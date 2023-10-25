Cách giúp con ngủ ngon hơn: Loại bỏ thú nhồi bông, tạo môi trường ngủ càng gọn gàng, thoải mái càng tốt

Có thể hiểu rằng vì lịch trình làm việc quá bận rộn, Stephanie Huen không thể có được giấc ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm. Cô thường bị gọi đi làm vào lúc 3 giờ sáng, điều này khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn và mệt mỏi.

Stephanie Huen sinh ra ở Hồng Kông và hiện đang làm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc). Trong thời gian làm việc ở đây, cô đã trải qua những giờ làm việc cực kỳ căng thẳng. Để đối phó với tình hình này, cô bắt đầu tìm hiểu sâu về khoa học của giấc ngủ.

Trước đây, khi còn trẻ, cô không đặt giấc ngủ lên hàng đầu và không nhận thức được tầm quan trọng của nó đối với các khía cạnh khác trong cuộc sống. Cô thường thức trắng đêm ở trường cấp hai và đại học.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc và trải nghiệm, Stephanie Huen nhận ra rằng giấc ngủ là rất quan trọng để cơ thể hoạt động đúng cách.

Bây giờ công việc ngủ là cuộc sống của cô.

Stephanie Huen, nhà tư vấn về sức khỏe và thể chất. Ảnh: Edmond So

Năm 2018, cùng với chồng Rick Chen, cô thành lập công ty chăn ga gối đệm Hush Home sau khi việc mua nệm ở Hồng Kông khiến họ thất vọng.

Họ đang tìm kiếm một tấm nệm và bộ đồ giường giá cả phải chăng, kết hợp giữa sự thoải mái và hỗ trợ nhưng cũng nhẹ và thoáng khí để phù hợp với khí hậu ẩm ướt của Hồng Kông. Khi không tìm được thứ mình muốn, họ thành lập công ty riêng.

Huen kêu gọi người dân ưu tiên giấc ngủ của mình. Trong khi chế độ ăn uống và thể dục đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chất lượng giấc ngủ, cô cho biết môi trường ngủ – một tấm nệm chất lượng, với ga trải giường phù hợp với khí hậu và nhiệt độ cơ thể của một người – là rất quan trọng.

Huen bị bệnh nhau tiền đạo, một tình trạng trong đó nhau thai- cơ quan cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi phát triển - nằm quá thấp. “Nhau thai của tôi che kín toàn bộ cổ tử cung”, cô nói.

Các triệu chứng bao gồm chảy máu âm đạo trong nửa sau của thai kỳ và chảy máu nặng trong quá trình chuyển dạ và sinh.

Huen nhập viện ở tuần thứ 26 và ở lại cho đến sau khi sinh con trai Elliot ở tuần thứ 34.

Huen, người chỉ còn vài tuần nữa là sinh đứa con thứ hai, cho biết: “Vì Covid nên chồng tôi không thể dự sinh và tôi chỉ gặp anh ấy vài ngày sau đó.

Stephanie Huen cùng chồng Rick Chen và con trai Elliot. Ảnh: Stephanie Huen

“Các bác sĩ biết tôi sẽ chảy máu nhiều nên đã truyền máu và gây mê toàn thân. Tôi nhớ bác sĩ gây mê đã nắm tay tôi để làm điều gì đó và tôi đã nghĩ, 'Chà, đây là cảm giác thoải mái nhất mà tôi cảm thấy trong một thời gian dài.'”

Elliot đã trải qua một tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) được nối với máy thở và ống truyền thức ăn.

Các quy tắc của Covid có nghĩa là cô không thể nhìn thấy anh ấy chứ đừng nói đến việc ôm anh ấy.

“Khi con rời khỏi ICU, tôi có thể đến thăm con mỗi ngày để cho con bú trong một giờ – đó là lúc tôi có thể ôm con”, cô nói.

Hai tuần sau khi sinh, Huen và Elliot được phép về nhà. Cô ấy rất phấn khích. Nhưng vài tuần sau, cô gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nhất của cha mẹ.

“Một đêm nọ, khoảng nửa đêm, tôi đang cho con bú và có cảm giác như Elliot đã tắt thở… Người bảo mẫu ở cữ của tôi đã đánh vào lưng anh ấy và tôi đã gọi chồng mình”, cô chia sẻ.

“Cách bệnh viện khoảng một phút, Elliot phát ra tiếng động, ợ lên và tỉnh dậy, nhưng tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu… Cảm giác như đã rất lâu rồi”, cô nói thêm.

Huen cho biết một chiếc cũi gọn gàng là tốt nhất để bé có một giấc ngủ ngon. Ảnh: Stephanie Huen

Elliot, 20 ngày tuổi và chỉ nặng 1,8kg, được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở, tình trạng ngừng thở trong thời gian ngắn.

Cậu bé ở lại bệnh viện một tháng, cùng Huen thực hiện chu trình hút sữa và cho con bú. Căng thẳng rất nhiều và ngủ rất ít, nỗi lo lắng của cô dâng lên theo từng tiếng chuông điện thoại.

“Tôi tin chắc rằng đó là bệnh viện đưa tin xấu. Thật là đau thương", cô nói.

“Tôi chỉ được gặp anh ấy 30 phút mỗi ngày. Vì vậy, tôi lo lắng về việc thiếu tiếp xúc da kề da, điều này rất quan trọng đối với em bé đã được chăm sóc sơ sinh,” cô nói về một phương pháp, còn được gọi là chăm sóc kangaroo, bao gồm việc cha mẹ ôm con trực tiếp lên da trần để tạo ra sự gắn kết”, cô cho hay.

“Nhân viên của bệnh viện thật tuyệt vời… Rõ ràng là tôi muốn ôm con mình, nhưng điều quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân gây ra chứng ngưng thở”, cô nói.

Hóa ra, đêm tháng 1 năm 2022 đó là lần duy nhất Elliot bị ngưng thở: hôm nay cậu bé là một đứa trẻ khỏe mạnh và vui vẻ.

Các trường hợp cấp cứu y tế của Elliot là chất xúc tác giúp Huen đi sâu vào khoa học về giấc ngủ ở trẻ em, vừa giúp cậu bé phát triển vừa tạo ra một thương hiệu hỗ trợ các bậc cha mẹ giúp con mình ngủ ngon hơn.

Cô nói: “Tôi biết giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với người lớn nhưng tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển về tinh thần, thể chất và cảm xúc của trẻ”.

Cô tham gia các khóa học và tìm hiểu sâu về vấn đề vệ sinh giấc ngủ cũng như những ưu và nhược điểm của việc rèn luyện giấc ngủ .

“Đối phó với một đứa trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tháng khác với 3 đến 6 tháng vì chúng có chu kỳ giấc ngủ khác nhau khi mới sinh và chưa phát triển nhịp sinh học”, cô nói về đồng hồ bên trong cơ thể quản lý một loạt các chức năng bao gồm sự tỉnh táo, buồn ngủ, thèm ăn và nhiệt độ cơ thể.

Là cha mẹ, Huen cho biết họ dành nhiều tâm huyết cho giấc ngủ của Elliot cũng như những bậc cha mẹ khác dành cho việc giáo dục tiểu học của con.

Họ điều chỉnh thời gian ăn-thức-ngủ của trẻ khi trẻ lớn lên, điều chỉnh thời lượng và thời gian ngủ trưa phù hợp với độ tuổi của trẻ và đảm bảo trẻ có thói quen đi ngủ đều đặn.

Nhiệt độ phòng ảnh hưởng lớn tới giấc ngủ, Huen nhấn mạnh. Cô ấy cũng loại bỏ đồ chơi nhồi bông và gối khỏi cũi vào ban đêm - môi trường ngủ gọn gàng là tốt nhất, cô ấy nói.

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cũng đóng một vai trò trong chu kỳ giấc ngủ.

Cô nói: “Khi Elliot thức dậy, chúng tôi đưa cháu xuống sân chơi ở tầng dưới để cháu có thể đón ánh nắng trực tiếp. Điều đó khởi đầu ngày mới của bạn, vì vậy cơ thể bạn giống như 'Được rồi, tôi phải thức dậy ngay bây giờ.'”

Huen, hiện cũng là nhà tư vấn về sức khỏe và thể chất, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo về giấc ngủ ở Hồng Kông, cho biết có rất nhiều việc nhỏ chúng ta có thể làm để tối ưu hóa chất lượng giấc ngủ của mình và của các thành viên trong gia đình – bao gồm giảm độ sáng trong phòng và trên các thiết bị trước khi đi ngủ và uống ít rượu và caffeine hơn.