Thành công lớn nhất của cha mẹ là khi không can thiệp vào 3 điều này, càng ít con cái càng thành đạt

Mọi người ngày nay đương nhiên tin rằng trường học và giáo viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giáo dục trẻ em, giáo viên có trách nhiệm không thể trốn tránh đối với sự phát triển của trẻ em.

Nhà giáo dục Jing Shenda nói: “Lời nói và việc làm của cha mẹ là tài liệu dạy dỗ tốt nhất cho con cái. Cha mẹ hạng nhất tạo ra những đứa con hạng nhất”

Trên thực tế, cha mẹ chính là người thầy quan trọng nhất của con cái. Các bậc cha mẹ hiện đại quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con cái, nhưng đôi khi kiểm soát quá mức có thể gây phản tác dụng.

Như mọi người đều biết, vốn kiến ​​thức dự trữ của trẻ là nhờ vào sự hướng dẫn, giáo dục của thầy cô, nhưng tính cách của trẻ lại hình thành từ lời nói và việc làm của cha mẹ.

Nếu muốn giáo dục những đứa trẻ thành công, bạn phải bỏ qua ba điều này.

Không nên can thiệp nhiều vào những việc mà trẻ có thể làm được

Một số người nói rằng khi trẻ còn nhỏ, khả năng bắt chước của chúng mạnh nhất và chúng học được những khả năng nhất định bằng cách quan sát hành vi của cha mẹ.

Chẳng hạn, trẻ sẽ học cha mẹ cách làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa… Tuy nhiên, một số cha mẹ lại quá yêu thương con cái, sau khi để thực hiện một số hoạt động nhất định sẽ lo lắng con mình sẽ bị tổn thương nên họ sẽ thường ngăn con lại.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu sự “lo lắng” này kéo dài cho đến khi các con lớn lên sẽ chuyển thành “nuông chiều”.

Những đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc tỉ mỉ này sẽ mất khả năng khám phá những điều mới mẻ, thậm chí có thể trở nên phụ thuộc quá mức vào cha mẹ, do rối loạn nhân cách và các vấn đề khác. Chúng sẽ bị miêu tả là “những đứa trẻ khổng lồ”, “con của mẹ”,…

Về lâu dài sẽ chỉ cản trở sự phát triển bình thường của trẻ.

Thay vì bảo vệ nhau mọi nơi và ngăn cản mọi thứ, tốt hơn hết bạn nên buông tay và để trẻ làm điều gì đó trong khả năng của mình để phát triển sức mạnh trí não và rèn luyện khả năng thực hành của mình.

Không can thiệp vào những việc con cái giúp ích cho người khác

Với tư cách là cha mẹ, việc cung cấp nền giáo dục đúng đắn và phù hợp cho con mình là một khóa học phải học trong cuộc đời này.

Nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng có tâm lý này, cách họ đối xử với con cái là khác nhau, điều này trực tiếp quyết định tính cách, cách ứng xử của con cái.

Một số trẻ sống khép kín và không thích gần gũi với người khác, trong khi một số khác lại nhiệt tình, hào phóng và thích chia sẻ với người khác.

Một phần nhỏ của sự khác biệt về tính cách này đến từ di truyền và một phần lớn đến từ sự giáo dục của cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Một số cha mẹ cho rằng tuổi thơ của con không nên dành để vui chơi mà nên tập trung vào việc học, điều này thậm chí có thể cản trở khả năng giao tiếp của con và sẽ không thấm nhuần các khái niệm như “chia sẻ”, “giúp đỡ” và “quan tâm”.

Cha mẹ cảm thấy con cái nên chú ý đến bản thân nhiều hơn và không nên tập trung vào người khác.

Trên thực tế, điều này sẽ chỉ khiến đứa trẻ dần dần mắc chứng tự kỷ, không còn giao tiếp và chia sẻ với người khác, không biết giúp đỡ lẫn nhau và chỉ làm việc một mình, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ rất gập ghềnh.

Ở giai đoạn này, trẻ cần được rèn luyện khả năng “cho đi” nhất định và biết giúp đỡ người khác để có thể tiến bộ hơn và phát triển tâm lý lành mạnh hơn.

Khi trẻ giúp đỡ người khác với ý định tốt tức là trẻ đang đạt được thành tựu của chính mình, cha mẹ không nên can thiệp.

Không cần vội can thiệp vào những điều mà mang tính sáng tạo

Trong quá trình con trưởng thành, cha mẹ sẽ luôn hướng dẫn con, coi con đường đi của mình là đúng đắn nhất, dù con có ý kiến ​​khác nhau nhưng cũng sẽ không dao động trong lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, sự can thiệp quá nhiều thường cản trở sự phát triển năng lực của trẻ và có thể khiến trẻ tiêu tan những kỹ năng độc đáo, gây khó khăn cho việc trau dồi chúng khi lớn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người nói rằng khả năng sáng tạo của trẻ em là tài sản lớn nhất trên thế giới.

Ngay từ khi chào đời, trẻ em đã có tính tò mò về thế giới vô danh này và có cách quan sát cũng như khả năng tư duy độc lập của riêng mình.

Khả năng bẩm sinh này khiến chúng có những ý tưởng và giải pháp riêng khi gặp vấn đề, điều này có vẻ vô lý trong mắt cha mẹ nhưng đây lại là đặc điểm của trẻ.

Điều cha mẹ phải làm là tôn trọng con, khuyến khích con phát triển tư duy, cố gắng đối mặt với vấn đề và nghĩ ra giải pháp, có thể sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ.

Quá trình này có lợi hơn cho sự phát triển tư duy trí não của trẻ và cha mẹ nên biết ơn.