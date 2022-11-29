Bé tuổi Mão sinh đúng tháng này, ngoài thu hút vượng khí cho bố mẹ, được bảo vệ an toàn, gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống

Khi đối mặt với bất cứ khó khăn gì, người tuổi Mão sinh vào tháng 1 Âm lịch cũng sẽ không lùi bước và chủ động chịu trách nhiệm.

Theo bói ngày tháng sinh Âm lịch, người tuổi Mão sinh vào tháng 1 Âm lịch là người có tinh thần trách nhiệm. Dù không dũng cảm lắm nhưng họ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và khả năng đảm đương trên nhiều phương diện.

Điều này cũng khiến cuộc sống của người tuổi Mão sinh vào tháng 1 Âm lịch có vận trình tích cực hơn. Họ kiếm được ngày càng nhiều tiền, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng viên mãn.

Đây chính là một điểm cộng khiến người tuổi Mão sinh vào tháng 1 Âm lịch gây ấn tượng là người rất đáng tin cậy đối với đối tác cũng như lãnh đạo. Nhờ đó trong nguy hiểm, họ lại tìm được những lối thoát tích cực. Sau thất bại lại được đề bạt cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3

Bé tuổi Mão sinh vào tháng 3 được trời phú cho trí thông minh, con đường học vấn vô cùng thăng tiến. Trong cuộc sống sau này, bất kể làm việc gì tuổi Mão cũng luôn đạt những thành tựu lớn, luôn ở vị trí dẫn đầu. Tương lai của các bé tuổi Mão sinh tháng 3 cũng rất tươi sáng với những thành công lớn nhờ vào sự giỏi giang, phấn đấu bền bỉ.

Bên cạnh đó, trẻ sinh tháng này còn rất hoạt bát, vui vẻ, tự tin, vì vậy họ rất dễ mang lại thiện cảm với người xunh quanh, giúp họ dễ dàng đạt được mục tiêu về địa vị và tài chính.

Tháng 5

Bé tuổi Mão sinh tháng 5 sớm thể hiện khả năng về tài chính, óc tính toán kinh doanh từ sớm. Với tính cách lịch thiệp, cư xử biết tôn trọng người xung quanh, luôn chân thành với mọi người, em bé sinh tháng này rất được mọi người quý mến. Dự báo về cuộc đời của những trẻ tuổi Mão sinh tháng 5 sẽ luôn gặp may mắn, con đường kinh doanh trong tương lai hết sức rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7

Theo quan niệm dân gian, tuổi Mão sinh tháng 7 âm lịch là tốt nhất trong các tháng. Các bé này có thể chất tốt, rất ít khi ốm đau khiến bố mẹ phải lo lắng. Những đứa trẻ này khi chào đời thường mang lại tài lộc cho bố mẹ, gia đình giàu có, các bé dễ được thừa hưởng tài sản lớn của gia đình nên cuộc đời hết sức suôn sẻ.

Về tính cách, nhóc tỳ sinh tháng này có lòng thương người, rất hay giúp đỡ người khó khăn vì thế được bạn bè quý mến, trong công việc làm ăn rất được đối tác tín nhiệm.

Tháng 10

Người tuổi Mão sinh vào tháng 10 Âm lịch luôn nắm vững quy luật phát triển để định hướng cuộc đời mình đi đến thành công một cách thuận lợi hơn.

Vận may tài lộc của họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Người tuổi Mão sinh vào tháng 10 Âm lịch đi đến đâu cũng không thiếu quý nhân phù trợ.

Do đó, dù họ làm ngành nghề gì cũng luôn có thể tiến thân bằng chính năng lực cộng với sự trợ giúp của quý nhân. Những lúc nguy hiểm cũng có thể xoay chuyển vận mệnh, biến nguy thành an.

Càng lên cao, tương lai của người tuổi Mão sinh vào tháng 10 Âm lịch không chỉ tươi sáng, huy hoàng mà còn luôn lên dốc, tiến tới những đỉnh cao.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm