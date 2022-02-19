Con yêu cái đẹp, thích trang điểm và lý do tại sao ba mẹ nên cho phép trẻ được thử sức làm đẹp chính mình

Đã từng có nhiều bài báo giải thích lý do tại sao trẻ em trang điểm có thể không nhất thiết là một điều xấu và dưới đây là tóm tắt các điểm liên quan ủng hộ quan điểm này.

Việc trang điểm cho trẻ mới biết đi và trẻ vị thành niên vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Có thực sự ổn khi cho phép trẻ em khám phá mỹ phẩm ở độ tuổi sớm như vậy không?

Theo một nghiên cứu, 42% đến 56% thanh thiếu niên Mỹ từ 12 đến 17 tuổi sử dụng các sản phẩm làm đẹp để khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn. Một giáo sư nói rằng rất tốt cho trẻ em tham gia vào việc thể hiện bản thân và tự hào về cơ thể của mình bởi vì điều đó cho phép chúng phát triển bản sắc riêng của mình.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ nên dạy trẻ rằng trang điểm chỉ đơn thuần là một hình thức vui chơi hoặc một cách để tôn lên vẻ ngoài của một người. Nó không nên được coi là tiêu chuẩn đánh giá giá trị bản thân của họ.

2. Trang điểm cho trẻ em về bản chất không phải là xấu, chính những định kiến ​​của người lớn có thể gây hại

Hầu hết mọi người nói rằng trang điểm không phù hợp với trẻ em vì nó gắn liền với sự hấp dẫn và chúng ta cần bảo vệ sự trong trắng của chúng. Nhưng một chuyên gia đã viết rằng việc thể hiện bản thân thông qua các sản phẩm mỹ phẩm vốn dĩ không hề sai . Chính những giả định mà xã hội và người lớn có là nguyên nhân gây ra những ấn tượng tiêu cực này.

Như một người mẹ đã nói : "Chúng ta cần ngừng nắm chặt những viên ngọc trai của mình khi thấy một đứa trẻ vui vẻ với vẻ ngoài của chúng. Đó là cơ thể của con. Miễn là cha mẹ của con mát mày mát mặt với vẻ đpẹ của con, chúng tôi cũng nên như vậy."

3. Nó cho phép con khám phá sự sáng tạo của mình

Theo một chuyên gia có kinh nghiệm với các hội thảo trang điểm dành cho trẻ em, những sự kiện này cho phép các bé trai và bé gái chơi với những món đồ trang điểm đồ lấp lánh, tô màu và vẽ hoa văn trên khuôn mặt của chúng. Đây là những hoạt động hồn nhiên khuyến khích họ thể hiện bản thân.

Một phụ huynh cũng chia sẻ rằng trang điểm thực chất là môn nghệ thuật cho cô con gái 3 tuổi của cô, với khuôn mặt, cơ thể và móng tay của cô bé đóng vai trò như bức tranh vẽ. Cô ấy nói thêm rằng chơi với màu sắc và họa tiết là một hình thức vui vẻ sáng tạo và sạch sẽ.

4. Các em có thể học về các thói quen và cách trang điểm lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ

Việc trẻ làm quen với mỹ phẩm sớm tạo cơ hội cho cha mẹ giáo dục trẻ ngay về sản phẩm nào phù hợp với lứa tuổi và an toàn cho làn da của trẻ. Điều quan trọng là phải dạy chúng về cách vệ sinh da mặt đúng cách như sử dụng các dụng cụ trang điểm của riêng chúng và rửa mặt hàng ngày. Một bác sĩ nhi khoa cũng gợi ý rằng trước tiên nên giảm bớt việc trang điểm cho trẻ trước khi chuyển sang tông màu đậm.

5. Trẻ em khám phá đồ trang điểm là điều không thể tránh khỏi, và tốt hơn là bạn nên thừa nhận nó hơn là kìm nén nó

Nghiên cứu cho thấy từ 30% đến 54% người Mỹ từ 12 đến 14 tuổi sử dụng trang điểm mắt, phấn nền, kem che khuyết điểm, phấn má hồng và phấn phủ. Theo một chuyên gia, trẻ em thường xuyên tiếp xúc với các sản phẩm này thông qua mạng xã hội, và đây là yếu tố chính khiến giới trẻ sử dụng đồ trang điểm ngày càng nhiều.

Bằng cách ghi nhận sự quan tâm của trẻ và thảo luận cởi mở về điều đó, cha mẹ có thể thiết lập ranh giới và hướng dẫn trẻ thói quen làm đẹp lành mạnh đúng cách. Các chuyên gia tin rằng điều này sẽ hữu ích hơn việc để bọn trẻ làm việc đó lén lút sau lưng người lớn.

Theo Brightside