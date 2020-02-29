Được làm cha làm mẹ là thiên chức quý báu mà ông trời ban cho mỗi người. Tuy nhiên, nuôi con và chăm sóc con là cả một quá trình chiến đấu dài dằng dặc của các bậc phụ huynh. Con đã lớn nhưng vẫn biếng ăn, còi xương, chậm lớn khiến ba mẹ luôn lo lắng không nguôi. Hãy thử áp dụng những nguyên tắc khi lên thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng và một số thực đơn mẫu dưới đây xem tình trạng có được cải thiện hơn nhiều hay không.

Thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng cải thiện cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi lên thực đơn cho trẻ 5 tuổi biếng ăn

Để lên được một thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng, biếng ăn không phải là điều dễ dàng. Trước hết bạn cần ghi nhớ một số những lưu ý dưới đây: