Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID

Nuôi dạy con 26/03/2022 19:25

Bên cạnh việc hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con bạn, một chế độ ăn uống phù hợp là điều cần thiết để giữ cho đôi mắt của con bạn luôn khỏe mạnh.

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi các trường học áp dụng các lớp học trực tuyến giữa đại dịch COVID-19, trẻ em đang dành nhiều thời gian hơn trước màn hình kỹ thuật số. Mặc dù giáo dục trực tuyến chắc chắn là cách học duy nhất trong giai đoạn đầy thử thách này, nhưng thời gian sử dụng thiết bị kéo dài có thể ảnh hưởng đến thị lực của con bạn. 

Thời gian sử dụng thiết bị nhiều hơn có nghĩa là thời gian ở trong nhà nhiều hơn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ em ở trong nhà nhiều hơn sẽ dễ mắc chứng cận thị hơn. Thời gian sử dụng màn hình kéo dài có thể dẫn đến khô và kích ứng mắt. 

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Để bảo vệ thị lực của con bạn, hãy đảm bảo rằng thời gian sử dụng thiết bị của con bạn chỉ được giới hạn trong giờ học. Hãy để con tận hưởng thời gian vui chơi ngoài trời trong sân thượng hoặc công viên với các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ngoài ra, một chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều cần thiết để giữ cho đôi mắt của trẻ luôn khỏe mạnh. 

Khi nói đến thực phẩm để cải thiện thị lực, bạn có thể nghĩ đến cà rốt. Cà rốt là một nguồn giàu vitamin A, một chất dinh dưỡng cần thiết cho thị lực tốt, nhưng có một số loại thực phẩm khác cũng tốt cho sức khỏe của mắt. 

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của trẻ để giúp cải thiện sức khỏe thị giác của trẻ.

Cá hồi

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cá hồi là một loại thực phẩm rất tốt cho mắt. Trong cá hồi có chứa nhiều omega-3 giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng ở trẻ em và cả người lớn.

Rau xanh

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Để tăng cường sức khỏe cho đôi mắt, bạn phải thường xuyên cho con ăn các loại rau xanh như cải xoăn, cải lá và đặc biệt là rau chân vịt vì trong rau chân vịt có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho mắt. Rau chân vịt bao gồm vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, chất lutein giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím, chất zeaxanthin sẽ góp phần phát triển thị giác rất tốt cho mắt.

Trứng

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Trứng giàu protein và chất dinh dưỡng bổ trợ cho đối mắt sáng của trẻ ngay cả khi phải học tập căng thẳng.

Trái cây có múi

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Những loại trái cây này rất giàu Vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch của con bạn và khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng mắt và các bệnh khác.

Quả hạch

 

Cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này để cải thiện thị lực khi phải sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vì mùa COVID - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Các loại hạt: Đảm bảo bao gồm hạnh nhân, quả hồ trăn (hạt dẻ cười) và quả óc chó trong chế độ ăn của con bạn. Các loại hạt là nguồn cung cấp Vitamin E dồi dào, cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp duy trì thị lực của con bạn.

Theo Health Site

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