Phát hiện viêm tai giữa tránh biến chứng nguy hiểm cho trẻ cùng thương hiệu Otosan

Viêm tai giữa là bệnh thường gặp ở trẻ em, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như chậm phát triển ngôn ngữ, điếc, viêm màng não…
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Phát hiện sớm viêm tai giữa tránh gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ
Viêm tai giữa là tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng nằm ở tai giữa, gây sưng đau tai, chảy dịch thậm chí là sốt. Bệnh có thể xảy ra do cảm lạnh, đau họng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Viêm tai giữa thường gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp hơn ở trẻ nhỏ. Đặc biệt tỷ lệ mắc bệnh tăng cao trong mùa đông hoặc khi thời tiết thay đổi thất thường.
Viêm tai giữa ở trẻ chiếm tỷ lệ cao, vì sao?
Viêm tai giữa là một loại bệnh phổ biến trên thế giới. Theo số liệu thống kê của ngành Tai mũi họng, tại Việt Nam có khoảng 5% dân số bị viêm tai giữa các loại. Đặc biệt, có hơn 80% trẻ em dưới 3 tuổi bị viêm tai giữa ít nhất một lần trong năm.
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng viêm tai giữa cao ở trẻ em, trong đó nổi bật là 4 nguyên nhân:
- Do cấu trúc ống tai của trẻ ngắn và nằm ngang nên dễ bị vi khuẩn, vi rút tấn công, gây ra tình trạng viêm tai giữa. Ngoài ra các ống tai này cũng hẹp hơn người trưởng thành, nên khó vệ sinh, dễ bị tắc do bụi bẩn.
- Trẻ nhỏ hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức chống chịu trước các tác nhân gây bệnh kém.
- Do biến chứng của một số bệnh lý tai mũi họng không được điều trị kịp thời như viêm amidan, viêm xoang, viêm mũi, viêm VA, viêm họng…
- Ngoài ra có thể do một số nguyên nhân khác như bú sai tư thế khiến thức ăn tràn vào tai, khi tắm vô tình nước rơi vào tai bé.
Trẻ bị viêm tai giữa với tỷ lệ cao do cấu trúc tai và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện
Triệu chứng viêm tai giữa ở trẻ mẹ cần biết
Khi trẻ bị viêm tai giữa, triệu chứng điển hình dễ nhận thấy nhất là chảy mủ tai và đau tai.
Trẻ thường hay quấy khóc khó chịu, trằn trọc, khó ngủ, phản ứng kém với âm thanh, đưa tay dụi hoặc cấu vào tai.
Nếu mẹ ấn vào tai hoặc kéo nhẹ vùng tai, trẻ sẽ bị đau nhói và khóc thét.
Bên cạnh các dấu hiệu trên, trẻ con có dấu hiệu sốt cao không rõ nguyên nhân, có thể lên 39 - 40 độ C, cùng đó là triệu chứng đau đầu, chán ăn, đi lại không được vững. Một số trẻ xuất hiện tình trạng nôn ói, tiêu chảy. Khi soi tai thấy màng nhĩ đỏ, không di động hoặc căng phồng…
Viêm tai giữa nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như chậm nói, chậm phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội, giảm thính lực, nguy hiểm hơn có thể gây mất thính lực vĩnh viễn, viêm màng não, liệt mặt ngoại biên.
Mẹ cần nắm rõ các triệu chứng của viêm tai giữa để phát hiện và điều trị kịp thời cho bé
Dự phòng và hỗ trợ điều trị viêm tai giữa cho con bằng cách nào?
Để phòng ngừa các bệnh lý về tai, trẻ cần có chế độ ăn khoa học, giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, mẹ nên vệ sinh tai hàng ngày cho con, bằng cách dùng một mảnh bông gòn ngâm với nước ấm từ trước. Sau đó dùng khăn lau nhẹ ở trước và xung quanh mỗi bên tai cho con. Tuyệt đối không dùng khăn hoặc bông gòn để nhét vào lỗ tai của bé vì có thể gây ra các tổn thương trong tai.
Ngoài chăm sóc và bảo vệ tai thì mẹ cần chú ý đến cả mũi, họng của trẻ. Vì mũi họng được ví như cửa ngõ của cơ thể có nhiệm vụ canh gác khi có vi rút, vi khuẩn hay khói bụi xâm nhập. Nên khi 2 bộ phận này gặp vấn đề cũng sẽ tác động lên tai, do tai mũi họng là 3 hốc thông với nhau.
Đặc biệt để phòng ngừa tình trạng viêm tai giữa hiệu quả cũng như làm sạch sâu cho con thì hiện nay các bác sĩ đang khuyên mẹ sử dụng sản phẩm nhỏ tai Otosan Ear drop. Đây là sản phẩm nằm trong bộ chăm sóc tai mũi họng toàn diện Otosan, thương hiệu có tuổi đời hơn 33 năm phát triển tại Italy.
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Với cơ chế 3 tác động:
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- Làm sạch kháng khuẩn: Chiết xuất tinh dầu tràm, Keo ong - được ví như kháng sinh tự nhiên.
Nhỏ tai Otosan giúp khôi phục lại sự cân bằng về sức khỏe và sinh lý tự nhiên, đặc biệt hữu dụng trong trường hợp viêm tai giữa và đau tai. Sản phẩm còn giúp cải thiện tình trạng viêm da, chàm, vảy nến, nấm trong ống tai, giúp vệ sinh ráy tai, cải thiện tình trạng khô, bong tróc da trong ống tai, bỏng rát, viêm và ửng đỏ ở bên trong và bên ngoài tai.
Otosan là thương hiệu có lịch sử phát triển hơn 30 năm ở Italy, đã thành công và nổi tiếng về giải pháp chăm sóc sức khỏe Tai - Mũi - Họng toàn diện từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên, không chứa kháng sinh, corticoid.
Otosan là lựa chọn hàng đầu trong phòng ngừa, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ em và người lớn.
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