Là hình mẫu điển hình của con, ba mẹ nên chú ý những mẹo nhỏ này giúp thúc đẩy phát triển tình cảm ở trẻ để con trở thành 'người lớn hạnh phúc'

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Bạn với vai trò là ba mẹ luôn cần giúp con phát triển về mặt xã hội và tình cảm. Sự phát triển xã hội là sự tương tác của chúng ta với những người khác. Đó là khả năng hình thành các mối quan hệ an toàn. Tình cảm phát triển là điều hòa và thể hiện cảm xúc. Nó liên quan đến cách một người cảm nhận về bản thân, người khác và thế giới.

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Nghiên cứu gần đây cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa phát triển tình cảm-xã hội lành mạnh và thành công trong học tập. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia đã xác định ba phẩm chất mà trẻ em cần có để sẵn sàng đến trường: kỹ năng trí tuệ, động cơ học tập và năng lực xã hội / cảm xúc mạnh mẽ. Báo cáo nêu rõ: