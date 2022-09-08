Đừng lơ là với những triệu chứng lo âu ít được biết đến ở trẻ em này, nó có thể là "ngòi nổ" cho trận chiến tâm lý mà ba mẹ không ngờ tới

Hơn nữa, lo lắng ở trẻ em có thể bất lợi hơn, đặc biệt là bởi vì trẻ không giống như người lớn, chúng có thể thiếu một số kỹ năng giao tiếp nhất định hoặc có thể không diễn đạt hoặc nói lên cảm xúc và sự lo lắng của chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ phải cảnh giác, ý thức và quan tâm cuộc sống của con mình.

"Từ khoảng 6 tháng tuổi đến 3 tuổi, trẻ nhỏ rất hay có cảm giác lo lắng khi bị chia cách. Chúng có thể trở nên đeo bám và khóc khi bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Đây là giai đoạn phát triển bình thường của trẻ và chỉ dừng lại ở mức xung quanh từ 2 đến 3 tuổi", cơ quan y tế cho biết.

Theo dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), lo lắng ở trẻ em có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân.

Hơn nữa, đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, thường phát triển những nỗi sợ hãi hoặc ám ảnh cụ thể bao gồm sợ động vật, côn trùng, bão, độ cao, nước, máu và bóng tối, những nổi sợ này thường tự biến mất.

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Các loại lo âu khác ở trẻ em bao gồm: Rối loạn lo âu tổng quát, đột biến có chọn lọc, rối loạn lo âu xã hội và rối loạn hoảng sợ.

Trẻ em mắc một số loại lo lắng thường có một số dấu hiệu cổ điển bao gồm cáu kỉnh và thay đổi tâm trạng cực độ, bao gồm chảy nước mắt và đeo bám, khó tập trung, thiếu tự tin, tránh các hoạt động và tương tác xã hội, v.v. Tuy nhiên, cha mẹ cũng phải chú ý đến những dấu hiệu lo lắng ít được biết đến ở trẻ em mà thường bị bỏ sót.

Vấn đề về tiêu hóa

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Nghiên cứu cho thấy các vấn đề về tiêu hóa là một trong những dấu hiệu và triệu chứng lo lắng phổ biến nhất. Đặc biệt là ở trẻ em, những người rất dễ bị đau bụng và nhiễm trùng, dấu hiệu lo lắng ít được biết đến thường có thể bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu con bạn liên tục kêu đau dạ dày mà không rõ nguyên nhân, hãy để ý đến chúng và chú ý đến những dấu hiệu căng thẳng và lo lắng khác mà chúng có thể biểu hiện. Dựa vào đó, bạn có thể giúp con điều trị theo yêu cầu.

Mệt mỏi dai dẳng

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Tình trạng mệt mỏi sau khi đi học về hoặc chơi với bạn bè là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu con bạn cảm thấy như vậy suốt cả ngày, không có bất kỳ hoạt động nào, thì đó cũng có thể là do căng thẳng, thiếu ngủ, buồn chán và chế độ ăn uống kém.

Ít thèm ăn hoặc khó ăn

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Có một sự khác biệt rất lớn giữa kén ăn và chán ăn do lo lắng. Nếu con bạn đang quấy khóc với một số nhóm thực phẩm nhưng lại thích ăn uống với những món ăn yêu thích của chúng thì đó có thể không phải là chứng rối loạn ăn uống do lo lắng. Tuy nhiên, nếu con bạn tránh ăn bất kỳ loại thức ăn nào hoặc cảm thấy khó ăn, thì đó có thể là một dấu hiệu của sự lo lắng.

Như đã thảo luận, lo lắng có thể gây ra các vấn đề về dạ dày, hơn nữa có thể dẫn đến chán ăn và giảm lượng thức ăn mà trẻ ăn. Điều này sau đó có thể gây ra sự thiếu hụt nhất định liên quan đến mệt mỏi, suy nhược.

Đi tiểu thường xuyên là một triệu chứng rối loạn lo âu phổ biến, thậm chí có thể xảy ra ở trẻ em. Nhu cầu làm rỗng bàng quang của một người có thể liên tục phát sinh ngay cả khi người đó vừa đi tiểu. Điều này là do lo lắng có thể dẫn đến căng cơ, tác động đến cảm giác của bàng quang.

Hơn nữa, do lo lắng, một đứa trẻ có thể cảm thấy ý thức hơn về những thứ xung quanh và "bên trong" của chúng, điều này cũng có thể là nhịp thở, nhịp tim và nhu cầu đi tiểu của chúng.

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Lo lắng có thể gây ra một loạt các triệu chứng về cảm xúc, tinh thần và thể chất. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất có thể là các vấn đề về giấc ngủ.

Ở trẻ em sẽ gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, ngủ không đúng giấc hoặc thậm chí thức giấc giữa đêm do một giấc mơ xấu hoặc ác mộng. Có thể có nhiều yếu tố khởi phát bao gồm thêm bài tập về nhà, các vấn đề với bạn bè, bị bắt nạt hoặc chuyển đến một khu phố mới.

Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng, xác định những tác nhân gây căng thẳng, giúp con bạn bình tĩnh lại, giúp chúng đối mặt với nỗi sợ hãi và giao tiếp với chúng một cách thường xuyên là vô cùng quan trọng. Đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào ở con bạn, để tránh bất kỳ hậu quả tiêu cực nào ba mẹ nhé.

Theo Times of India