Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không? 

Nuôi dạy con 31/03/2020 07:01

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không là thắc mắc của rất nhiều mẹ. Vậy sự thật trẻ nằm võng có ảnh hưởng gì và nếu cho trẻ nằm thì phải làm thế nào mới an toàn? 

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Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không là thắc mắc của rất nhiều mẹ. Đây là thói quen của nhiều người, đặc biệt là ở khu vực miền quê. Lý do là vì một số mẹ cho rằng nằm võng sẽ giúp bé ngủ sâu và ngon giấc hơn. Tuy nhiên, một số ý kiến lại phản bác lập luận này. Vậy sự thật trẻ nằm võng có ảnh hưởng gì không và nếu cho trẻ nằm thì phải làm thế nào để đảm bảo an toàn cho bé?

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Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không? - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen cho trẻ nằm võng

Hình ảnh bé sơ sinh nằm võng để bố mẹ hoặc ông bà ru ngủ không còn xa lạ đối với nhiều người. Đặc biệt là vào những thời điểm thời tiết nắng nóng, việc ru ngủ bằng võng sẽ giúp trẻ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn. Đồng thời, trẻ dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn. 

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Ru con ngủ bằng võng là thói quen của rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn các loại võng đều được thiết kế khá thông thoáng, nên khi mẹ đặt lưng bé xuống võng sẽ tạo sự thoải mái cho con. Đồng thời, khi đu đưa võng, trẻ sẽ cảm thấy buồn ngủ hơn và thời gian dỗ trẻ ngủ được rút ngắn, mẹ không cần phải bế trên tay vất vả.

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không?

Tuy ru con ngủ bằng võng là thói quen của nhiều gia đình nhưng theo một số nghiên cứu, việc cho trẻ ngủ võng thường xuyên sẽ gây hại và ẩn chứa nhiều nguy cơ:

Hội chứng rung lắc ở trẻ

Trẻ sơ sinh nằm võng có ảnh hưởng đến não không? Do hệ thần kinh và não bộ của bé chưa hoàn chỉnh nên khi cho bé ngủ võng, các thao tác đu đưa võng có khả năng gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển não bộ. Nếu kéo dài tình trạng này, bé có thể mắc hội chứng rung lắc.

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Nằm võng nhiều gây nguy cơ rung lắc ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những tổn thương của hội chứng này để lại có thể là giảm trí tuệ, thị lực kém, ngôn ngữ bị rối loạn và bị động kinh, rối loạn kỹ năng định hướng, nhận thức kém. Vì vậy, việc cho trẻ ngủ võng nhiều không hề tốt cho sự phát triển sau này của bé.

Ảnh hưởng hệ thần kinh vận động

Trẻ nhỏ có quá trình phát triển nhanh chóng và cần một môi trường để có thể hình thành các động tác như: bò, ngồi, chạy, cầm, nắm,... Việc mẹ để bé nằm ở võng sẽ khiến cơ thể bé bị bó buộc và khó vận động hơn. 

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Nằm võng có thể tăng khả năng bé chậm phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Nếu điều này xảy ra thường xuyên, trẻ có nguy cơ bị chậm phát triển, chậm đi hơn so với các trẻ cùng trang lứa. Về lâu dài, nguy cơ trẻ kém linh hoạt cũng có thể xảy ra.

Ảnh hưởng lớn đến cột sống và lồng ngực

Trẻ sơ sinh nằm võng có bị gù lưng hay không? Võng không phải là mặt phẳng như giường, nên khi để bé ngủ võng, tư thế ngủ sẽ không được uốn nắn đúng cách. Cột sống của trẻ dễ bị cong vẹo theo chiều của võng. 

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Bé bị gù lưng do nằm võng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Lý do là vì ở độ tuổi sơ sinh, hệ xương và cột sống của bé còn non yếu và đang phát triển nhanh. Vì vậy, vị trí nằm và tư thế nằm có ảnh hưởng lớn đến cơ thể và dáng người của bé sau này. Đồng thời, tư thế nằm võng cũng có thể khiến cho trẻ bị khó thở do ảnh hưởng đến lồng ngực, khiến trẻ dễ bị gù và thậm chí ảnh hưởng đến tim và phổi.

Nguy cơ tổn thương cơ thể cho bé

Nguy cơ này đặc biệt phổ biến khi cha mẹ cho bé nằm võng lưới, chất liệu võng lưới kèm các mắt võng gây siết chặt một số bộ phận trên cơ thể bé. Điển hình là nhiều trường hợp bé ngủ vô tình tay bị kẹt vào mắt võng khiến tay bị hoại tử mà cha mẹ không biết. 

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Tay bé bị tổn thương và có nguy cơ hoại tử vì bị siết bởi võng lưới - Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ của bé không được sâu

Các thao tác đu đưa võng khiến cho bé mỏi mắt và ngủ là cách ru ngủ gượng ép, khiến trẻ ngủ không ngon. Đồng thời, việc ngủ trên võng còn có thể khiến bé mệt mỏi hoặc sợ hãi, ngủ ở trong trạng thái ức chế và không được thoải mái.

Cách cho trẻ nằm võng đúng cách

Theo các thông tin ở trên thì mẹ có thể tự trả lời câu hỏi: Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không? Mẹ không nên lạm dụng việc cho trẻ nằm võng vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho bé.

Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt, bé thích nằm võng hơn hoặc mẹ khó ru ngủ bé trên giường nên muốn cho bé nằm võng thì các bí quyết để trẻ sơ sinh nằm võng đúng cách như sau:

  • Không nên cho trẻ nằm võng thời gian quá dài, đặc biệt là tránh để bé ngủ võng ban đêm.
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Chỉ nên cho bé ngủ võng ban ngày với thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên đu đưa trẻ quá mạnh và quá lâu khiến trẻ bị ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ quan trên cơ thể.
  • Chỉ nên cho bé nằm võng nếu bé đã đủ 3 tháng tuổi trở đi.
  • Luôn đặt bé ở tư thế nằm ngửa trên võng, không để bé nằm nghiêng hoặc nằm sấp để tránh nguy cơ bé bị khó thở hoặc bị lật võng.

Trên đây là các thông tin giải đáp cho vấn đề có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không? Mẹ nên lưu ý không nên cho bé nằm võng nhiều vì sẽ tác động xấu đến sự phát triển sau này của bé. Bé ngủ ở giường vẫn là cách tốt nhất để an toàn và đảm bảo sự phát triển đầy đủ cho con.

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