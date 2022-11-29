Trong khi nhiều trẻ còn rụt rè nhút nhát khi đến chỗ đông người thì con bạn lại mạnh dạn, tự tin, không ngại giao tiếp. Đó là một điểm cộng lớn cho bé. Điều này chứng tỏ trẻ tự tin về bản thân, biết cách thu hút sự chú ý và nhận được sự khen ngợi từ người khác. Những đứa trẻ như vậy cũng có khả năng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ, các kỹ năng của trẻ cũng khá tốt. Duy trì lợi thế này khi chúng lớn lên sẽ rất hữu ích để chúng phát triển thành một lãnh đạo tài năng.

Đặc điểm lớn nhất của những đứa trẻ có khả năng lãnh đạo trong tương lai đó là dù đi đâu con cũng nhanh chóng trở thành người được chọn để quyết định mọi luật chơi và là trung tâm chú ý của những đứa bạn khác. Dù đó là những bạn lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thì trẻ đều sẵn sàng thuyết phục, và mọi người sẽ luôn “phục tùng” để đáp lại lời kêu gọi của người lãnh đạo này.

Luôn là trung tâm chú ý của những đứa bạn trong các trò chơi

Ba mẹ thử kiểm tra xem con mình có bao nhiêu tính cách được đề cập trong bài viết trên nhé. Dù chỉ chiếm một trong 3 đặc điểm trên nhưng điều đó cũng cho thấy con của bạn bẩm sinh đã có tố chất lãnh đạo, cha mẹ phải tập trung đào tạo, đừng lãng phí tài năng của con mình.

Dễ dàng nhậɴ ra cảm xύc và đồng cảm với người khác

Khi trí tuệ cảm xύc của trẻ cᴀo, đồng nghĩa với việc trẻ sẽ nhạy cảm hơn với những thay đổi của мôi trường và mọi người xung quanh.

Ví dụ, khi bạn bè xung quanh trẻ không thoải mái, trẻ thường nói những câu như “Bạn ổn không?” hay “Mình sẽ giúp bạn”…

Những câu nói này có nghĩa là trẻ có thể quan sáᴛ sự khác biệt những người xung quanh kịp thời và hiểu được cảm xύc đó, từ đó có phản ứng trước hành vi, và mạnh dạn thể hiện sự quan ᴛâм của mình. Những đứa trẻ này thường có tấm ʟòɴg bao dung, luôn được mọi người quý mến.

Ảnh minh họa: Internet

Phản ứng nhanh

Dấu hiệu đầu tiên là con phản ứng nhanh với mọi tình huống. Khi nhận ra mình đã làm gì đó sai, bé sẽ chấp nhận hình phạt của người lớn. Tuy nhiên, trẻ sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để người lớn từ bỏ ý định trừng phạt chúng.

Trẻ tài năng nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Bé sẽ dễ dàng biết được ai đó đang buồn hoặc giận dữ và muốn biết lý do tại sao. Xử lý tình huống nhanh nhạy là biểu hiện của IQ cao tự nhiên. Nếu con bạn cũng như vậy, điều cha mẹ cần làm là hướng dẫn thật tốt để con cái phát triển trí óc mà không đi lạc đường.