Trẻ sinh vào 5 khung giờ này hút vận may cho bản thân, mang lại may mắn cho cha mẹ, cả đời vinh hiển

Nuôi dạy con 30/11/2022 10:23

Trẻ sinh vào giờ này mang số mệnh sung túc, đủ đầy. Trẻ thu hút vận may cho bản thân, mang lại may mắn cho cha mẹ.

Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng

Bói ngày giờ sinh Âm lịch, người sinh vào khung giờ Dần Âm lịch là từ 03:00- 05:00 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian ngày mới sắp bắt đầu.

Trẻ có giờ sinh này vào giờ này tương lai đầy triển vọng. Họ được trời ban phúc khí riêng. Cha mẹ sinh con vào giờ này có phúc quý vây quanh.

Trẻ sinh vào 5 khung giờ này hút vận may cho bản thân, mang lại may mắn cho cha mẹ, cả đời vinh hiển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

5-7 giờ là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, mặt trời vừa lên, mang lại năng lượng tích cực. Trẻ sinh vào giờ này mang số mệnh sung túc, đủ đầy. Trẻ thu hút vận may cho bản thân, mang lại may mắn cho cha mẹ.

Cuộc sống của những đứa trẻ sinh giờ này là những chuỗi ngày may mắn và suôn sẻ, tài vận không những ngày càng tăng mà sự nghiệp lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nhân duyên của trẻ vào trung niên cực kỳ mỹ mãn khi có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, từ đây hôn nhân trọn vẹn cả đời. Nhìn chung, số phận những đứa trẻ sinh vào giờ này khá sung túc và bố mẹ về già đều được hưởng phước.

 

Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng

Nhiều người nghĩ trẻ sinh vào 1 đến 3 giờ sáng thường cực khổ. Tuy vậy, những đứa trẻ sinh vào giờ này thường có trái tim nhân hậu, chu đáo và tử tế. Chúng không những đem đến sự may mắn cho bố mẹ, gia đình mà còn có khả năng tự tạo dựng cuộc sống đầy đủ cho bản thân.

Khi trưởng thành, những đứa trẻ này luôn tạo cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối và được mọi người yêu mến. Có thể nói, những đứa trẻ này là vị cứu tinh của bố mẹ, chúng có khả năng giúp đỡ bố mẹ xây dựng gia đình an khang, sung túc.

Trẻ sinh vào 5 khung giờ này hút vận may cho bản thân, mang lại may mắn cho cha mẹ, cả đời vinh hiển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 15 giờ đến 17 giờ

Cha mẹ có con sinh vào giờ này làm ăn ngày càng khấm khá, công việc ngày càng thăng tiến. Những đứa trẻ có giờ sinh này đã đặt mục tiêu cho bản thân từ nhỏ, lớn lên sẽ lập được công lớn, giúp gia đình thoát nghèo, có cuộc sống sung túc, dư dả.

Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng

Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ Tý. Trẻ sinh ra vào giờ này ngay từ nhỏ đã được mang phúc khí. Từ nhỏ dẫu bé có gặp điều không may thì cũng được Thần Phật nâng đỡ nên gặp dữ hóa lành. Trẻ sinh giờ này thường mang tính cách hiền hòa, dịu dàng. Lớn lên, chúng là những người có tài, biết vươn lên và biết nỗ lực hết mình. Khi đi học, những đứa trẻ này thường được thầy yêu, bạn mến. Khi đi làm, là người được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục.

Trong cuộc đời, trẻ sinh giờ này thường được quý nhân nâng đỡ, đưa đường chỉ lối và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Con đường sự nghiệp của chúng thăng hoa và vô cùng suôn sẻ. Đây là những đứa trẻ có được cuộc sống giàu sang, viên mãn, tiền bạc đếm mỏi tay mà không xuể.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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