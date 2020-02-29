Thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng cải thiện cân nặng

Bé nhà bạn đã 5 tuổi nhưng vẫn biếng ăn, chậm lớn. Điều này khiến bạn rất đau đầu, đừng lo lắng vì đã có thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới đây.
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Được làm cha làm mẹ là thiên chức quý báu mà ông trời ban cho mỗi người. Tuy nhiên, nuôi con và chăm sóc con là cả một quá trình chiến đấu dài dằng dặc của các bậc phụ huynh. Con đã lớn nhưng vẫn biếng ăn, còi xương, chậm lớn khiến ba mẹ luôn lo lắng không nguôi. Hãy thử áp dụng những nguyên tắc khi lên thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng và một số thực đơn mẫu dưới đây xem tình trạng có được cải thiện hơn nhiều hay không.
Những lưu ý khi lên thực đơn cho trẻ 5 tuổi biếng ăn
Để lên được một thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng, biếng ăn không phải là điều dễ dàng. Trước hết bạn cần ghi nhớ một số những lưu ý dưới đây:
- Thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng cần đảm bảo yếu tố đầu tiên đó chính là đầy đủ các chất. Nhiều mẹ lầm tưởng con cứ biếng ăn, cứ thấp bé là phải cho ăn thức ăn nhiều chất. Chính vì vậy, điều này khiến cho hệ tiêu hóa của con hoạt động quá tải, dẫn đến con chán ăn và gầy dần, càng ngày càng còi. Khi lên thực đơn bữa ăn hàng ngày cho bé, mẹ cần đảm bảo có đầy đủ các nhóm chất như tinh bột, chất béo, chất đạm, rau xanh,...
- Tiếp theo, một ngày, hãy chia nhỏ các bữa ăn ra cho con. Đừng ép con ăn một lần quá nhiều đồ ăn sẽ khiến con khiếp sợ, lâu dần thành biếng ăn. Mỗi ngày, cho con ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ là cách chia hiệu quả nhất hiện nay và cũng được nhiều mẹ áp dụng.
- Những món ăn trong bữa ăn phụ là món nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và kích thích vị giác của bé để bé không cảm thấy quá no và từ chối bữa ăn chính. Mẹ có thể cho con ăn váng sữa, sữa chua, hoặc hoa quả.
- Khi nấu thức ăn cho bé, mẹ có thể bổ sung thêm dầu gấc, dầu oliu, dầu cá hồi hoặc dầu mè vào món ăn để đẩy nhanh quá trình trao đổi chất cũng như hấp thu chất dinh dưỡng trong các món ăn.
- Thực đơn cho bé 5 tuổi biếng ăn cần phải thay đổi các món ăn thường xuyên để bé không cảm thấy ngán.
- Trang trí món ăn theo chủ đề, vừa giúp con hiểu biết hơn về thế giới xung quanh, vừa bắt mắt khiến con ăn nhanh hơn.
- Hạn chế tối đa các đồ ăn vặt ngọt như kẹo, nước có gas, bim bim,... để bé hoàn toàn có thể tập trung vào ăn bữa chính.
Gợi ý một số thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng
Nếu mẹ không có thời gian để lên thực đơn cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, mẹ có thể tham khảo những thực đơn dưới đây:
Thực đơn số 1
- Buổi sáng: 1 chén nui hoặc bánh canh nấu với thịt bằm và cải bó xôi. 1 ly sữa 200ml (có thể là sữa hạt dinh dưỡng).
- Bữa phụ: 1 hộp váng sữa hoặc 1 hộp sữa chua.
- Bữa trưa: Cơm thịt bò xào với cà chua, canh rau cải, tráng miệng bằng xoài chín.
- Bữa phụ: 1 hộp sữa tươi nhỏ (cho ăn ngay sau khi ngủ trưa dậy: khoảng 14h30 phút)
- Bữa chiều: Cơm trứng rán, khoai tây xào và tráng miệng bằng dưa hấu.
- Bữa tối: 1 ly sinh nước ép cà rốt và 1 ly sữa nóng trước khi đi ngủ.
Thực đơn số 2
- Buổi sáng: Cháo tôm băm và 2 miếng phô mai nhỏ.
- Bữa phụ: Váng sữa hoặc sữa chua.
- Bữa trưa: Cơm cá kho tộ, canh khoai mỡ nấu sườn và tráng miệng bằng nho.
- Bữa phụ: 1 chiếc bánh trứng nhỏ (cho ăn ngay sau khi ngủ trưa dậy khoảng 14h30 phút)
- Bữa chiều: Cơm nem rán, canh rau cúc thịt băm, tráng miệng bằng đu đủ chín.
- Bữa tối: 1 ly sữa nóng trước khi đi ngủ.
Thực đơn số 3
- Buổi sáng: Bánh mì nướng bơ tỏi, 1 ly sữa 150ml và 1 miếng phô mai.
- Bữa phụ: 1 trái táo.
- Bữa trưa: Cơm cuộn rong biển tráng miệng bằng ổi chín.
- Bữa phụ: 1 ly sữa 250ml.
- Bữa chiều: cơm nấm xào thịt gà, canh mướp nấu thịt và mồng tơi, tráng miệng bằng dứa chín.
- Bữa tối: 1 cốc sinh tố dâu tây, 1 ly sữa nóng trước khi đi ngủ.
Trên đây là một số món ngon cho bé 5 tuổi tăng cân mà các mẹ có thể tham khảo. Có thể thấy việc lên thực đơn cho bé 5 tuổi suy dinh dưỡng không khó, quan trọng là sự kiên trì của cả ba mẹ và con. Ngoài thực đơn này, bạn có thể cho con tập luyện nhẹ nhàng để con trẻ nhanh đói hơn, ăn nhanh hấp thu nhanh hơn.