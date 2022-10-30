CHD là chứng rối loạn tim mà đứa trẻ sinh ra mắc phải. Đây là những dị tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 17,7 triệu ca tử vong ở Ấn Độ là do các vấn đề liên quan đến tim. Một số lượng đáng kể liên quan đến dân số trẻ, làm cho việc nhận thức về các bệnh tim bẩm sinh (CHDs) ở trẻ em là rất quan trọng.

Theo một báo cáo năm 2018, được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia, xem xét tỷ lệ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh là 9/1000, ước tính số trẻ em sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh ở Ấn Độ là hơn 200.000 trẻ mỗi năm. Điều này lưu ý thêm: "Chăm sóc tim tiên tiến hiện chỉ được cung cấp cho một số ít trẻ em như vậy."

Nguyên nhân gây bệnh tim ở trẻ

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Có nnhiều yếu tố khác nhau có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh của trẻ.

Tình trạng di truyền

Mẹ bị tiểu đường

Rượu

Cúm

Thuốc

Triệu chứng bệnh tim ở trẻ

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Phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị bệnh tim bẩm sinh. Trong số 240.000 trẻ em sinh ra với CHD mỗi năm, khoảng 1/5 sẽ cần được can thiệp sớm để sống sót qua năm đầu đời. Một nhóm lớn trẻ sơ sinh lớn hơn và trẻ em có thể đã sống sót mặc dù không được can thiệp làm tăng thêm gánh nặng của CHD.

Bệnh tim bẩm sinh (CHDs) là những dị tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Một số triệu chứng phổ biến của bệnh tim ở trẻ bao gồm:

Thở nhanh

Nhịp tim nhanh

Sưng chân, thóp bụng hoặc quanh mắt

Da hoặc môi có màu xanh (tím tái)

Cực kỳ mệt mỏi

Mệt mỏi và thở nhanh khi trẻ đang bú

Khi nào nên đến gặp bác sĩ?

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Chuyên gia chia sẻ, dị tật tim bẩm sinh nặng thường được xác định trước hoặc ngay sau khi trẻ chào đời.

Hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của con bạn nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của các bất thường về tim sẽ ít nghiêm trọng hơn khi trẻ lớn lên.

Theo India Express