Chia sẻ thực đơn cho bé 9 tháng viện dinh dưỡng

Nuôi dạy con 05/12/2020 16:19

Bé 9 tháng tuổi là khoảng thời gian bắt đầu thích nghi với chế độ ăn dặm. Dưới đây là thực đơn cho bé 9 tháng viện dinh dưỡng mà mẹ nên tham khảo.

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Bé được 9 tháng tuổi không chỉ là giai đoạn đã thích nghi với việc ăn dặm mà còn là lúc bé bắt đầu phát triển kỹ năng nhai. Giai đoạn này, mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn của trẻ và bổ sung gấp đôi dinh dưỡng để giúp trẻ phát triển tốt hơn. Thực đơn cho trẻ 9 tháng tuổi ăn dặm cần đa dạng và phong phú nguồn thực phẩm hơn. Mẹ có thể tham khảo thực đơn cho bé 9 tháng viện dinh dưỡng được chia sẻ ngay sau đây để thay đổi khẩu vị cho trẻ. 

Thực đơn cho bé 9 tháng viện dinh dưỡng

Gợi ý thực đơn ăn dặm cho bé 9 tháng tăng cân

Cháo bí đỏ - cá hồi

Mẹ cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  • 30g cá hồi
  • 30g bí đỏ
  • 40g gạo tẻ
  • 5g dầu ăn
  • Gia vị nêm, hành lá
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Thực đơn cho bé 9 tháng viện dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau: 

  • Mẹ rửa sạch cá hồi và hấp cách thủy với vài lát gừng để khử mùi tanh của cá. 
  • Sau khi cá chín thì gỡ bỏ xương rồi băm nhuyễn. Tiếp theo mẹ phi thơm hành khô băm nhuyễn rồi cho ra bát. 
  • Bí đỏ đem gọt vỏ, rửa sạch rồi hấp chín, nghiền nhuyễn. 
  • Cháo nấu cho thật nhừ rồi cho cá hồi và bí đỏ vào, nấu sôi lên thì cho hành lá thái nhuyễn vào là có thể tắt bếp. 
  • Múc cháo ra bát và thêm chút dầu ăn trẻ em vào, cho bé ăn ngay lúc cháo còn ấm.

Cháo rau ngót - thịt heo

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 20g gạo
  • 30g thịt heo nạc
  • 30g rau ngót
  • 5g dầu ăn

Cách làm:

  • Cho gạo vào nồi ninh nhừ. Thịt heo rửa sạch và băm nhỏ rồi đem phi với hành phi. 
  • Rau ngót rửa sạch đem trụng sơ và cắt nhuyễn rồi cho vào cháo. Tiếp tục cho thịt heo đã phi thơm vào cháo, đun sôi rồi tắt bếp.
  • Múc cháo ra bát và thêm dầu ăn vào là có thể cho bé ăn.
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Cháo rau ngót - thịt heo cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo tôm - cải bó xôi

Nguyên liệu cần có:

  • 20g gạo
  • 30g tôm
  • 30g cải bó xôi
  • 5g dầu ăn

Cách làm như sau:

  • Tôm sau khi mua về mẹ cần bóc vỏ, bỏ đầu và chỉ đen. Băm nhuyễn tôm rồi xào qua với hành khô băm nhỏ cho thơm.
  • Trụng sơ cải bó xôi và cắt nhuyễn. Gạo ninh nhừ thì cho tôm và cải bó xôi vào nấu sôi lại thì tắt bếp. Múc cháo ra cho dầu ăn trẻ em vào và cho bé ăn.
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Nguyên liệu nấu cháo tôm với cải bó xôi - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn ăn dặm cho bé 9 tháng kiểu Nhật

Cơm phủ cá dăm chiên trứng

Nguyên liệu cần có:

  • Cá dăm khô
  • ½ lòng đỏ trứng gà đã luộc chín
  • ½ muỗng nhỏ bơ
  • 80g cơm nát

Cách làm như sau:

  • Cá dăm khô mẹ đem luộc sơ, vớt ra để ráo nước rồi trộn chung với lòng đỏ trứng gà đã luộc chín.
  • Cho bơ vào chảo, chỉnh lửa nhỏ rồi cho cơm vào đảo đều tay cùng bơ.
  • Cho cơm ra bát, để phần trứng và cá lên trên.

Mẹo nhỏ: Món cá dăm khô này mẹ chỉ cần nêm thêm gia vị cho vừa với khẩu vị là sẽ có được ngay món ăn cho người lớn.

Cá thịt trắng nấu với trứng và rau bina (15 phút chế biến)

Nguyên liệu cần có:

  • 50g cá thịt trắng
  • Rau bina
  • ½ lòng đỏ trứng
  • 45ml nước Dashi
  • Đường

Cách làm như sau:

  • Cá thịt trắng mẹ đem hấp chín rồi lóc bỏ da và xương. 
  • Rau bina luộc chín để ráo nước rồi cắt ngắn khoảng 1cm. Để thuận chế biến nhanh hơn, mẹ có thể cho rau bina và cá vào chung một nồi hấp chín một lượt.
  • Bắc một nồi nước Dashi rồi cho cá, rau bina vào đun sôi. Đợi nước sôi rồi bạn cho trứng vào trộn, khuấy đều cho tới khi trứng chín.
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Cá thịt trắng nấu với trứng và rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Canh đậu hũ nấu với nấm kim châm, cải ngọt (10 phút)

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • 30g đậu hũ
  • Nước Dashi
  • 30 cải ngọt
  • 20g nấm kim châm

Cách làm như sau:

  • Đậu hũ mẹ đem cắt miếng dày khoảng 1cm. 
  • Cải ngọt luộc chín cho thật mềm và cắt khúc dài 1cm. Nấm kim châm cắt khúc dài khoảng 1cm vừa ăn.
  • Bắc một nồi nước Dashi và cho nguyên liệu đã cắt vào nấu trên lửa nhỏ khoảng 2 phút rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn với khẩu vị của trẻ.

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Canh đậu hũ nấu với nấm kim châm, cải ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý về thực đơn cho bé 9 tháng tuổi

  • Cân bằng dinh dưỡng 3 bữa cho bé: Khi bé đã bắt đầu bước sang giai đoạn ăn dặm 3 bữa 1 ngày, mẹ nên lưu ý về thực đơn ăn dặm của bé sao cho cân bằng dinh dưỡng giữa 3 bữa.
  • Bổ sung đủ chất sắt cho trẻ: Khi bé được khoảng 9 tháng tuổi, khả năng thiếu sắt sẽ rất cao. Chính vì vậy, mẹ hãy tích cực cho bé ăn dặm các món ăn có chứa hàm lượng chất sắt cao như: gan, thịt, cá thịt đỏ (cá hồi,..),…
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Một số lưu ý về thực đơn cho bé 9 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet
  • Chuẩn bị thực đơn với đa dạng màu sắc: Ở giai đoạn này, bé có thể ăn được đa dạng các loại thức ăn khác nhau. Do đó, việc chế biến món ăn với đa dạng màu sắc cũng dễ hơn và kích thích bé ăn ngon hơn. Bởi trẻ em có xu hướng bị kích thích bởi các món ăn có màu sắc đa dạng, nên mẹ càng nấu những bữa ăn có nhiều màu sắc hấp dẫn sẽ càng giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Trên đây là những chia sẻ về thực đơn cho bé 9 tháng viện dinh dưỡng giúp bé tăng cân và phát triển tốt. Hy vọng qua bài viết mẹ có thể có thể biết thêm nhiều món ăn để bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho bé.

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