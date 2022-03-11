Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc'

Nuôi dạy con 11/03/2022 14:00

Ngay từ khi con bạn được sinh ra, chúng đang phát triển nhận thức về bản thân và thế giới xung quanh. Con bắt đầu học cách tin tưởng bạn. Khi bạn xây dựng mối quan hệ với con, con sẽ cảm thấy yên tâm trong thế giới của mình. Điều này tạo tiền đề cho toàn bộ tương lai phát triển của chúng. 

Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn với vai trò là ba mẹ luôn cần giúp con phát triển về mặt xã hội và tình cảm. Sự phát triển xã hội là sự tương tác của chúng ta với những người khác. Đó là khả năng hình thành các mối quan hệ an toàn. Tình cảm phát triển là điều hòa và thể hiện cảm xúc. Nó liên quan đến cách một người cảm nhận về bản thân, người khác và thế giới.

Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghiên cứu gần đây cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa phát triển tình cảm-xã hội lành mạnh và thành công trong học tập. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia đã xác định ba phẩm chất mà trẻ em cần có để sẵn sàng đến trường: kỹ năng trí tuệ, động cơ học tập và năng lực xã hội / cảm xúc mạnh mẽ. Báo cáo nêu rõ:

Sự phát triển tình cảm-xã hội mạnh mẽ làm nền tảng cho tất cả thành công về xã hội, tình cảm và học tập sau này. Trẻ nhỏ phát triển mối quan hệ ban đầu bền chặt với cha mẹ, gia đình, người chăm sóc và giáo viên để học cách chú ý, hợp tác và hòa thuận với những người khác. Con sẽ tự tin vào khả năng khám phá và học hỏi từ thế giới xung quanh.

Kinh nghiệm sống, cấu tạo di truyền và tính khí của một người có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm-xã hội của họ. Là hình mẫu đầu tiên của con bạn, bạn có thể gửi một thông điệp tích cực đến chúng. Bắt đầu bằng cách hỗ trợ như.

  • Yêu thương con bạn và thể hiện tình cảm của bạn với chúng. Ôm, âu yếm, đọc và nói chuyện với họ suốt cả ngày.
Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Khuyến khích con bạn thử những điều mới. Giúp con thấy những gì con có khả năng làm. Hãy cho con bạn biết bạn hài lòng với thành tích của chúng.
Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Cho con bạn cơ hội chơi với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Giúp con khám phá thế giới của mình và làm quen với những người trong đó. Làm mẫu cho những hành vi tử tế và hào phóng khi tương tác với người lớn và trẻ em khác.
Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • Thể hiện cảm xúc của bạn. Hãy để con bạn nhìn thấy khi bạn vui hay buồn. Điều này giúp con phát triển sự đồng cảm với người khác.
Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 6
Ảnh minh họa
  • Thiết lập các thói quen hàng ngày. Con bạn sẽ cảm thấy tự tin và an toàn. Họ sẽ học được rằng các sự kiện có thể xảy ra một cách có tổ chức. Tạo thói quen có thể đoán trước nhưng linh hoạt.
  • Thừa nhận cảm xúc của con bạn. Giúp họ nói về những gì họ cảm thấy và họ đang cảm thấy như thế nào. An ủi con bạn khi chúng khó chịu. Bên cạnh con và nói chuyện nhẹ nhàng, bình tĩnh với con.
Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc' - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Cung cấp các cơ hội xã hội-tình cảm tích cực cho con bạn. Con sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân và phát triển sự tự tin. Con bạn sẽ hình thành mối quan hệ an toàn với những người khác và cuối cùng sẽ có thể tập trung và học hỏi. Nền tảng vững chắc và lành mạnh này sẽ dẫn đến thành công trong học tập ở tương lai.

Theo La Petite Academi

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