Con học mãi vẫn chưa hiểu bài, cha mẹ chọn ngay 3 khung giờ vàng để trẻ tiếp thu nhanh và học giỏi nhất lớp

Mọi người thường ăn sáng trong khung giờ từ 7h30 đến 8h30. Lúc này, sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể sẽ rất sảng khoái, từ 8-10 giờ là lúc cơ thể nhiều năng lượng nhất và đây cũng là thời điểm nhà trường sắp xếp một số môn học quan trọng.

Trẻ có tư duy chủ động, logic rõ ràng và trí nhớ tốt trong khoảng thời gian từ 8-10 giờ sáng, cha mẹ nên nắm bắt thời gian này để cho trẻ học Toán, tiếng Anh và học thuộc các bài thơ.

Khi trẻ được học trong trạng thái tốt nhất, tư duy hoạt động, trí nhớ tốt thì việc tiếp thu bài vở của trẻ cũng sẽ hiệu quả cao hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối

Đây cũng là thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng não bộ. Nhiều người sử dụng thời gian này để xem xét, khắc sâu ấn tượng, tổng kết và sắp xếp, và đó cũng là thời điểm vàng để sắp xếp ghi chú.

Trong giai đoạn này, não bắt đầu hồi phục trở lại và phản ứng rất nhanh. Vì vậy thời điểm này cũng là khoảng thời gian ghi nhớ tốt thứ hai trong ngày, sau thời điểm thức dậy vào buổi sáng.

Thời gian này rất tốt để trẻ áp dụng những kiến thức đã ghi nhớ trong ngày vào làm bài tập. Lúc này, trẻ đã nhớ và sẽ vận dụng được lý thuyết, công thức đã học áp dụng vào làm bài. Đây cũng là thời gian có thời tiết dễ chịu nhất trong ngày, sẽ khiến trẻ có hứng thú học hơn và tăng khả năng tư duy logic cho trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

1 tiếng trước khi ngủ hoặc trước khi ngủ dậy

Trước khi ngủ từ 1-2 tiếng, não bộ dễ dàng ghi nhớ hết những gì học được. Vì vậy thời điểm này thích hợp để trẻ học kiến thức mới học xem trước bài vở của ngày hôm sau. Như vậy thì ngày mai trẻ sẽ nhớ lâu những gì mình đã học.

Hoặc thời điểm tốt nhất để học đầu tiên là sau khi thức dậy vào buổi sáng sớm, bởi sau một đêm nghỉ ngơi, não bộ đã loại bỏ được những mệt mỏi của ngày hôm trước và chuyển sang trạng thái hoạt động mới, tỉnh táo.

Lúc này, ấn tượng sẽ rõ ràng bất kể chúng ta đang nhận ra hay đang nhớ. Sẽ thích hợp hơn cho trẻ học một số kiến thức khó nhớ nhưng phải nhớ trong thời gian này, chẳng hạn như từ tiếng Anh, công thức toán học, từ và câu tiếng Trung.