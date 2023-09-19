10 kỹ năng cha mẹ nên dạy con từ khi còn nhỏ nếu muốn thành công dài hạn trong tương lai

Nuôi dạy con 19/09/2023 06:48

Giáo dục không phải là dạy trẻ một số kiến ​​thức mà cần chú trọng nuôi dưỡng, kích thích động lực bên trong của trẻ, để trẻ có khả năng tự chủ, tự điều chỉnh, trên cơ sở đó hình thành một số kỹ năng cơ bản cho trẻ khi ứng xử với người khác, đặc biệt là 10 điều sau.

Một gia đình xuất sắc và một bậc cha mẹ xuất sắc không có nghĩa là để lại mười mảnh đất, mười căn nhà, mười chiếc ô tô hay trăm triệu đồng tiền tiết kiệm cho con cái mà là dạy chúng 10 kỹ năng này bằng giới luật và gương mẫu.

Dạy con cách lắng nghe

Đầu tiên, chúng ta cần rèn luyện cho con mình tính kiên nhẫn lắng nghe.

Lắng nghe thực sự quan trọng! Nhiều người trưởng thành ngày nay thiếu kiên nhẫn, không chịu nghe lời người khác nói, luôn hy vọng những gì mình nói là chính xác và hợp lý nhất nhưng thực tế trong nhiều trường hợp, những suy xét của bản thân họ rất phiến diện.

Chăm chỉ đọc sách

Trẻ không có thói quen chăm đọc sách chắc chắn sẽ không có khả năng phát triển bền vững sau này! Bạn phải dạy con học cách đọc vào những lúc khó khăn và kiên trì đọc khi gặp nhiều khó khăn khác nhau.

Ngoài ra, cần học cách đọc nhanh để tăng khả năng tiếp thu thông tin và khả năng truyền đạt kinh nghiệm đọc với bạn bè một cách kịp thời.

Trước tiên, là đọc các văn bản phức tạp, bao gồm cả đọc thông tin trên mạng, cũng như quan tâm đến các thông tin thực tế xung quanh.

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Ảnh minh họa: Internet

Dạy cách giao tiếp với bất cứ ai

Nếu không có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn sẽ không thể hòa nhập vào xã hội thực tế và đánh mất nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Ngay cả trong việc thực hiện giáo dục gia đình, sự giao tiếp giữa con cái và cha mẹ cũng đặc biệt quan trọng.

Dạy kĩ năng viết

Nếu không có kỹ năng viết tốt thì khó có thể tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp lý tưởng trong xã hội hiện đại. Khả năng viết cũng là một cách thể hiện và quảng bá tốt.

Dạy kĩ năng tự giải quyết vấn đề cuộc sống

Ngày nay, nhiều đứa trẻ là con một hoặc không có kỹ năng sống, không biết nấu ăn, giặt giũ, thay lốp xe, thay bóng đèn, sơn sửa nội thất. Điều này không phải là biểu hiện cao quý của bạn mà là không biết cách chăm sóc bản thân.

Khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề một mình là khả năng tồn tại mà mỗi người trong xã hội hiện đại phải có, đồng thời cũng là khả năng cơ bản mà mỗi cá nhân phải có để đối mặt với cuộc sống và nghề nghiệp.

Dạy cho trẻ tính nghiêm khắc với bản thân

Tính nghiêm khắc là phẩm chất cơ bản nhất mà đứa trẻ cần có để giao tiếp, được tôn trọng và được người khác ngưỡng mộ trong tương lai.

Hiện tại, thực tế là ngày càng ít người quan tâm đến tính ngiêm khắc và ít người kiên trì trong việc tuân thủ tính nghiêm khắc. Tuy nhiên, những người vẫn duy trì tính nghiêm khắc với bản thân đều là những người xuất sắc trong thời đại này.

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Ảnh minh họa: Internet

Biết tôn trọng lẫn nhau và biết tự suy ngẫm

Cổ nhân đã dạy chúng ta: “Người yêu người thì luôn được người khác yêu; người tôn trọng người khác thì luôn được người khác tôn trọng”.

Ý nghĩa rất rõ ràng, chỉ có tôn trọng người khác thì bạn mới được người khác tôn trọng. Ngoài ra, bạn nên luôn suy ngẫm về những gì mình đã làm và sửa chữa sai lầm khi biết rằng chúng sai và đó không bao giờ là quá muộn.

Dạy trẻ có quan niệm bảo vệ môi trường và để lại trái đất nguyên vẹn cho thế hệ sau

Trên thực tế, nhiều người giàu có, quyền lực hiện nay thường coi thường, bỏ qua khái niệm “bảo vệ môi trường” khi muốn đáp ứng nhu cầu cuộc sống cá nhân thoải mái. Ví dụ:

Dùng bao nhiêu gỗ để trang trí một ngôi nhà, liệu điều đó có mang lại thảm họa cho tương lai nhân loại?

Khi ăn tất cả các loại thực phẩm, đặc biệt là thịt thú rừng, bạn có bao giờ nghĩ đến việc nên kiểm soát và bảo vệ nguyên liệu thực phẩm nào chưa?

Hãy để trẻ hình thành thói quen tốt về phân loại rác ngay từ khi còn nhỏ, điều này không chỉ có thể bảo vệ môi trường mà còn giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

Giáo dục và thúc đẩy những người xung quanh bạn

Bạn không chỉ biết tự học và đọc mà còn thúc đẩy, tác động đến những người xung quanh cùng nhau học. Điều này tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc học tập liên tục, chuyên sâu của bạn và học tập dần dần được công nhận bởi nhiều người trong xung quanh.

Duy trì liên lạc thân thiện với thế giới bên ngoài

Giỏi tiếp nhận thế giới bên ngoài, giỏi tiếp thu cái mới, giỏi khám phá, học hỏi cái mới và không ngừng chấp nhận nó là một khả năng rất quan trọng trong xã hội hiện đại và là biểu hiện quan trọng của sự tiến bộ xã hội.

Cha mẹ tắm cho con không nên vượt quá độ tuổi này đặc biệt là người khác giới

Cha mẹ tắm cho con không nên vượt quá độ tuổi này đặc biệt là người khác giới

Tắm cho con là một việc cha mẹ nào cũng làm tuy nhiên đến một độ tuổi nhất định chúng ta nên dừng điều đó và trao cho trẻ tính tự lập để bé chủ động có thể làm mọi việc.

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