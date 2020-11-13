Hầu hết ai cũng biết rằng, giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển về mặt thể chất và trí tuệ của trẻ sơ sinh. Do đó, giấc ngủ của trẻ sơ sinh thường rất dài trong năm đầu đời. Trong đó, trẻ sẽ ngủ khoảng 8 tiếng vào ban ngày, thời gian còn lại ngủ vào ban đêm.Cũng có khi ngược lại. Do vậy mà không có một công thức nào đánh giá chính xác nhu cầu ngủ của sơ sinh.

Ở trong giai đoạn sơ sinh, trẻ ngủ rất nhiều và ngủ quên ăn. Tổng thời gian ngủ trung bình của một em bé sơ sinh vào là khoảng 16 - 20 giờ/ngày. Nhiều trẻ có thể ngủ 4 tiếng, thậm chí có thể ngủ liên tục 10 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, dạ dày của trẻ còn rất nhỏ nên sẽ cảm thấy đói một cách thường xuyên. Vì vậy, trẻ cần được cung cấp sữa đều đặn. Sau khoảng 2-3 tiếng cần phải được nạp năng lượng. Trong vòng 24 giờ cần được bú ít nhất 8-12 lần. Do đó, bạn bắt buộc phải đánh thức trẻ dậy để bú đúng giờ, cung cấp năng lượng đầy đủ, phòng tránh được tình trạng cơ thể bé bị mất nước. Nhưng mà khi ngủ chưa đủ giấc cộng với cách đánh thức bé sơ sinh dậy bú không đúng cách, lúc này trẻ có thể hay cáu gắt, khóc vô cớ, khóc lâu không dỗ được. Để hạn chế những tình trạng này thì bạn hãy tham khảo một số mẹo đơn giản sau.

Do đó, để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng đảm bảo quá trình phát triển diễn ra bình thường, mẹ cần đánh thức trẻ dậy để cho bú. Mặc dù ngay cả khi bé đang say giấc, mẹ vẫn hãy lay nhẹ bé dậy để cho bú. Tuy nhiên, để tránh được tình trạng trẻ quấy khóc, giận lẫy, dỗ dành mãi không nín thì mẹ hãy thử các cách đánh thức trẻ sơ sinh dậy ăn dưới đây nhé.

Tuy nhiên, nếu trẻ ngủ quá nhiều mà quên ăn sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình phát triển tự nhiên của cơ thể. Do đó mà mẹ không nên để trẻ ngủ quá lâu. Theo đó, trẻ cần được cho bú mỗi 2 - 4 tiếng/lần. Việc này có thể giúp trẻ dần hình thành chế độ dinh dưỡng điều độ và hợp lý.

Thay tã cho trẻ sơ sinh

Thay tã cho trẻ sơ sinh là một trong những cách hiệu quả đánh thức trẻ có thói quen ngủ quên ăn. Đây là cách quấy rầy nhẹ nhàng khiến trẻ thoải mái, cảm nhận được tác động ngoại lực. Trẻ sẽ thức giấc mà không quấy khóc vì đang được mẹ chăm sóc, thay bỉm, tã, giúp con sạch sẽ, dễ chịu.

Thay tã cho con là một cách hay để đánh thức trẻ dậy dễ dàng

Mẹ nên ưu tiên sử dụng những loại tã lót phân hủy sinh học, giúp bảo vệ môi trường. Bởi chúng không chứa gel hóa học, chất tẩy trắng, phân hủy nhanh hơn. Trung bình mỗi bé con trong giai đoạn sơ sinh cần thay khoảng 12 chiếc tã mỗi ngày. Nếu không ị hoặc tràn thì khoảng 4-6 tiếng thay một lần là hợp lý.

Cởi bỏ quần áo cho bé con

Thông thường các mẹ thường dùng tấm vải quấn quanh người cho con để trẻ cảm thấy sự chật chội và ấm áp như lúc đang ở trong bụng mẹ. Bên cạnh đó mẹ cũng sẽ mặc cho trẻ những bộ quần áo nhỏ xinh để con cảm thấy ấm áp hơn, giúp bé ngủ sâu giấc hơn.

Do đó, muốn đánh thức trẻ dậy thì mẹ hãy cởi bỏ tấm vải quấn và quần áo cho trẻ. Vì trẻ sơ sinh thường không thích môi trường quá mát mẻ, sẽ bị tỉnh giấc khi môi trường xung quanh có sự thay đổi. Lúc này trẻ cũng sẽ cảm nhận được đã đến lúc phải dậy và sẽ không quấy khóc. Bé sẽ ngoan ngoãn bú no rồi sau đó ngủ tiếp.

Mở nhạc, bật đèn

Cách đánh thức bé sơ sinh dậy tự nhiên nhất chính là bật đèn bàn. Bạn hãy từ từ điều chỉnh đèn cho sáng dần lên rồi đi ra ngoài. Luồng ánh sáng sẽ thay bạn đánh thức trẻ. Bởi không chỉ có con người mà cây cối thực vật cũng dùng ánh sáng để nhận thức để quang hợp.

Hãy mở đèn hoặc mở cửa ra cho sáng để đánh thức trẻ

Ánh sáng của đèn bàn sẽ giúp hệ thống thị giác của trẻ tỉnh lại, dần dần truyền tín hiệu cho tiềm thức và đánh thức não bộ. Sau đó tứ chi sẽ được khởi động. Cách này rất hữu dụng lại vô cùng an toàn, các bậc phụ huynh không phải cố sức. Nếu như không đèn bàn thì bạn cũng có thể mở cửa hay bức màn che ánh sáng cũng được. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy kết hợp với âm nhạc. Hãy chọn nhạc ôn hòa, mở âm lượng nho nhỏ. Những tiếng nhạc sẽ thông qua thính giác của trẻ mà đánh thức não bộ.

Khẽ vuốt ve trẻ để đánh thức

Nếu những cách trên không có hiệu quả thì bạn hãy khẽ vuốt vẻ trẻ để đánh thức trẻ. Bạn phải nhẹ nhàng vuốt ve bắt đầu từ bàn tay tới cánh tay, vai rồi đến má… Mẹ hãy nhẹ tay luồn tay vào chăn vuốt tay hoặc cánh tay trẻ. Đến khi trẻ nhúc nhích và mở mắt thì hãy mỉm cười và nói chuyện với trẻ nhé!

Khi vuốt ve trẻ thì đôi tay của bạn phải ấm. Nếu mà lạnh sẽ phản tác dụng đấy. Trẻ giật mình, cảm thấy khó chịu và có thể khóc thét lên.

Vuốt ve nhẹ nhàng để đánh thức con

Tùy theo mỗi bé mà sẽ có cách đánh thức thành công. Chính vì vậy, các mẹ hãy kiên trì tìm cho mình và con một cách đánh thức phù hợp. Bởi không phải cứ thực hiện là thành công ngay. Việc đánh thức tưởng dễ mà khó. Bởi đó không chỉ là đụng chạm để con tỉnh dậy. Để không quá tác động mạnh tới bộ não còn non nớt, khiến trẻ khó chịu thì mẹ hãy tìm hiểu thật kỹ để chọn ra cách đánh thức con phù hợp nhất.

Có nên đánh thức con dậy để bú đêm?

Theo các chuyên gia, giấc ngủ ban đêm có ý nghĩa rất quan trọng với trẻ. Bởi ban đêm lượng hormone tăng trưởng GH tiết ra nhiều hơn ban ngày. Đặc biệt tiết nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 10h đêm đến 3h sáng. GH cũng chính là hormone kích thích sự tăng trưởng của tất cả các mô trong cơ thể, bao gồm cả xương. Làm tăng quá trình trao đổi chất, tăng cường tổng hợp protein ở tất cả tế bào, tăng kích thước các phủ tạng, giúp trẻ phát triển tốt, lớn nhanh.

Do đó, nếu trẻ đang ngủ sâu trong khoảng thời gian GH đạt đỉnh, nếu mẹ đánh thức sẽ làm gián đoạn quá trình tăng tiết của hormone này. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, nhất là chiều cao. Thậm chí do không được ngủ đủ giấc, trẻ sẽ chậm lớn, còi cọc, chậm phát triển trí não.

Khi trẻ trên 6 tháng tuổi thì không cần đánh thức ban đêm để dậy bú

Hơn nữa, việc cho con bú đêm khi đang còn ngái ngủ sẽ rất nguy hiểm. Trẻ có thể bị sặc sữa, đọng lại khoang miệng. Về lâu dài có thể gây nên các vấn đề về răng miệng. Ngoài ra, từ đây cũng có thể hình thành thói quen xấu khi trẻ lớn lên, không bú sẽ trằn trọc và không thể ngủ.

Chính vì vậy, mẹ cần căn cứ vào từng giai đoạn của con để đánh thức và cho bú phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của con. Theo đó, trẻ dưới 6 tuần tuổi thì nhu cầu bú đêm nhiều. Bởi lúc này dạ dày của con còn nhỏ, bé cần ăn liên tục để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Khoảng 2-3 tiếng mẹ hãy đánh thức con một lần để cho bú. Con phải tỉnh hẳn thì mẹ mới cho bú. Lượng sữa trẻ sơ sinh cần vào ban đêm bằng khoảng 20% lượng sữa so với lượng sữa mà trẻ bú ban ngày.

Nhưng khi bé từ 6 tháng trở đi, nhịp sống sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo hơn. Trẻ lúc này có thể ngủ được khoảng 5 – 6 tiếng ban đêm thì mẹ không cần phải đánh thức bé dậy. Bởi thời gian 5 – 6 giờ thì cơ thể bé vẫn còn đủ năng lượng để phát triển và tăng cân. Tuy nhiên, mẹ nên cố gắng cho con bú no trước khi ngủ khoảng 1 tiếng. Nên cho bé bú theo nhu cầu, cần giảm dần theo tháng và đến khi 1 tuổi thì hãy cai hoàn toàn việc bú đêm.

>>> Xem thêm:

- Các giai đoạn phát triển của bé sơ sinh trong năm đầu đời

- Tại sao chúng ta nên massage cho bé sơ sinh?

Mẹ nhẹ nhàng đánh thức để con không cáu gắt

Qua đây thấy được rằng, mặc dù giấc ngủ ban đêm rất tốt cho sự phát triển thể chất và trí tuệ nhưng mà việc đánh thức trẻ dậy cho bú đêm cũng không kém phần quan trọng. Do đó, tùy vào trường hợp, hoàn cảnh, số tháng tuổi và tính cách của trẻ mà mẹ chọn cách đánh thức bé sơ sinh dậy bú phù hợp. Cân đối được giấc ngủ và nhu cầu cung cấp năng lượng để con được phát triển tốt nhất.