Mẹ cứ mắc 4 sai lầm khi cho trẻ dùng nước hầm xương, hỏi sao con ngày béo phì, thấp lùn lại rút sạch chất dinh dưỡng

Nước hầm xương chứa nhiều nitơ, tạo cảm giác ngọt, mùi thơm, ngon miệng, dễ ăn nhưng ít đạm, canxi, lại cản trở việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác.
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Nhiều cha mẹ có thói quen chỉ cho con ăn nước hầm xương hoặc chỉ trộn nước hầm xương với cháo, cơm để cho trẻ ăn. Cha mẹ tin rằng các chất dinh dưỡng trong phần cái sẽ hòa hết vào nước hầm xương nên chỉ cần cho trẻ ăn nước hầm là đủ. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm vì các lý do sau đây:
Còi xương, chậm mọc răng
Xương dù có được ninh, hầm bao lâu, kỹ thuật ninh như thế nào thì phần nước hầm vẫn chứa rất ít chất dinh dưỡng, chỉ có một lượng nhỏ vitamin, chất đạm, canxi,...Canxi là thành phần quan trọng cho sự phát triển của trẻ, có vai trò trong việc hình thành cấu trúc xương và răng.
Tuy nước hầm xương có chứa canxi, nhưng đây là canxi vô cơ, cơ thể trẻ không thể hấp thu được. Do đó, chỉ cho trẻ ăn nước hầm có thể khiến trẻ bị thiếu canxi, dẫn tới còi xương, chậm lớn, suy dinh dưỡng.
Lười nhai, biếng ăn
Mẹ thường cho trẻ ăn nước hầm trộn với cơm để trẻ dễ nuốt, dễ nhai, nhưng lâu dần điều này sẽ hình thành nên thói quen lười nhai, ngậm thức ăn và có thể dẫn tới chán ăn. Chức năng nhai đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tiêu hóa thức ăn. Nhai không chỉ giúp làm nhỏ thức ăn, trộn lẫn thức ăn với nước bọt chứa men tiêu hóa mà còn tác động đến hệ xương hàm của trẻ nhỏ. Do đó, trẻ lười nhai sẽ dẫn đến nhiều hệ quả cho vấn đề tiêu hóa và cả cấu trúc xương.
Thiếu chất dinh dưỡng
Nước hầm xương chứa nhiều nitơ, tạo cảm giác ngọt, mùi thơm, ngon miệng, dễ ăn nhưng ít đạm, canxi, lại cản trở việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Vì thế nếu chỉ dùng nước xương hầm nấu cháo cho trẻ, trẻ sẽ có nguy cơ bị thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng.
Bị tiêu chảy hoặc khó tiêu
Chất béo động vật có nhiều trong tủy xương khiến trẻ rất khó tiêu hóa, gây cảm giác khó chịu. Nếu như trẻ ăn quá nhiều và quá thường xuyên, nguy cơ bị tiêu chảy rất cao.
Trẻ chỉ ăn nước hầm hoặc nước hầm trộn với cơm, cháo sẽ bị thiếu chất xơ, khiến trẻ bị táo bón, khó tiêu và nhiều bệnh lý đường ruột khác.
Một số lưu ý khi cho trẻ ăn dặm
Chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần phải chứa đủ bốn nhóm dinh dưỡng sau đây: Tinh bột (gạo, mì, ngô, khoai...); Đạm (thịt, cá, tôm, cua..); Chất béo (dầu ăn); Các loại rau giúp cung cấp vitamin, sắt, chất xơ và các chất khoáng khác cần thiết cho cơ thể
- Phải cho trẻ ăn đầy đủ cả phần cái và phần nước hầm để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho trẻ.
- Nên cho trẻ ăn từ thức ăn lỏng tới đặc, từ lượng ít tới nhiều và cũng nên tập cho trẻ ăn quen dần với các thức ăn mới.
- Thực phẩm dùng cho trẻ phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, người chuẩn bị thức ăn cho trẻ phải rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn để tránh gây rối loạn tiêu hóa và các bệnh lý đường ruột khác.
- Tăng năng lượng của bữa ăn bằng cách bổ sung thêm dầu, mỡ hoặc vừng, lạc (mè, đậu phộng). Chất béo không chỉ giúp làm cho bát bột vừa thơm, béo, mềm, khiến trẻ dễ nuốt, lại cung cấp thêm năng lượng cho sự phát triển của trẻ.
- Khi cho trẻ ăn nên khuyến khích động viên, không đe dọa vì tạp áp lực tâm lý, khiến trẻ sợ ăn, sợ hãi mỗi khi nhắc tới bữa ăn. Ngoài ra cũng không nên cưng nựng, dỗ dành quá mức vì sẽ hình thành thói quen không tốt ở trẻ, phải được thưởng trẻ mới chịu ăn.
- Không cho trẻ ăn bánh, kẹo, uống nước ngọt trước bữa ăn vì chất ngọt làm tăng đường huyết, khiến trẻ no bụng, chán ăn.
- Nên cho trẻ ăn đầy đủ chất xơ. Nếu trẻ không thích ăn rau củ, nên tìm cách chế biến rau củ thành những món ăn hấp dẫn, dễ ăn để bổ sung đủ chất xơ cho trẻ.