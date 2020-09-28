Bé 9 tháng tuổi ăn được trái cây gì và một số lưu ý

Bé 9 tháng tuổi đã có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Đặc biệt ở độ tuổi này, các mẹ đã bắt đầu cho bé ăn các loại trái cây một cách trực tiếp. Trái cây chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, nhiều vitamin và các dưỡng chất thiết yếu khác cho bé khỏe mạnh, tăng sức đề kháng cũng như phát triển não bộ thông minh. Vậy cụ thể bé 9 tháng tuổi ăn được trái cây gì ? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Theo một số nghiên cứu, táo giúp bé cải thiện sức khỏe, kiểm soát cholesterol trong cơ thể, duy trì cân nặng phù hợp đồng thời tăng cường sự phát triển của phổi. Bên cạnh đó, táo còn giúp hệ xương của bé khỏe mạnh hơn nhờ hàm lượng lớn chất boron. Các mẹ có thể nghiền táo, trộn với ngũ cốc hoặc sữa chua cho bé ăn. Không nên để cả vỏ hoặc miếng to vì dễ khiến bé bị nghẹn.

Táo là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe của bé nhờ hàm lượng chất xơ lớn. Táo chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, trong đó pectin là thành phần giúp thúc đẩy hoạt động của ruột, giúp bé tránh được các bệnh về đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy hay ung thư ruột kết.

Táo là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe của bé nhờ hàm lượng chất xơ lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bơ

Bơ không những là loại trái cây giàu dinh dưỡng và tốt cho dạ dày của bé mà còn cung cấp các chất béo lành mạnh, giúp trẻ thông minh hơn. Bên cạnh đó, bơ còn hỗ trợ chống lại nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở trẻ. Bơ dễ chế biến, khi kết hợp với các loại rau củ khác có thể giúp các chất dinh dưỡng phát huy hiệu quả tốt hơn.

Lê

Bé 9 tháng ăn được trái cây gì? Lê được nhiều mẹ lựa chọn để bổ sung vào chế độ ăn dặm cho bé 9 tháng tuổi là nhờ hàm lượng protein, carbohydrate, chất béo, vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho trẻ.

Lê giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lê còn là loại quả giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành các vết thương nhanh chóng và tăng khả năng kháng khuẩn. Khi trẻ bị thương, mẹ có thể cho bé ăn nhiều lê để bệnh nhanh lành.

Chuối

Bé 9 tháng ăn trái cây gì thì tốt? Chuối là loại trái cây được ưu tiên trong chế độ ăn dặm của trẻ. Hương vị của chuối thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

1 quả chuối 126g có thể cung cấp 30 gram carbohydrate, 19 gram đường, 3 gram chất xơ, 110 calo, 1 gram protein, 450 gram kali. Các chất này giúp bé ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc hơn. Bên cạnh đó, chuối còn là thực phẩm cực tốt cho những bé có hệ tiêu hóa kém.

Chuối có hương vị thơm ngon đồng thời chứa nhiều dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Bé 9 tháng ăn được hoa quả gì? Xoài là một trong những loại trái cây dành cho bé 8 tháng tuổi. Xoài giúp trẻ bổ sung vitamin B6, glutamine có tác dụng tăng cường trí nhớ, vitamin A giúp sáng mắt, các enzyme và một số chất sinh hóa như este và aldehyde giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, hàm lượng beta-carotene dồi dào trong xoài còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho trẻ.

Một số cách chế biến trái cây cho trẻ 9 tháng tuổi

Chuối nghiền

Chuối lột vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Dùng máy xay sinh tố hoặc muỗng để nghiền chuối.

Tiếp theo, cho một ít sữa mẹ, sữa công thức hoặc nước lọc vào hỗn hợp để tạo độ lỏng cho thức ăn.

Cho bé ăn luôn ngay sau đó, tránh để lâu trong tủ lạnh.

Cách làm món chuối nghiền ăn dặm cho trẻ 9 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Chuối + Táo nghiền

Chuối lột vỏ, táo gọt vỏ rồi cắt thành các miếng nhỏ.

Cho cả 2 loại vào chảo, đun sôi lên đến khi chín mềm.

Xay nhuyễn hỗn hợp bằng máy sinh tố, thêm chút sữa mẹ, sữa công thức vào hỗn hợp rồi cho bé ăn.

Bơ dằm

Bơ bỏ vỏ và hạt, cho vào tô và dằm đến khi nhuyễn mịn.

Có thể thêm sữa chua hoặc sữa công thức vào dằm cùng để tăng thêm hương vị cho món ăn.

>>> Xem thêm:

- Thực đơn ăn dặm cho bé 9 tháng tăng cân khỏe mạnh phát triển tốt

- Trẻ 9 tháng biếng ăn thì phải làm sao?

Cách làm món bơ dầm cho trẻ 9 tháng ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chế biến trái cây cho bé 9 tháng tuổi ăn dặm

Chọn loại trái cây sạch, không chứa hóa chất độc hại.

Trước khi cho trẻ ăn, cần rửa sạch trái cây, ngâm muối, loại bỏ vỏ.

Với trái cây có hạt, cần bỏ hết hạt, kể cả những trái cây nhỏ như thanh long cũng cần bỏ hạt bởi chúng có thể khiến trẻ bị hóc hoặc dạ dày của trẻ không tiêu hóa được.

Trước khi cho trẻ ăn, cần chia thành các phần nhỏ, đảm bé trẻ có thể nuối luôn mà không cần nhai, không bị hóc.

Không cho trẻ ăn trái cây trái mùa.

Trong thời gian đầu, nên cho trẻ ăn một ít trái cây và theo dõi xem trẻ có bị dị ứng với loại trái cây nào không trước khi cho trẻ ăn nhiều.

Tốt nhất là cho trẻ ăn trái cây vào buổi chiều, cách bữa chính 1-2 tiếng.

Trên đây là thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi bé 9 tháng tuổi ăn được trái cây gì. Mong rằng với những gợi ý về loại trái cây cũng như một số cách chế biến trên, mẹ có thể tham khảo để chuẩn bị cho trẻ những món ăn dặm bổ dưỡng nhất.