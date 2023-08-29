Cha mẹ tắm cho con không nên vượt quá độ tuổi này đặc biệt là người khác giới

Khi trẻ dần dần lớn lên, một số cha mẹ sẽ chuyển giao một số nhiệm vụ cho con, như tự ăn, tự tắm rửa, tự buộc dây giày và những việc tương tự.

Đặc biệt đối với việc tắm rửa, nhiều cha mẹ cho rằng con không thể tắm sạch và dễ bị cảm lạnh, dù con đã 6, 7 tuổi rồi, vẫn cần sự giúp đỡ của cha mẹ để tắm. Vậy việc này thực sự tốt không?

Tuy nhiên, một số cha mẹ vẫn không tin tưởng và tiếp tục làm những công việc này thay cho con.

Đã có nhiều thông tin cho rằng một số trẻ đã đi học mẫu giáo nhưng vẫn không biết tự ăn, đã vào tiểu học nhưng vẫn không biết buộc dây giày, đã vào trung học nhưng vẫn để quần bị bẩn do kinh nguyệt và nhờ bố giặt, đã vào đại học nhưng vẫn không biết giặt quần áo, dọn dẹp chăn ga.

Phụ huynh đã trao cho con yêu thương dồi dào, nhưng lại nuôi dưỡng con trở thành những đứa trẻ không tự chăm sóc bản thân.

Tắm cho trẻ nên dừng lại ở một độ tuổi nhất định. Ảnh minh họa: Internet

Là phụ huynh, chúng ta thường cho rằng con còn nhỏ, không biết làm, không làm tốt và không cho con bất kỳ cơ hội thử thách nào.

Liệu con có thể học được không? Khi con còn nhỏ, con cần chúng ta giúp đỡ trong việc tắm rửa; khi con khoảng một tuổi rưỡi, chúng ta có thể dạy con tự rửa tay; khi con khoảng 2 tuổi, chúng ta có thể cho con thử bôi một chút sữa tắm khi tắm, để con thử rửa tay, chân, cơ thể và các bộ phận khác.

Từ đó, chúng ta có thể dần dần để con tự tắm và chỉ giúp con tắm một ngày trong tuần. Như vậy, chúng ta không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn giúp con trở nên độc lập.

Đối với các nước phương Đông, việc phụ huynh khác giới giúp con tắm là một việc thường thấy.

Ngay cả khi trẻ đã có ý thức riêng tư, phụ huynh thường nói: “Tôi đã nhìn con lớn lên, không có gì phải xấu hổ cả”.

Thậm chí còn có trường hợp mẹ dẫn con trai 5-6 tuổi vào phòng tắm nữ để tắm, và khi đối mặt với sự phản đối của người khác, mẹ còn nói: “Trẻ con biết gì chứ?!”

Tuy nhiên, từ khoảng 1 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu có nhiều "nhận thức về bản thân", và họ sẽ có rất nhiều sự tò mò về cơ thể của bố mẹ và cơ thể của chính mình.

Lúc này, phụ huynh có thể thông qua việc tắm chung với con để giải thích cho con biết sự khác biệt giữa con trai và con gái.

Trước 3 tuổi, việc phụ huynh khác giới giúp đỡ tắm không có vấn đề gì, việc tắm chung với con là một hình thức giáo dục giới tính tốt.

Từ 3 tuổi trở đi, tốt nhất là bố dẫn con trai tắm và mẹ dẫn con gái tắm. Vì đây là khoảng thời gian mà ý thức giới tính của trẻ đang phát triển.

Đối với con gái, việc bảo vệ riêng tư có thể bắt đầu từ 2 tuổi, vì nó sẽ có lợi cho sự phát triển của con gái khi được giảng dạy về sự bảo vệ riêng tư từ sớm.