Con học mãi vẫn chưa hiểu bài, cha mẹ chọn ngay 3 khung giờ vàng để trẻ tiếp thu nhanh và học giỏi nhất lớp

Nuôi dạy con 29/11/2022 08:48

Cha mẹ nên biết nắm bắt những khoảng thời gian “vàng” trong ngày, giúp con học tập hiệu quả hơn.

Từ 8 đến 10 giờ sáng

Mọi người thường ăn sáng trong khung giờ từ 7h30 đến 8h30. Lúc này, sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể sẽ rất sảng khoái, từ 8-10 giờ là lúc cơ thể nhiều năng lượng nhất và đây cũng là thời điểm nhà trường sắp xếp một số môn học quan trọng.

Khi trẻ được học trong trạng thái tốt nhất, tư duy hoạt động, trí nhớ tốt thì việc tiếp thu bài vở của trẻ cũng sẽ hiệu quả cao hơn hẳn.

Trẻ có tư duy chủ động, logic rõ ràng và trí nhớ tốt trong khoảng thời gian từ 8-10 giờ sáng, cha mẹ nên nắm bắt thời gian này để cho trẻ học Toán, tiếng Anh và học thuộc các bài thơ.

Con học mãi vẫn chưa hiểu bài, cha mẹ chọn ngay 3 khung giờ vàng để trẻ tiếp thu nhanh và học giỏi nhất lớp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối

Đây cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng não bộ. Nhiều người sử dụng thời gian này để xem xét, khắc sâu ấn tượng, tổng kết và sắp xếp, và đó cũng là thời điểm vàng để sắp xếp ghi chú.

Trong giai đoạn này, não bắt đầu hồi phục trở lại và phản ứng rất nhanh. Vì vậy thời điểm này cũng là khoảng thời gian ghi nhớ tốt thứ hai trong ngày, sau thời điểm thức dậy vào buổi sáng.

Thời gian này rất tốt để trẻ áp dụng những kiến thức đã ghi nhớ trong ngày vào làm bài tập. Lúc này, trẻ đã nhớ và sẽ vận dụng được lý thuyết, công thức đã học áp dụng vào làm bài. Đây cũng là thời gian có thời tiết dễ chịu nhất trong ngày, sẽ khiến trẻ có hứng thú học hơn và tăng khả năng tư duy logic cho trẻ.

Con học mãi vẫn chưa hiểu bài, cha mẹ chọn ngay 3 khung giờ vàng để trẻ tiếp thu nhanh và học giỏi nhất lớp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

1 tiếng trước khi ngủ hoặc trước khi ngủ dậy

Trước khi ngủ từ 1-2 tiếng, não bộ dễ dàng ghi nhớ hết những gì học được. Vì vậy thời điểm này thích hợp để trẻ học kiến thức mới học xem trước bài vở của ngày hôm sau. Như vậy thì ngày mai trẻ sẽ nhớ lâu những gì mình đã học.

Hoặc thời điểm tốt nhất để học đầu tiên là sau khi thức dậy vào buổi sáng sớm, bởi sau một đêm nghỉ ngơi, não bộ đã loại bỏ được những mệt mỏi của ngày hôm trước và chuyển sang trạng thái hoạt động mới, tỉnh táo.

Lúc này, ấn tượng sẽ rõ ràng bất kể chúng ta đang nhận ra hay đang nhớ. Sẽ thích hợp hơn cho trẻ học một số kiến thức khó nhớ nhưng phải nhớ trong thời gian này, chẳng hạn như từ tiếng Anh, công thức toán học, từ và câu tiếng Trung.

Xin chúc mừng, trẻ có 3 biểu hiện này từ nhỏ lớn lên không chỉ có khả năng lãnh đạo mà cha mẹ may mắn cả đời, họ hàng cũng được ‘hên’ lây

Xin chúc mừng, trẻ có 3 biểu hiện này từ nhỏ lớn lên không chỉ có khả năng lãnh đạo mà cha mẹ may mắn cả đời, họ hàng cũng được ‘hên’ lây

Nếu con bạn có những nét tính cách này, đồng nghĩa với việc con bạn bẩm sinh đã có năng khiếu lãnh đạo, cha mẹ nên chú trọng rèn luyện để trẻ phát huy tốt hơn nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   Nuôi dạy con trẻ em giờ sinh con khung giờ học tập hiệu quả khung giờ vàng để học thời gian học hiệu quả thời gian học tập hiệu quả các khung giờ vàng để học bài

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?