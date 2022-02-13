Làm 7 điều này cha mẹ sẽ vô tình đẩy con ra xa, hãy chú ý để kết nối cùng cảm xúc của con

1. Bạn để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với con.

Sau đây là 7 lời khuyên hữu ích này có thể giúp ba mẹ trở nên gần gũi hơn với con mình.

Căng thẳng liên tục có thể khiến bạn có phản ứng như vũ bão với bất cứ điều gì con yêu cầu bạn làm và điều đó có thể khiến con tránh đến với bạn trong tương lai. Dành thời gian cho bản thân và có được không gian thoải mái hơn có thể giúp bạn cung cấp cho con mình sự hỗ trợ tinh thần mà chúng cần.

Điều này không có nghĩa là bạn nên che giấu cảm xúc của mình với con cái, nhưng bạn nên lưu ý đến cách bạn quản lý cảm xúc và cố gắng tìm cách đối phó với những khoảng thời gian căng thẳng tốt hơn. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng trẻ còn quá nhỏ để nhận biết cảm giác của chúng ta, nhưng con có thể rất nhạy cảm với tâm trạng của cha mẹ.

2. Làm nhiều việc khác trong khi con cố gắng nói với bạn điều gì đó quan trọng có thể khiến con cảm thấy ít được coi trọng hơn.

Trẻ em không phải lúc nào cũng có tâm trạng để nói chuyện. Nhưng khi con đến với bạn là lúc con thực sự cần sự quan tâm đầy đủ của bạn. Nếu không con sẽ nghĩ rằng mình không phải là sự ưu tiên và không quan trọng đối với ba mẹ, điều này có thể khiến con giữ cảm xúc chai sạn trong tương lai.

Đó là lý do tại sao khi con bạn đến gặp bạn với điều gì đó quan trọng mà chúng muốn nói, hãy dừng việc bạn đang làm, giao tiếp bằng mắt với chúng và hoàn toàn tham gia vào cuộc trò chuyện với con.

3. Liên tục chất vấn con về những vấn đề của con có thể khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn.

Hỏi đi hỏi lại con bạn về điều gì đang làm chúng lo âu có thể làm con khó chịu và khiến chúng muốn giải quyết vấn đề một mình. Tất cả chúng ta đều đối phó với căng thẳng theo những cách khác nhau, và con cái của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đó là lý do tại sao, thay vì thúc ép con bạn nói với bạn điều gì đó mà chúng không muốn, hãy cố gắng hỏi chúng những câu hỏi ít trực tiếp hơn.

4. Bạn không xem trọng vấn đề của con mình.

Hãy coi trọng con bạn, ngay cả khi cảm xúc hoặc phản ứng của chúng có vẻ ngớ ngẩn với bạn. Thay vì trêu chọc họ về tình huống mà họ gặp phải, hãy chia sẻ kinh nghiệm hoặc kỷ niệm của chính bạn để giúp họ đối phó với vấn đề tốt hơn.

5. Bạn kể cho người khác nghe điều gì đó mà con đã chia sẻ với bạn.

Tự tin nói với bạn bè hoặc gia đình điều gì đó mà con bạn đã nói với bạn một cách tự nhiên có thể khiến con giữ bí mật với bạn. Bạn nên nhận ra cảm xúc của con mình và cố gắng không chia sẻ quá mức, vì điều đó có thể làm tổn thương cảm xúc của con và khiến chúng lo lắng.

6. Bạn hỏi con về ngày của chúng ra sao trước.

Khi trẻ nhỏ bị choáng ngợp, bộ não của chúng trở nên “mềm yếu” và chúng không thể thể hiện sự trưởng thành khi chúng mệt mỏi. Đó là lý do tại sao cách tốt nhất để khiến con cởi mở với bạn về ngày hôm nay của họ như thế nào là cho con một chút thời gian để giải tỏa tâm lý và con sẽ tự tìm đến với bạn.

Nếu con không cởi mở với bạn, bạn có thể thử hỏi con những câu hỏi cụ thể về ngày của họ, chẳng hạn như hỏi họ xem giáo viên có thích bức vẽ của con không hoặc ai đã khiến con cười vui ở trường. Một cách khác để khiến con tham gia vào cuộc trò chuyện với bạn là kể cho chúng nghe về ngày của bạn trước.

7. Bạn kìm hãm con khi con có dấu hiệu muốn tự lập.

Việc trẻ em tìm kiếm nhiều tự do hơn là điều bình thường và lành mạnh. Khi điều này xảy ra, cha mẹ thường coi đó là sự thiếu tôn trọng hoặc ba mẹ đang mất kiểm soát đối với con cái của họ, điều này có thể dẫn đến việc kìm kẹp con nhiều hơn.

Trong trường hợp này, thay vì đặt ra các quy tắc chặt chẽ hơn, hãy để con bạn tự thực hiện một số quy tắc và quan sát cách chúng quản lý trách nhiệm. Khi con bạn thấy rằng bạn tin tưởng chúng, chúng có thể sẽ thể hiện khía cạnh trưởng thành và có trách nhiệm hơn mà bạn chưa từng thấy.

Theo Brightside