Lầm tưởng: Nếu tôi chỉ để con trong xe 10 phút, chúng sẽ ổn

Sự thật: Vào một ngày 26 độ C, nhiệt độ bên trong xe của bạn có thể đạt đến mức nóng nguy hiểm chỉ trong vòng 10 phút.

Lầm tưởng: Nếu bên ngoài chỉ 15 độ C, xe của tôi không thể nóng đến mức nguy hiểm

Sự thật: Nhiệt độ bên ngoài chỉ 15 độ C có thể làm nóng chiếc xe của bạn trên 37,7 độ C.

Lầm tưởng: Tôi có thể đo mức độ nóng trong xe dựa trên mức độ cảm nhận nóng của tôi

Sự thật: Nhiệt độ cơ thể của trẻ tăng nhanh hơn người lớn từ ba đến năm lần. Nhiệt độ cơ thể của chúng có thể tăng nhanh hơn so với diện tích bề mặt cơ thể.

Tiến sĩ Sabella giải thích: "Cơ thể trẻ sơ sinh nóng lên nhanh hơn người lớn và trẻ nhỏ không có khả năng tiết mồ hôi như nhau để giải nhiệt".

Lầm tưởng: Để cửa sổ bị nứt mở sẽ giúp xe mát mẻ

Sự thật: Theo các nhà nghiên cứu tại Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ, cửa kính ô tô đóng vai trò như một nhà kính, và việc nứt một chiếc không giúp giữ cho xe mát mẻ.

Tiến sĩ Sabella nói: "Cửa sổ bị nứt sẽ không mang lại cho bất kỳ ai cảm giác an toàn khi có trẻ em trong xe".

Lời khuyên cho cha mẹ

Thông điệp mang về nhà ở đây là thực sự không có nhiệt độ hoặc khoảng thời gian an toàn nào mà một đứa trẻ nên được để trong xe hơi một mình.

Một số lời khuyên thông thường để giúp cha mẹ và người chăm sóc trẻ hình thành thói quen hàng ngày có thể ngăn ngừa tử vong do nóng xe.

Định vị ghế ô tô của con bạn sao cho nó không nằm ngay sau ghế lái xe. Ghế ngồi bên hành khách cho phép cha mẹ nhìn thấy trẻ dễ dàng hơn, giảm thiểu khả năng đãng trí chết người.

Đặt một vật quan trọng, chẳng hạn như ví, điện thoại di động hoặc huy hiệu ID nhân viên ở ghế sau với con của bạn. Khi đến đích, bạn sẽ phải lấy nó từ ghế sau, nơi bạn cũng sẽ nhìn thấy con mình.

Giữ một con thú nhồi bông, túi tã hoặc tín hiệu trực quan khác trên ghế trước của bạn khi con bạn ngồi trong xe hơi. Sử dụng tín hiệu thị giác như thế này có thể hữu ích vì trẻ sơ sinh ngủ quên và không phải lúc nào cũng có thể cho bạn manh mối thính giác.

Hãy tập thói quen thường xuyên nhìn vào hàng ghế sau trước khi bạn khóa cửa xe.

Hướng dẫn người chăm sóc của con bạn gọi điện cho bạn nếu con bạn không xuất hiện vào một thời điểm nhất định.

Nếu con bạn đang chơi bên ngoài và biến mất trong vài phút, hãy kiểm tra xe ngay lập tức, kể cả cốp xe. Trẻ em có thể vô tình nhốt mình trong ô tô đang đỗ.

Hầu hết các trường hợp tử vong do xe nóng là do tai nạn, nhưng không bao giờ có lý do chính đáng để để một đứa trẻ một mình trong xe trong bất kỳ thời gian nào. Nếu bạn nhìn thấy trẻ sơ sinh hoặc trẻ em trong một chiếc xe đang đỗ và không có người lớn đi cùng, điều quan trọng là bạn phải là một công dân tốt, lập tức đưa trẻ ra khỏi xe để tránh những sự việc đáng tiếc.

