúc.

Có thể thấy rằng, sự gắn bó và yêu thương của người cha dành gia đình sẽ là chìa khóa để các cô con gái tự tin trưởng thành với khí chất cao quý, phong thái tự tin, cả đời hạnh phúc.