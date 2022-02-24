Đừng để những thói quen xấu nhỏ nhặt là 'ngòi nổ' của tính ương bướng ở trẻ: 5 dấu hiệu giúp con trở thành người sống có kỷ luật hơn

Một số trẻ thiếu kiên nhẫn và nóng lòng muốn nói với gia đình những gì chúng nghĩ. Bất kể con mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cha mẹ cũng không nên để con mình thực hiện hành vi kém cỏi này.

Cha mẹ phải cho con cái biết rằng việc ngắt lời người khác là vô lễ. Khi con bạn làm gián đoạn bạn, hãy ngồi xuống và bảo chúng đợi hoặc sắp xếp một hoạt động khiến chúng bận tâm, như một biện pháp tạm thời, trong khi bạn kết thúc cuộc trò chuyện của mình.

Điều khôn ngoan là cha mẹ nên rèn luyện cho con tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ bằng cách khuyến khích con sử dụng đôi tay trở nên thực tế và khối óc để suy luận để giải quyết vấn đề. Trên thực tế, trẻ em ở độ tuổi rất nhỏ rất mong muốn được giúp đỡ và thích làm mọi việc. Đây là lúc cha mẹ nên cho trẻ tham gia các công việc nhà hàng ngày và cho trẻ tiếp xúc với nhiều kỹ năng sống. Trong thời gian này, người lớn không nhất thiết chỉ trích quá mức, kén chọn hoặc gây xúc động cho con. Trẻ em luôn học hỏi bằng cách cha mẹ làm gương như thế nào.

Cha mẹ chỉ trích quá mức và luôn can thiệp vào nỗ lực làm việc của con mình sẽ dẫn đến việc con trưởng thành thành những người lớn luôn cảm thấy không an toàn, sợ hãi và phụ thuộc. Ngược lại những người cho phép con cái của họ mắc sai lầm và thất bại trong nỗ lực của chúng thì hiệu quả sẽ khác biệt. Trong khi cha mẹ đưa ra lời khuyên tích cực và đúng đắn sẽ nuôi dạy những đứa bé trưởng thành độc lập, không sợ hãi, tự đạt được thành tựu và có nền tảng. Đây là một trong những thói quen quan trọng của trẻ em cần khuyến khích.

Cho phép con bạn phạm sai lầm và thất bại trong nỗ lực của chúng. (Hình ảnh: Prostockstudio qua Dreamstime)

3. Quản lý thời gian kém

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Thiết lập một thói quen hàng ngày cho trẻ và giúp chúng phát triển các kỹ năng quản lý thời gian tốt là một phần thiết yếu của việc nuôi dạy con cái. Như mọi bậc cha mẹ đều biết, những đứa trẻ không được chơi trò chơi yêu thích của chúng, chúng cũng sẽ lãng quên theo thời gian. Vì lý do này, cha mẹ cần thiết lập các thói quen và giới hạn thời gian để chơi, ăn và ngủ cho con.

Những bậc cha mẹ không thiết lập và tuân theo thời gian và thói quen đã định cho bé, cuối cùng sẽ thấy mình bị con cái kiểm soát.

4. Lấy đồ của người khác và coi đó là điều hiển nhiên

Một số trẻ chơi ở nhà người khác và thường thấy đồ chơi mình thích và muốn mang về nhà và giữ lại cho mình. Gia đình chủ nhà có thể hào phóng và sẽ cho phép đứa trẻ mang đồ chơi về nhà. Cha mẹ của những đứa trẻ này không nên khuyến khích những hành vi như vậy vì điều này sẽ hình thành một thói quen xấu, theo đó con cái họ sẽ mong đợi một cách chính đáng là luôn nhận được những thứ miễn phí từ người khác.

Trong những trường hợp này, cha mẹ nên cho con cái biết một chân lý đạo đức: "Đừng lấy những thứ không thuộc về mình, dù chỉ là những thứ nhỏ nhất". Cha mẹ nên hướng dẫn con cái biết rằng dù thích đồ chơi hay đồ vật của người khác đến đâu, bạn cũng không thể tùy tiện mang chúng về nhà và đòi chúng là của riêng mình. Đây là một nguyên tắc cơ bản.

Cho dù chúng thích chơi đồ chơi ở nhà ai đó đến mức nào, trẻ em cần biết rằng chúng không thể tự do đòi nó là của riêng mình. (Hình ảnh: Chih Yuan Wu qua Dreamstime)

5. Sử dụng những cơn giận dữ để có được thứ con muốn

Một số bà mẹ đã quen với cảnh này: Trong khi mua hàng tạp hóa trong siêu thị, một đứa trẻ nhìn thấy một món ăn yêu thích và yêu cầu người mẹ mua nó. Người mẹ từ chối mua nó. Đáp lại, đứa trẻ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ bằng cách nằm xoài xuống đất và lăn lộn la hét ầm ĩ. Để chấm dứt cảnh tượng đáng xấu hổ này, người mẹ đã nhượng bộ trước những đòi hỏi của đứa trẻ.

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Để tránh nhượng bộ trẻ, cha mẹ nên bình tĩnh bế con, không lên tiếng, hãy ra ngoài đợi trẻ bình tĩnh trở lại. Tránh nói chuyện với trẻ khi ở trong trạng thái kích động. Sau khi bình tĩnh lại, hãy nhẹ nhàng giải thích rằng việc con khóc là vô ích. Điều quan trọng là cha mẹ KHÔNG nên khiển trách và đổ lỗi bằng lời nói, tạo ra một cảnh xúc động khác.

Theo Nspirement