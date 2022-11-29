Mẹ cứ mắc 4 sai lầm khi cho trẻ dùng nước hầm xương, hỏi sao con ngày béo phì, thấp lùn lại rút sạch chất dinh dưỡng

Nhiều cha mẹ có thói quen chỉ cho con ăn nước hầm xương hoặc chỉ trộn nước hầm xương với cháo, cơm để cho trẻ ăn. Cha mẹ tin rằng các chất dinh dưỡng trong phần cái sẽ hòa hết vào nước hầm xương nên chỉ cần cho trẻ ăn nước hầm là đủ. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm vì các lý do sau đây:

Tuy nước hầm xương có chứa canxi, nhưng đây là canxi vô cơ, cơ thể trẻ không thể hấp thu được. Do đó, chỉ cho trẻ ăn nước hầm có thể khiến trẻ bị thiếu canxi, dẫn tới còi xương, chậm lớn, suy dinh dưỡng.

Xương dù có được ninh, hầm bao lâu, kỹ thuật ninh như thế nào thì phần nước hầm vẫn chứa rất ít chất dinh dưỡng, chỉ có một lượng nhỏ vitamin, chất đạm, canxi,...Canxi là thành phần quan trọng cho sự phát triển của trẻ, có vai trò trong việc hình thành cấu trúc xương và răng.

Lười nhai, biếng ăn

Mẹ thường cho trẻ ăn nước hầm trộn với cơm để trẻ dễ nuốt, dễ nhai, nhưng lâu dần điều này sẽ hình thành nên thói quen lười nhai, ngậm thức ăn và có thể dẫn tới chán ăn. Chức năng nhai đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tiêu hóa thức ăn. Nhai không chỉ giúp làm nhỏ thức ăn, trộn lẫn thức ăn với nước bọt chứa men tiêu hóa mà còn tác động đến hệ xương hàm của trẻ nhỏ. Do đó, trẻ lười nhai sẽ dẫn đến nhiều hệ quả cho vấn đề tiêu hóa và cả cấu trúc xương.

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Thiếu chất dinh dưỡng

Nước hầm xương chứa nhiều nitơ, tạo cảm giác ngọt, mùi thơm, ngon miệng, dễ ăn nhưng ít đạm, canxi, lại cản trở việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Vì thế nếu chỉ dùng nước xương hầm nấu cháo cho trẻ, trẻ sẽ có nguy cơ bị thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng.

Bị tiêu chảy hoặc khó tiêu

Chất béo động vật có nhiều trong tủy xương khiến trẻ rất khó tiêu hóa, gây cảm giác khó chịu. Nếu như trẻ ăn quá nhiều và quá thường xuyên, nguy cơ bị tiêu chảy rất cao.

Trẻ chỉ ăn nước hầm hoặc nước hầm trộn với cơm, cháo sẽ bị thiếu chất xơ, khiến trẻ bị táo bón, khó tiêu và nhiều bệnh lý đường ruột khác.