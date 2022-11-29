Gia đình có trẻ sinh vào 5 khung giờ này, con trai thì tài giỏi, con gái thì khôn ngoan, mang tài lộc về cho bố mẹ, phúc đức về cho dòng họ tổ tiên

Đây là giờ Tí, những đứa trẻ sinh ra trong khoảng thời gian hiếm có này có trí trông minh siêu phàm, năng lực vô tận. Chúng là người có bản chất ngay thẳng, chu đáo, can đảm và tháo vát. Khi đi học thường đạt thành tích giỏi, xuất sắc, có ý chí xuất chúng và gặp nhiều may mắn. Bởi vậy trong được công danh sự nghiệp thường thành công, giàu sang quyền quý và rất hiếu thảo với bố mẹ.

Bé sinh vào giờ này được sao may mắn chiếu mệnh, vận khí sẽ đi cùng mình trong suốt cuộc đời nên mọi việc suôn sẻ, hạnh phúc vô cùng. Không chỉ thành công trong học tập những năm đầu đời mà sự nghiệp và tài sản cũng thăng hoa khi lớn lên.

Vì có sao Quý nhân hội chiếu nên ngay cả cha mẹ cũng được giàu sang phú quý, mong được thăng quan tiến chức, phú quý. Tài sản của họ sẽ thịnh vượng và họ sẽ có thể hỗ trợ tổ tiên của họ trong tương lai!

Trẻ sinh 19h - 21h

Trẻ sinh trong giờ này có tính cách mạnh mẽ, xông xáo và có tinh thần thừa thắng xông lên. Chỉ cần chúng chịu khó làm việc thì vận mệnh vượng phát, tương lai tươi sáng. Ngay từ khi được 10 tuổi những đứa trẻ sinh trong giờ này đã bộc lộ năng khiếu phi thường, không chỉ có năng lực lĩnh hội đặc biệt cao mà còn có tài suy luận cao siêu từ người khác, siêng năng, chăm học và tận tâm Không những vậy những đứa trẻ sinh vào giờ này còn có thể nâng cao tài lộc cuộc sống

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Trẻ sinh giờ từ 13h-15h

Trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ buổi chiều là thời điểm cơn nóng giận lắng xuống, vàng khí bừng bừng. Vì vậy, những người sinh vào giờ này không những được che chở trong cuộc đời mà còn tránh khỏi những điều ác hay tai ương. Họ sinh ra đã gặp nhiều may mắn và rất được yêu thích.

Khi trưởng thành, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tài vận của họ mới bộc lộ hết tài năng. Sau năm 35 tuổi, công việc của họ sẽ hanh thông, được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc trong tương lai sẽ tăng cao.

Trẻ sinh giờ từ 15-17h

Những đứa trẻ sinh ra ở giờ này sẽ tràn đầy sức sống và hoạt bát. Bản chất họ luôn lạc quan và hoạt bát, nhiệt tình trong bất cứ việc gì, có mối quan hệ tốt với người khác phái và luôn gặp may mắn.

Với sự trợ giúp của vận may, sự nghiệp của họ rất suôn sẻ và họ có thể sống một cuộc sống thanh cao mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Những người sinh vào giờ này cũng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không chỉ sự nghiệp được tiến hành thuận lợi mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc, cuộc sống an nhàn phú quý.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm