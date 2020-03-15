Cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng lớn nhanh

Nuôi dạy con 15/03/2020 17:43

Trẻ bị suy dinh dưỡng cần có một chế độ chăm sóc khoa học và kỹ lưỡng hơn những đứa trẻ bình thường. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết sau!

Nội dung bài viết

Suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng ở cơ thể trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển thể chất lẫn tinh thần. Trẻ bị suy dinh dưỡng khiến cho các bậc làm cha mẹ cực kỳ lo lắng, sợ con còi cọc, yếu ớt và dễ bị mắc bệnh. Vậy nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng là gì? Cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng như thế nào để cải thiện cân nặng và chiều cao cho trẻ. Hãy cùng đọc câu trả lời trong bài viết sau!

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Trẻ bị suy dinh dưỡng khiến bố mẹ lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng

Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em có thể ảnh hưởng đến hoạt động và quá trình tăng trưởng của trẻ. Suy dinh dưỡng thường có từ giai đoạn thai nhi, những năm tháng đầu đời cũng như cả tuổi thơ của trẻ. Nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng khá nhiều, nhưng chủ yếu liên quan đến:

  • Kiến thức dinh dưỡng
  • Sữa mẹ thiếu và không chất lượng
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Mẹ thiếu sữa hoặc thiếu chất là một trong những nguyên nhân trẻ bị suy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet
  • Trẻ chưa ăn uống đủ chất, chế độ ăn không khoa học
  • Trong thời gian trẻ bị bệnh mẹ không biết chăm sóc

Trẻ suy dinh dưỡng có nguy cơ bị thấp bé và ảnh hưởng đến nòi giống sau này. Do đó, phòng chống bệnh suy dinh dưỡng không chỉ là trách nhiệm của ba mẹ và còn là của xã hội.

Biểu hiện trẻ suy dinh dưỡng

Nếu các bố mẹ thấy con mình có những biểu hiện sau đây, chứng tỏ bé đang bị bệnh suy dinh dưỡng:

  • Trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Trẻ tăng cân cực kỳ chậm, thậm chí không tăng cân trong nhiều tháng liền. 
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Trẻ bị nhẹ cân là một trong những biểu hiện suy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet
  • Trẻ thường xuyên bị ốm vặt. Nhất là khi thời tiết thay đổi, trẻ hay bị mắc các bệnh về đường hô hấp.
  • Trẻ không ngủ ngon giấc, thường xuyên giật mình, quấy khóc
  • Trẻ bị suy dinh dưỡng chiều cao: Tiêu chuẩn chiều cao trung bình trẻ cũng không đạt được. Trẻ thấp hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi.
  • Trẻ hay gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa, hay đi ngoài, phân có chất nhầy.
  • Trẻ đi lại chậm, vẫn bò dù quá tuổi
  • Da trẻ xanh xao, thiếu sức sống, môi nhợt nhạt

Nếu thấy bé có những dấu hiệu trên, mẹ hãy đưa bé đến cơ sở ý tế để kiểm tra và theo dõi, cũng như lắng nghe hướng điều trị từ bác sĩ.

Cách chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng thấp còi

Dưới đây là những cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng mà các mẹ cần thực hiện đúng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ cũng như giúp trẻ tăng cân, chóng lớn.

Đảm bảo môi trường sống xung quanh trẻ luôn sạch sẽ

Nước, ánh sáng và không khí là những yếu tố quan trọng nhất đối với một hạt mầm như trẻ. Do đó, nếu bé sống trong môi trường bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, tồn tại nhiều vi khuẩn và mầm bệnh sẽ khiến bé mệt mỏi, yếu ớt, chán ăn, quấy khóc vì khóc chịu. Đó là nguyên nhân khiến bé sinh bệnh và kém hấp thu.

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Đảm bảo môi trường xung quanh trẻ sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, các mẹ hãy tạo cho bé một không gian sống thoáng đãng, thoải mái và sạch sẽ. Hãy tắm cho trẻ thường xuyên để đảm bảo cơ thể bé sạch sẽ và phát triển tốt.

Chăm sóc tâm lý trẻ

Trẻ em như một tờ giấy trắng. Những hành động và lời nói của mẹ sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý và sự hình thành nhân cách trẻ. Do đó, đừng bao giờ làm bé hoảng sợ vì nó sẽ khiến bé ác cảm và sợ ăn, sợ tắm,...Thậm chí, những lúc bé cố nuốt thức ăn đi chăng nữa thì tâm lý của bé cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và kém hấp thu.

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Khi cho trẻ ăn, hãy tạo bầu không khí vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Khi mẹ muốn bé ăn, hãy tạo ra bầu không khí vui vẻ, khiến bé thích thú. Bạn có thể nhận thấy những đứa trẻ vui vẻ, hay ăn chóng lớn.

Khi bé bị bệnh, không nên cho bé quá kiêng khem

Cho bé kiêng khem quá mức là điều cực kỳ không tốt. Trong thời gian trẻ bị suy dinh dưỡng, mẹ hoàn toàn được phép cho bé ăn các loại thức ăn bổ dưỡng nghiền nhuyễn hoặc hầm nhừ để bé dễ hấp thụ.

Nhiều mẹ sợ mà chỉ cho bé ăn cháo trắng hoặc uống nước cháo loãng mà không cho bé ăn đủ dinh dưỡng vì sợ bé không tiêu hóa được. Tuy nhiên, bé suy dinh dưỡng tức là bé cần được bổ sung nhiều dinh dưỡng. Do đó, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Một chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp bé nhanh thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng và hạn chế sút cân.

Tẩy giun cho bé

Trẻ nhỏ hay chơi những trò cầm nắm, thậm chí mọi thứ vào miệng. Đây chính là lý do trẻ thường bị nhiều giun. Để tránh nhiễm giun cho trẻ, bạn hãy tẩy giun cho trẻ đúng định kỳ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

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Cho trẻ uống thuốc tẩy giun - Ảnh minh họa: Internet

Tiêm ngừa

Hãy cho trẻ tiêm ngừa đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng và chống lại bệnh suy dinh dưỡng.

Cho trẻ vận động

Vận động, tập thể dục có vai trò trong quá trình phát triển thể chất của trẻ. Khi bị suy dinh dưỡng, trẻ sẽ yếu dần và kém linh hoạt. Do đó, việc tập cho bé và khuyến khích bé vận động sẽ giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn, tăng miễn dịch và thúc đẩy tăng trưởng chiều cao, giúp bé ăn ngon đồng thời hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Trên đây là những kiến thức mà chúng tôi muốn cung cấp cho bạn đọc về tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng. Hy vọng qua bài viết này, các bố mẹ sẽ biết cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng được tốt hơn.

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