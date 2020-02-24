Vệ sinh tai cho trẻ đúng cách không phải mẹ nào cũng biết. Đặc biệt, cách vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh còn khó và dễ gây đau cho bé nếu bạn không khéo léo.

Nhiều bà mẹ thường tìm hiểu về cách vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh an toàn tại nhà. Tưởng chừng rất đơn giản nhưng trên thực tế, nếu mẹ vệ sinh tai cho bé không nhẹ nhàng và cẩn thận thì có thể khiến bé khó chịu và thính giác của bé cũng bị ảnh hưởng. Vậy làm thế nào để giúp tai bé luôn sạch sẽ và các mẹ cần lưu ý những gì? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây! Cách vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh đúng cách và an toàn tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Ráy tai là gì? Ráy tai là chất thải được sản xuất một cách tự nhiên trong ống tai, nhằm bôi trơn và ngăn chặn lại vi khuẩn, từ đó tạo thành hàng rào bảo vệ tai. Tai có ráy là điều rất bình thường và cho thấy đôi tai đang khỏe mạnh. Ráy tai giúp các mô có trong ống tai được khỏe mạnh, đồng thời bảo vệ màng nhĩ và tránh việc khói bụi, vật cứng bên ngoài đi vào tai.

Tại sao phải lấy ráy tai? Ráy tai là một lớp sáp bị khô lại trong ống tai và bị đẩy ra ngoài để nhường chỗ cho những lớp sáp mới được hình thành thay thế. Nếu để ráy tai lâu ngày trong tai, chúng sẽ tích tụ thành lớp dày, ngăn cản âm thanh qua tai và ảnh hưởng đến khả năng nghe. Ngoài ra, ráy tai thành tảng lớn có thể khiến tai ngứa ngáy, đau nhức và khó chịu. Nếu để ráy tai lâu ngày sẽ khiến trẻ khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Khi nào cần vệ sinh tai cho bé? Khi sinh ra, trẻ sơ sinh nên được vệ sinh tai ngay. Sau đó, mỗi ngày mẹ cần làm sạch tai sau khi tắm cho bé. Tuy nhiên, mẹ không nên vệ sinh tai cho bé quá nhiều lần. Bởi điều này có thể khiến lớp sáp trong tai bị mất, lớp da nhạy cảm sâu trong tai bị tổn thương, khiến tai bị viêm nhiễm, sưng tấy. Thậm chí bé có thể bị mắc bệnh viêm tai giữa nếu tai bị tổn thương quá nhiều.

Cách vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh đúng cách Dưới đây là các cách vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh an toàn từ những nguyên liệu tự nhiên. Sử dụng nước muối Dung dịch nước muối có công dụng làm sạch và vệ sinh tai rất an toàn, vô cùng đơn giản, tiết kiệm chi phí và hiệu quả cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, muối còn giúp làm mềm lớp sáp trong tai giúp vệ sinh dễ dàng. Pha dung dịch nước muối để vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện như sau: Chuẩn bị nửa cốc nước ấm rồi cho 1 thìa muối hạt sạch vào, khuấy đều đến khi thấy muối tan hoàn toàn.

Nhúng đầu chiếc tăm bông (loại đầu nhỏ phù hợp với kích thước ống tai trẻ sơ sinh) vào cốc nước ấm đã pha muối.

Tiếp theo, nhấc tăm bông lên và vẩy nhẹ.

Giữ đầu trẻ sao cho nghiêng sang một bên rồi cho tăm bông vào tai.

Ngoáy tai bằng tăm bông cho trẻ một cách nhẹ nhàng, đồng thời tiếp tục giữ đầu trẻ nghiêng và không đổi tư thế trong quá trình vệ sinh tai.

Sau khi lau xong một bên tai, đổi bên và thực hiện làm sạch tai còn lại cho trẻ. Dùng Oxy già Oxy già là dung dịch vệ sinh tai, phù hợp cho tai có nhiều ráy tai nhiều và bị khô cứng. Oxy già sẽ tác động vào bề mặt, khiến ráy tai mềm đi. Nhờ đó, ráy tai có thể được lấy ra ngoài dễ dàng. Sử dụng oxy già để vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện như sau: Hòa tan oxy già với nước theo tỷ lệ 1:1

Cho trẻ ngồi nghiêng đầu hoặc nằm nghiêng đầu. Điều này giúp cho việc vệ sinh tai dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Dùng tăm bông nhúng vào dung dịch oxy già vừa làm.

Tiếp theo, cho tăm bông vào tai và ngoáy nhẹ nhàng.

Tương tự đổi bên và làm sạch tai còn lại. Dùng dầu trẻ em Cũng giống với dung dịch nước muối, dầu trẻ em có thể làm mềm ráy tai và dễ dàng lấy ráy tai ra khỏi tai một cách sạch sẽ. Nhỏ dung dịch dầu trẻ em vào tai cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện như sau: Chuẩn bị 1 chiếc lọ tra mắt, đổ một ít dầu trẻ em vào trong đó.

Bóp lọ nước tra mắt để dầu có thể bám vào lớp ráy tai.

Dùng tăm bông cho vào tai để thấm bớt dầu, để yên trong vài phút.

Tiếp theo, dùng tăm bông khác lau tai từ trong ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Đổi bên và thực hiện tương tự cho tai bên kia. Sử dụng giấm và cồn nhẹ độ Đây cũng là một trong những dung dịch làm sạch tai an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, giấm còn có khả năng diệt khuẩn nhẹ, thích hợp cho làn da nhạy cảm như trẻ sơ sinh. Sử dụng giấm và cồn nhẹ độ để vệ sinh tai cho bé - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện như sau: Cho giấm và cồn có nồng độ nhẹ (khoảng 70 độ) vào trong 1 cái bát, tỷ lệ 1:1 rồi khuấy đều hỗn hợp.

Sau đó, dùng tăm bông cho vào dung dịch vừa làm.

Cho tăm bông vào tai giúp làm ẩm lớp ráy tai trong vài phút.

Tiếp theo, lau nhẹ tai cho trẻ từ trong ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Thực hiện giống như vậy cho tai bên kia. Ráy tai trẻ sơ sinh màu vàng có sao không? Nếu thấy ráy tai có màu vàng, ráy tai trẻ sơ sinh có mùi hôi hoặc mủ vàng, thì có thể nguyên nhân là do: Nhiễm trùng tai: Các chất lỏng trong tai bị tắc nghẽn trong ống eustachian tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển.

Chấn thương: Chấn thương bất kỳ trong ống tai có thể gây dịch chảy màu vàng hoặc tạo mủ vàng. Có thể là do dùng tăm bông ngoáy tai cho bé bị đau. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp các mẹ có thêm những kiến thức bổ ích về cách vệ sinh tai cho trẻ sơ sinh sao cho an toàn để trẻ không bị đau và cảm thấy thoải mái mỗi lần ngoáy tai.

Vệ sinh tai mũi họng đúng cách cho trẻ trong mùa đông Thời tiết hanh khô cùng với mức độ ô nhiễm bụi mịn hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh hô hấp gia tăng ở trẻ. Bệnh nếu không được điều trị dứt điểm kịp thời dễ trở nên mạn tính và gây nhiều bệnh nguy hiểm.

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