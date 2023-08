Những sai lầm nghiêm trọng trong việc nuôi dạy con cái khiến trẻ tự cho mình là trung tâm và có quyền gây chuyện

Giống như hầu hết mọi thứ cũng cần nhận thức và ghi nhớ rằng dù trẻ ở độ tuổi nào thì trẻ cũng quan sát và bắt chước người lớn. Các khuôn mẫu hành vi của bạn được con bạn quan sát sâu sắc và nó chắc chắn sẽ bắt chước bạn ngay cả trước khi bạn nhận ra. Do đó, điều quan trọng là phải đưa tất cả những gì bạn muốn dạy nó vào hành vi của chính mình trước tiên và các giá trị của việc cân nhắc, suy nghĩ đến người khác và cố gắng hiểu hành động của họ khiến người ta cảm thấy thế nào. Vì vậy, giảng dạy bằng cách làm gương là một trong những điều quan trọng nhất cần làm.

Cho mọi thứ mà không thực thi lòng biết ơn

Trẻ em làm việc cho những gì chúng mong muốn không chỉ tốt cho chúng mà còn rất quan trọng. Điều bắt buộc là phải làm cho con thấy con là một phần của một cái gì đó lớn hơn là bản thân con và mọi thứ hoạt động như thế nào với sự ủng hộ và đồng tình của mọi người. Nếu bạn chỉ cho con mọi thứ chúng yêu cầu mà không thực thi lòng biết ơn, điều đó sẽ khắc sâu trong con cảm giác được hưởng. Dạy chúng những thuật ngữ như "cảm ơn" hoặc yêu cầu con ghi nhật ký về lòng biết ơn sẽ giúp ích rất nhiều về việc khắc ghi trong con cảm giác biết ơn.

Không giới thiệu cho con công việc tình nguyện

Công việc tình nguyện khắc sâu ý thức cộng đồng ở trẻ em. Điều quan trọng là con phải học các giá trị của sự cho đi, lòng tốt và sự đồng cảm bằng cách kết nối với những người không được ban tặng đầy đủ. Điều quan trọng là trẻ em phải biết những trải nghiệm khác với cảm giác của chúng, và từ đó học cách đồng cảm đúng cách. Điều này cũng mang lại cảm giác biết ơn trong con.

Nói "có" với hầu hết mọi thứ con yêu cầu

Giám sát quá mức cho con bạn là bước đầu tiên để thúc đẩy quyền được hưởng của con. Những đứa trẻ không bị từ chối bất cứ điều gì, luôn luôn lớn lên với thái độ coi trọng bản thân quá mức và quan tâm nhiều hơn đến bản thân, thiếu đạo đức và hành động như thể các quy tắc không áp dụng cho chúng như vậy sẽ rất hại. Điều quan trọng là đôi khi nói "không" và đưa ra hậu quả cho những hành động không lành mạnh của con để cảnh giác và giáo dục con đúng cách.

Không quan tâm những gì đang xảy ra trên khắp thế giới

Chia sẻ hạnh phúc và an ninh sự kiện trên thế giới là cần thiết và nói về tình hình của mọi người trên khắp thế giới cũng quan trọng, giải quyết những gì con bạn nhìn thấy trong tin tức là vô cùng thiết thực để khắc sâu sự đồng cảm và cân nhắc trong con. Điều này cũng giúp giảm thiểu thái độ coi trọng bản thân. Khi một đứa trẻ lên tám tuổi, nó bắt đầu hiểu rằng cảm xúc của một người có thể không chỉ dựa trên những gì đang diễn ra với chúng mà có thể là sản phẩm phụ của hoàn cảnh cuộc sống chung của chúng và do đó sẽ an toàn để giới thiệu chúng về phía "ảm đạm" của thế giới để con đồng cảm hơn.

Theo times of india