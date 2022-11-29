Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này được dự báo sẽ thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống sung sướng về sau

Nuôi dạy con 29/11/2022 14:40

Theo tử vi, những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm này sẽ có phúc khí sâu dày, cải thiện vận may cho gia đình, phúc lộc song toàn.

Khung giờ Dần Âm lịch (3:00-5:00 giờ)

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Dần Âm lịch có tính cách thông minh, nhạy bén, có học lực cao, luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô và cha mẹ.

Những đứa trẻ này không bao giờ gây phiền phức cho cha mẹ, tự lực cánh sinh, từ nhỏ đã học hành xuất sắc, không bị tụt hậu về điểm số.

Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này được dự báo sẽ thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống sung sướng về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ Mão Âm lịch (05:00- 07:00 giờ)

Xem bói ngày sinh cho thấy khung giờ Mão Âm lịch là từ 5-7 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mặt mặt trời mới mọc, bắt đầu một ngày mới. Ngay từ nhỏ trẻ tỏ ra rất hiểu chuyện, thương cha mẹ, đặc biệt là những em bé sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn.

Lớn lên, những đứa trẻ sinh giờ này ngoan ngoãn, hiền lành, được bố mẹ yêu chiều. Những đứa trẻ sinh vào khung giờ Mão Âm lịch được dự đoán là người có tài, học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ.

 

Bé trai sinh vào khung giờ Mão Âm lịch được cho là rất khôn ngoan, hiểu biết. Bé gái sinh vào giờ Mão được dự đoán sẽ cải thiện tài vận cho cả gia đình. Những đứa trẻ sinh vào giờ này được dự đoán là người có tài, học hành giỏi giang, thi cử suôn sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, họ thường tìm được công việc tốt. Họ được dự đoán sẽ làm nên chuyện nhờ nỗ lực của bản thân và trở thành niềm tự hào của bố mẹ, gia đình.

Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này được dự báo sẽ thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống sung sướng về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ Thìn Âm lịch (07:00-09:00 giờ)

Khung giờ Thìn Âm lịch là khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ sáng. Trẻ sinh vào giờ này thường tài giỏi, khôn ngoan xuất chúng. Họ biết đối nhân xử thế và rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Ngay từ nhỏ, trẻ sinh vào khung giờ Thìn Âm lịch đã có mục tiêu phấn đấu riêng cho mình.

Ngay từ nhỏ, trẻ sinh vào khung giờ Thìn Âm lịch đã có mục tiêu phấn đấu riêng cho mình. Vì vậy, họ được dự đoán sẽ thành đạt trong tương lai. không chỉ vậy, trẻ sinh vào giờ này mang đến may mắn, phúc khí cho bố mẹ.

Họ tạo động lực để bố mẹ chăm chỉ làm việc, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Phụ huynh có con sinh vào giờ Thìn cũng sẽ có được cuộc sống êm ấm sau này.

Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này được dự báo sẽ thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống sung sướng về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khung giờ Thân Âm lịch (15:00-17:00 giờ)

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Thân Âm lịch có phúc khí sâu sắc, có thể vượng phu ích tử, nâng cao vận may gia đình.

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ Thân Âm lịch là người rộng lượng, hào phóng, thẳng thắn, ghét bỏ những điều xấu xa. Đa số khi còn trẻ, họ rất nghịch ngợm, khó quản, hay nổi loạn nhưng số mệnh lại có phúc khí.

Khung giờ Hợi Âm lịch (21:00- 23:00 giờ)

Khung giờ Hợi Âm lịch là khoảng thời gian từ 21-23 giờ. Lúc này, trời đã tối khuya, vạn vật dần say giấc ngủ. Trẻ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch sống tốt bụng, chân thành, tính tình hòa nhã nên được nhiều người yêu mến.

Bé trai sinh vào giờ này được dự đoán sẽ đi làm ăn xa. Trong khi bé gái sinh vào giờ này sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Đặc biệt, dù là nam nay nữ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch đều có ý chí vươn lên, không chịu đầu hàng số phận.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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