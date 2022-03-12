Đừng giới hạn con trong những 'lầm tưởng' về bảo vệ sức khỏe này của ba mẹ, càng 'ủ' con trong nhà, càng khiến con ù lỳ, chậm chạp!

Đã bao nhiêu lần bạn nói với con rằng trời quá lạnh, quá ẩm ướt hoặc quá nóng nên không thể đi ra ngoài? Có lẽ tất cả chúng ta đã nói điều đó một hoặc hai lần. Hoặc bạn sẽ nhắc nhở "Con sẽ bị cảm lạnh nếu con không mặc áo khoác và đội mũ để ra ngoài!". Vậy việc cho con ra ngoài chơi có thực sự nguy hiểm đến sức khỏe con đến vậy không?

Ảnh minh họa Một số chuyên gia giáo dục tin rằng bạn nên đưa việc vui chơi bên ngoài vào danh sách các hoạt động mà con nên làm. Mặc dù chúng ta giữ con mình trong nhà vào những ngày mà chúng ta cho là quá lạnh hoặc mưa để giữ cho chúng không bị ốm, nhưng việc nhốt chúng trong nhà suốt mùa đông thực sự không có lợi cho sức khỏe. Mặc dù đúng là mùa lạnh và cúm xảy ra trong những tháng mùa đông nhưng các chuyên gia y tế không tìm thấy mối liên hệ nhân quả nào giữa việc đi ra ngoài trời lạnh và bị cảm lạnh. Cảm cúm và cảm lạnh thông thường là do vi rút gây ra. Trẻ em có xu hướng bị ốm thường xuyên hơn trong những tháng mùa đông vì chúng thường ở trong nhà và dễ tiếp xúc với những loại vi rút này hơn.

Ảnh minh họa Cũng có bằng chứng cho thấy vi rút lưu thông dễ dàng hơn trong không khí khô. Không khí bên trong nhà có xu hướng khô hơn khi bên ngoài lạnh và mọi người có xu hướng tăng nhiệt để làm khô không khí hơn nữa. Điều này làm cho vi trùng dễ dàng truyền từ người này sang người khác. Điều quan trọng nhất cần nhớ là bảo vệ con bạn khỏi vi rút bằng cách khuyến khích trẻ rửa tay thường xuyên và tránh những người bị bệnh. Nếu con bạn bị bệnh, hãy nhớ tầm quan trọng của việc giữ chúng ở nhà, không cho con đi học để chúng có thời gian chữa bệnh và không lây lan mầm bệnh cho người khác.

Có rất nhiều lợi ích thực sự khi cho phép con bạn ra ngoài trời bất kể thời tiết như thế nào. Tập thể dục: Vào mùa đông, trẻ em có thể ra ngoài để chạy xung quanh, đi xe trượt tuyết hoặc đắp người tuyết. Tất cả những hoạt động này khiến trẻ em vận động và tim đập tốt hơn. Việc cung cấp Vitamin D do ánh nắng mặt trời cung cấp cho con bạn cũng rất quan trọng. Chỉ với 10 đến 15 phút mỗi ngày, Vitamin D có thể giúp thúc đẩy mức năng lượng, trí nhớ, tâm trạng tốt hơn, v.v. Ảnh minh họa Trí tưởng tượng: Trí tưởng tượng của trẻ em cũng cần "tập thể dục"! Trong thế giới ngày nay, thay vì chơi ở bên ngoài, xem truyền hình là mặc định khi "không có gì để làm". Tuy nhiên, vui chơi ngoài trời có thể giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng. Nhiều hoạt động ngoài trời cũng thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề và hợp tác của con. Nếu con đang học cách hòa đồng với những người khác hoặc cố gắng tìm ra cách tốt nhất để lắp ráp một người tuyết là lúc con đang tham gia vào việc giải quyết vấn đề. Ảnh minh họa Sức khỏe: Bằng cách để con bạn chơi bên ngoài bụi bẩn hoặc trong thời tiết lạnh, bạn đang giúp chúng xây dựng hệ thống miễn dịch của mình. Các chuyên gia y tế hiện nay cho biết, trẻ em càng tiếp xúc nhiều với vi khuẩn một cách thường xuyên thì khả năng bị dị ứng càng ít. Có những lời khuyên an toàn khi chơi ngoài trời trong mùa đông để bạn có thể chắc chắn rằng con bạn đang tận dụng tối đa thời gian ở ngoài trời. Những lời khuyên này bao gồm: Ảnh minh họa - Cho trẻ mặc nhiều lớp quần áo rộng rãi để trẻ luôn khô ráo và ấm áp. Nên cho trẻ mặc một lớp quần áo nhiều hơn so với người lớn mặc trong cùng điều kiện. - Đặt giới hạn thời gian và để trẻ em vào trong nhà định kỳ để sưởi ấm. - Để ý các dấu hiệu lạnh cóng và hạ thân nhiệt của con. Thoe La Petite Academy

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