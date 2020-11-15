Cách cai sữa không đau cho mẹ hiệu quả tại nhà

Nuôi dạy con 15/11/2020 11:46

Cai sữa cho bé là một việc khó khăn đối với nhiều bà mẹ. Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc cai sữa, trong số đó phổ biến nhất là cách cai sữa không đau cho mẹ.

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Không phải tất cả các bà mẹ đều cảm thấy khổ sở khi cai sữa cho bé, đặc biệt là những ai tuân theo sự dẫn dắt của bé và cai sữa dần từng bước một. Tuy nhiên, có một số chị em phụ nữ cảm thấy cực kỳ khó chịu trong thời gian cai sữa hoặc cho trẻ bú. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ chia sẻ với bạn đọc cách cai sữa không đau cho mẹ, giúp các mẹ nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. 

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Cách cai sữa không đau cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách cai sữa không đau cho mẹ

Mẹo cai sữa mẹ không đau bằng cách hóa trang bầu ngực

Phương pháp cai sữa này vô cùng hiệu quả đối với những bé nào đã có khả năng nhận biết về màu sắc. Các mẹ có thể dùng son, củ nghệ hoặc củ dền để hóa trang cho bầu ngực của mẹ. Khi trẻ nhìn thấy bầu ngực của mẹ thay đổi, bé sẽ không đòi ti nữa. Cách này được áp dụng khá phổ biến và hiệu quả.

Bên cạnh cách hóa trang, mẹ có thể dán băng dính vào đầu ti. Mỗi khi đòi ti, bé không thấy ti đâu và từ bỏ ý định ti mẹ. Lúc này, mẹ có thể chuẩn bị sẵn bình sữa hay đồ ăn dặm cho bé nếu bé đói.

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Hóa trang bầu ngực để cai sữa cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian đầu, bé sẽ cảm thấy khó chịu và có thể quấy khóc. Hãy chịu khó dỗ dành, ru bé ngủ, đặc biệt cần kiên trì không để bé bú lại.

Bôi đầu ti mẹ bằng thuốc đắng cloxit

Bí quyết cai sữa không đau bằng thuốc đắng cloxit rất an toàn với trẻ. Mẹ hãy nghiền nát thuốc cloxit với chút nước rồi bôi vào đầu ti mình. Khi trẻ ngậm vào đầu ti của mẹ sẽ thấy đắng và ngay lập tức nhả ti mẹ ra, thậm chí có nhiều bé còn khóc cực to. Cứ thực hiện như vậy 2-3 lần tại thời điểm cữ ti bé. Các lần sau, bé sẽ không dám đòi bú mẹ nữa.

Tạm xa bé một vài ngày

Trong thời gian đầu, trẻ có thể sẽ khóc vì không tìm thấy mẹ mỗi khi đòi bú. Tuy nhiên, 2-3 ngày sau đó, bé sẽ quen dần với việc thiếu hơi của mẹ. Lúc này, bố nên tập cho bé ăn dặm hoặc ti bình giúp bé quên đi việc đòi ti mẹ. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả vì các mẹ thường nhớ bé và không thể xa bé.

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Tạm xa bé vài ngày để cai sữa cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý: Các mẹ có thể đi làm sớm và về nhà muộn lúc bé đã ngủ, kiên trì không cho bé ti lại.

Cai sữa bằng tỏi

Mùi vị của sữa sẽ ảnh hưởng tối đa 8 giờ sau khi ăn các thực phẩm có mùi vị đặc trưng. Việc mẹ ăn nhiều tỏi không chỉ khiến miệng mẹ có mùi mà còn khiến sữa mẹ cũng có mùi khó chịu theo.

Mùi tỏi cộng thêm vị cay cay chắc chắn sẽ giúp mẹ cai sữa cho bé hiệu quả. Mẹ có thể ngậm hoặc nêm gia vị, ăn tỏi nhiều nhất có thể để bé sợ mùi và không còn dám đòi ti mẹ nữa.

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Cai sữa cho bé bằng cách ăn tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cho bé tập ngậm ti giả từ nhỏ

Khi bé đã được 3 tháng tuổi, bên cạnh việc bú sữa mẹ, các mẹ có thể tập cho bé ngậm ti giả. Điều này sẽ giúp bé làm quen với việc xa rời đầu vú của mẹ. Mỗi khi bận rộn, mẹ có thể cho bé ngậm ti giả và tập cho bé ti bình. Dần dần bé sẽ được tạo dựng thói quen bú bình và cai sữa mẹ.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có điểm không tốt. Việc cho bé ngậm ti giả sớm quá sẽ khiến mẹ mất thời gian cai ti giả cho bé.

Những lưu ý khi cai sữa cho trẻ

  • Không nên cai sữa cho bé nếu thể trạng của bé không tốt. Nếu trẻ ốm mà mẹ lại đi cai sữa cho bé có thể khiến bé biếng ăn, còi xương.
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Những lưu ý khi cai sữa cho bé - Ảnh minh họa: Internet
  • Không nên cai sữa cho bé lúc thời tiết đang nóng bức hoặc thời điểm chuyển mùa,…
  • Khi cai sữa cho bé, mẹ cần quan tâm tới chế độ dinh dưỡng của trẻ để bổ sung đủ dưỡng chất thiếu hụt cho trẻ trong giai đoạn này. Mẹ có thể cho bé làm quen dần với sữa công thức khi bé đã cai sữa hoàn toàn.
  • Kiên trì cai sữa cho trẻ. Mặc dù mẹ nào cũng thương con nhưng việc kiên trì sẽ giúp mẹ cai sữa nhanh và hiệu quả.

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Một số dấu hiệu đã đến lúc cai sữa cho bé

Dưới đây là một số dấu hiệu giúp mẹ nhận biết rằng bé đã sẵn sàng cho việc cai sữa:

  • Bé đã ngồi vững và không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ.
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Dấu hiệu đã đến lúc cai sữa cho bé - Ảnh minh họa: Internet
  • Bé đã tự nhai được.
  • Bé đã nói được các câu đơn giản.
  • Bé thường thức dậy vào ban đêm hoặc quấy khóc vì đói,…
  • Bé thường cho mọi thứ mà bé cầm được vào miệng,..

Trên đây là chia sẻ về một số cách cai sữa không đau cho mẹ mà các chị em có thể tham khảo. Chúc bạn và bé yêu luôn khỏe mạnh!

Mách mẹ cách chữa căng sữa khi cai sữa hiệu quả

Mách mẹ cách chữa căng sữa khi cai sữa hiệu quả

Khi cho con bú sữa mẹ, mẹ đã quen với cơ chế sản xuất sữa đều đặn mỗi ngày. Vì vậy, khi cai cai sữa tình trạng căng sữa sẽ xảy ra. Cách chữa căng sữa khi cai sữa thế nào cho hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay!

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