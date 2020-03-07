Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn đúng cách

Khi vừa mới chào đời, dây rốn của trẻ sơ sinh vẫn liền với rốn, khô dần và sau vài ngày đến vài tuần sẽ rơi ra. Người ta thường gọi đây là hiện tượng rụng rốn. Phần dây rốn chưa rụng không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, tuy nhiên lại tạo ra một nỗi lo cho các mẹ khi muốn tắm cho bé nhưng lại sợ nhiễm trùng.

Thường thì sau vài ngày hoặc vài tuần, rốn của trẻ sơ sinh mới rụng. Do đó, cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn phải tuân thủ nhiều yêu cầu hơn so với cách tắm cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi đã rụng rốn. Cụ thể như sau:

Các mẹ hãy yên tâm và áp dụng cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn trong bài viết dưới đây để bé vừa sạch sẽ vừa an toàn.

Các vật dụng cần chuẩn bị

Thau nước ấm: Nhiệt độ của nước vừa ẩm, không quá nóng hay quá lạnh để phù hợp với nhiệt độ cơ thể bé và tránh làm bỏng trẻ.

Bông tắm: Loại dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Dầu trẻ em: Dùng để massage da cho bé.

Sữa tắm: Loại có độ pH thích hợp với da trẻ sơ sinh, không làm cay mắt.

Khăn lau: Loại khăn lớn để đủ quấn người cho bé, khăn phải mềm và không gây kích ứng cho da.

Quần áo cho trẻ rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát.

Các bước thực hiện

Bước 1- Massage cơ thể bé: Việc massage sẽ giúp bé ấm hơn, dễ chịu và không còn thấy sợ hãi khi mẹ cho vào thau nước.

Massage cho bé giúp bé thoải mái khi tắm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 - Tắm cho bé: Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn không khác nhiều so với cách tắm cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi hay đã rụng rốn.

Trước tiên, bạn hãy dùng khăn sạch nhúng nước, vắt khô rồi lau mặt, mắt và tai cho bé.

Sau đó, dùng dầu gội xoa lên đầu cho bé một cách nhẹ nhàng, không để nước hay dầu gội rơi vào tai và mắt bé.

Dùng tay vẩy nước lên người bé một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cho sữa tắm lên bông tắm mềm và tạo bọt rồi xoa lên người bé. Chú ý rửa sạch những kẽ trên da như cổ, háng, cổ tay, nách, cổ chân,... đây là những vị trí nhiều mồ hôi và bụi bẩn nhất và khiến bé dễ bị hăm.

Vốc nước nhẹ nhàng lên người trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vốc nước sạch nhẹ nhàng lên người bé để làm sạch sữa tắm.

Dùng khăn tắm mềm quấn nhẹ vào người cho bé và giúp bé khô ráo.

Bôi kem chống hăm vào các kẽ ngón tay, cổ tay, cổ chân,...

Mặc quần áo cho bé, đeo tất chân, tất tay cho bé nếu trời lạnh.

Một số lưu ý trong cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

Khi lau người cho bé, phải dùng bông sạch hoặc khăn mềm để hút hết phần nước bám trên rốn của bé.

Không tắm quá lâu, chỉ nên dưới 10 phút vì trẻ sơ sinh dễ bị lạnh và mất nhiệt.

Không tắm cho trẻ quá lâu, chỉ dưới 10 phút là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tăm bông sạch thấm một chút dung dịch sát khuẩn (dung dịch i-ốt hoặc cồn 70 độ theo chỉ dẫn của bác sĩ) để bôi lên rốn cho trẻ.

Chờ đến khi rốn khô hoàn toàn rồi mặc áo quần che phủ cơ thể bé.

Việc tắm cho trẻ không hề ảnh hưởng đến quá trình rụng rốn hay lành da chỗ rốn rụng.

Nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào như rốn có mùi hôi, có dịch ướt, có mủ,... hãy lập tức đưa bé đến bệnh viện.

Không dùng bất cứ loại kem dưỡng hay thuốc dân gian nào để bôi lên rốn của bé khi bác sĩ chưa đồng ý.

Mặc tã giấy phải dưới rốn để rốn không bị bịt kín và bí.

Cách tắm trắng cho trẻ sơ sinh

Nhiều người thắc mắc không biết tắm gì và tắm như thế nào để bé có một làn da trắng hồng, đáng yêu. Bạn có thể sử dụng các loại nguyên liệu từ thiên nhiên như sau:

Dùng lá trà xanh tắm cho bé

Trà xanh có khả năng giúp da trắng lên. Để tắm cho bé bằng lá trà xanh, bạn cần phải chọn nguyên liệu cẩn thận, không có thuốc trừ sâu.

Dùng lá trà xanh tắm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện như sau:

Mua lá trà xanh về và rửa sạch.

Vò nát lá trà xanh rồi cho nước vào đun sôi qua, đổ đi cho sạch vi khuẩn. Sau đó, tiếp tục đổ thêm nước đun sôi.

Đợi đến khi nước nguội gần 38 độ thì dùng tắm cho bé.

Sau đó, tắm lại người cho bé bằng nước ấm để sạch lá trà trên da.

Mỗi tuần chỉ dùng lá trà xanh tắm cho bé từ 1-2 lần.

Dùng lá tía tô tắm cho bé

Lá tía tô chứa nhiều vitamin A, vitamin C và các khoáng chất như sắt, magie,... giúp điều trị mụn và rôm sảy ở trẻ sơ sinh đồng thời giúp da trắng hồng và mịn màng.

Dùng lá tía tô tắm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Mua 1 bó lá tía tô về, ngâm và rửa sạch với nước muối. Lưu ý: Chọn mua lá tía tô ở cửa hàng rau sạch để đảm bảo không gây hại cho làn da nhạy cảm của bé.

Cho rau vào nồi sạch, thêm nước vừa đủ và đun sôi.

Chờ đến khi nước nguội còn 50 độ thì pha loãng với nước cho vừa ấm rồi tắm cho bé.

Mỗi tuần, bạn chỉ nên dùng lá tía tô tắm cho bé 1-2 lần để tránh làm hỏng da của bé.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn nắm rõ được cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn một cách an toàn tại nhà. Chúc các bé yêu của bạn luôn khỏe mạnh.