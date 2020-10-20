Hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách, sạch khuẩn

Nuôi dạy con 20/10/2020 11:00

Dưới đây là một số hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh mà cha mẹ cần nắm rõ. Bé sẽ hợp tác, không cựa quậy giúp cho quá trình tắm diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an toàn và sạch khuẩn cho con. 

Được nâng niu, chăm sóc cho trẻ sơ sinh là niềm vui của cả bố và mẹ. Đặc biệt, bạn sẽ có cảm vô cùng tuyệt vời khi lần đầu tiên tắm cho con. Thời khắc đó hạnh phúc sẽ vỡ òa, nhưng kèm theo đó là sự lo lắng vì sợ làm rớt con. Làn da trơn láng, mịn màng và mềm mại, chỉ cần con khẽ cựa quậy dễ khiến mẹ tuột khỏi tay. Hơn thế nữa, trẻ sơ sinh thường quấy khóc và không hợp tác với bố mẹ nên quá trình tắm diễn ra không được suôn sẻ. Lúc này, phụ huynh cần tham khảo các hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh, nắm rõ các bước cơ bản trước khi bắt đầu thực hiện.

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Tắm cho trẻ sơ sinh phải nhẹ nhàng và cẩn thận tránh trơn trượt

Tắm cho trẻ sơ sinh có nhiều lợi ích

Việc tắm táp mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ sơ sinh. Đây là một sự tương tác tuyệt vời tạo nên sợi dây tiếp xúc gắn kết và phát triển mối quan hệ giữa cha mẹ và bé. Nhẹ nhàng chạm vào làn da bé khi tắm tạo nên sự gần gũi, thư giãn cho bé. Còn gì tuyệt vời hơn khi mẹ có thể mỉm cười và hát cho bé nghe những bài nhạc nhẹ nhàng để con thư giãn. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tình cảm ở trẻ nhỏ sau sinh. 

Hơn thế nữa, những cái chạm tay của mẹ khi tắm vào làn da bé cũng giúp kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn. Song song đó, các động tác tắm rửa, kỳ cọ vùng lưng, cũng mang lại nhiều lợi ích cho bé trong trong tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời giúp con làm quen dần với nước, xà bông, sữa tắm xua tan đi cảm giác sợ hãi khi tắm. 

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Tắm đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho trẻ

Khi tắm cũng mang lại nhiều trải nghiệm đầu đời cho bé. Bé được vùng vẫy trong nước, thoải mái nghịch ngợm. Đồng thời làm sạch cơ thể, không còn ngứa ngáy khó chịu. Việc tắm rửa cũng giúp em bé điều chỉnh nhiệt độ cơ thể về mức thích hợp, nhờ đó mà ngủ ngon và sâu giấc hơn. 

Hơn nữa, khi tắm cũng làm bé cảm giác được sự mát mẻ, xoa dịu căng thẳng, giảm hàm lượng hormone stress là cortisol, làm bé nguôi khóc. Vì vậy, thường xuyên tắm cho bé là một cách tuyệt vời giúp con biết rằng mình luôn được yêu thương và trân trọng.

Hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh

Hiện nay, trên mạng có rất nhiều kênh dạy cách tắm cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, bạn cần phải lựa chọn tìm hiểu kỹ, để xây dựng cách tắm đúng nhất cho con. Tốt nhất, bạn nên theo dõi các kiến thức được chia sẻ từ Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ. Bởi viện này có các chương trình xuất bản về lĩnh vực nhi khoa lớn nhất thế giới, chuyên giải quyết vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của trẻ em. 

Theo đó, để đảm bảo an toàn khi tắm cho trẻ sơ sinh, phụ huynh cần sử dụng điều hòa và cần đảm bảo nhiệt độ phòng tối thiểu là 26 độ C trở lên. Bởi trẻ sơ sinh rất dễ bị lạnh. Đồng thời hãy chuẩn bị chuẩn bị sẵn trước tất cả vật dụng cần thiết để vệ sinh cho bé như: 

  • Khăn mềm thấm nước. 
  • Khăn tắm sạch và khô hoặc áo choàng tắm cho trẻ. 
  • Một cái tã mới.
  • Quần áo sạch.
  • Với những bé trai đã cắt bao quy đầu thì cần chuẩn bị thêm vaseline và gạc. 
  • Nước ấm.
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Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng trước khi tắm cho trẻ

Bố mẹ chỉ nên lau cơ thể bé bằng khăn ẩm cho đến khi cuống rốn rụng hoặc lành vùng da quy đầu đã cắt. Thời gian này có thể kéo dài một hoặc hai tuần sau sinh.

Đầu tiên, mẹ hãy cởi quần áo cho bé, cần đỡ phần đầu bé cẩn thận bằng một tay. Bạn hãy giữ lại tã vì đây là khu vực sẽ vệ sinh sau cùng. Vệ sinh từng phần, vệ sinh vùng nào thì cởi đồ phần đó, để lộ những bộ phận cần được lau rửa là được. Tiếp theo sử dụng khăn ẩm để làm sạch từng vị trí một, từ trên xuống dưới và trước ra sau. Cần chú ý đến các ngấn kẽ dưới cánh tay, sau tai và xung quanh cổ. Những vùng này thường tích tụ mồ hôi và chất bẩn. Trong giai đoạn này sẽ không cần sử dụng xà phòng cho trẻ sơ sinh khi tắm. 

Sau khi đã làm sạch các vùng ở phần trên thì tiến hành gội đầu cho trẻ sơ sinh. Đầu của trẻ sơ sinh khá ít tóc, vì vậy bố mẹ không cần dùng dầu gội mà chỉ cần sử dụng nước. Đừng quên che một tay lên trán của bé để tránh nước chảy hoặc bắn vào mắt trẻ.

Khi gội đầu cho bé, bạn hãy dùng cùi chỏ hoặc mặt trong của cổ tay kiểm tra nhiệt độ nước. Thấy nước ấm thì dùng cánh tay đỡ lưng của bé và giữ vững đầu bằng bàn tay, xoa nhẹ tóc bé bằng bàn tay còn lại. Nhẹ nhàng làm ướt và làm sạch da đầu cho bé.

Sau cùng hãy cởi bỏ hết phần quần áo phía dưới, để vệ sinh bụng và bộ phận sinh dục của bé. Với bé gái thì bạn hãy nhẹ nhàng lau từ trước ra sau, phải lau sạch tất cả một cách kỹ lưỡng. Còn đối với bé trai không cắt bao quy đầu chỉ cần vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài. Với những bé đã cắt bao quy đầu thì không rửa đầu dương vật cho đến khi phần da đã lành hẳn. Sau đó, lau khô toàn bộ cơ thể bé bằng cách thấm nước bằng khăn mềm. Nhẹ nhàng lau, tránh chà xát gây kích ứng làn da mỏng manh của bé.

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Hãy tắm cho trẻ trong một khung giờ nhất định

Khi tắm cho trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu ý thêm một số điều sau đây: 

  • Hãy tắm cho bé vào một khung giờ cố định. Việc này thiết lập thói quen cho bé. Tốt nhất nên tắm cho bé vào buổi chiều tối trước khi đi ngủ. Bởi đây là thời gian lý tưởng giúp cơ thể thư giãn thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Sau khi tắm xong, mẹ hãy tắt bớt đèn, giảm tiếng ồn và các hoạt động khác thì bé dễ chìm vào giấc ngủ và ngon giấc. 
  • Tuyệt đối không tắm cho trẻ sơ sinh khi đang đói và gắt gỏng hoặc đang gặp một số vấn để về tiêu hóa. Nếu tắm cho bé khi đói, nước nóng ấm sẽ làm mạch máu ở da căng lên, cộng với mồ hôi ra nhiều làm lượng tản nhiệt lớn, năng lượng tiêu hao nhiều. Như vậy dễ làm lượng đường trong máu thấp xuống gây chóng mặt, hoa mắt, tay run, thậm chí có hạ huyết áp và gây đột quỵ, rất nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. 
  • Sau khi tắm xong cho trẻ sơ sinh, mẹ có thể thoa ít kem dưỡng dịu nhẹ cho làn da trẻ. Đặc biệt với những em bé sở hữu làn da khô thì rất cần được dưỡng ẩm để không bị kích ứng hoặc chàm.
  • Mỗi tuần mẹ chỉ cần tắm cho bé 1-3 lần là được. Bởi làn da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, rất dễ bị khô. Hơn thế nữa, trẻ sơ sinh cũng ít vận động nên không nhất thiết phải tắm cho trẻ mỗi ngày.

Qua đây có thể thấy được việc tắm cho trẻ sơ sinh không hề đơn giản. Vì vậy, mẹ cần đọc nhiều sách báo và lắng nghe tư vấn của các chuyên gia để biết cách tắm cho bé sơ sinh. Như vậy các mẹ sẽ tự tin hơn khi thực hiện công đoạn tắm cho con. 

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Tắm cho trẻ sơ sinh từ 1-3 lần/tuần là phù hợp

Tắm cho trẻ sơ sinh không chỉ có tác dụng làm sạch cơ thể, mà còn giúp trẻ học hỏi nhiều điều mới lạ thông qua quá trình kích thích các giác quan, làm quen với môi trường bên ngoài. Đồng thời đây còn là thời gian tuyệt vời nhất để em bé cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc cũng như tình yêu thương của bé bố mẹ. Do đó, phụ huynh nên dành thời gian để xem các hướng dẫn cách tắm cho trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sơ sinh chưa rụng rốn. Việc tắm đúng cách sẽ giúp con không bị nhiễm trùng, hạn chế ảnh hưởng tới việc phát triển về thể chất, khả năng miễn dịch và hệ tiêu hóa của con yêu.

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn đúng cách

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn đúng cách

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn như thế nào? Làm sao tắm cho trẻ sơ sinh không khóc? Dưới đây là câu trả lời cho bạn.

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