Hướng dẫn cách làm váng sữa từ sữa mẹ đơn giản cho bé

Cách làm váng sữa từ sữa mẹ được nhiều mẹ quan tâm, giúp bổ sung chất cho bé phát triển. Cùng tham khảo cách làm váng sữa cho bé bằng sữa mẹ ngay sau đây.
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Nội dung bài viết
- Thành phần dinh dưỡng có trong sữa mẹ
- Dinh dưỡng từ váng sữa
- Cách làm váng sữa từ sữa mẹ nguyên chất
- Cách làm váng sữa từ sữa mẹ và trứng gà
- Một số lưu ý khi làm váng sữa từ sữa mẹ cho bé
Sữa mẹ chứa các thành phần chất dinh dưỡng đặc biệt rất cần thiết cho sức đề kháng và phát triển của trẻ. Nhiều mẹ chia sẻ nhau cách lấy váng sữa từ sữa mẹ cho bé giúp bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết. Vậy cụ thể cách làm váng sữa từ sữa mẹ như thế nào? Hãy cùng Phunuvagiadinh khám phá ngay sau đây.
Thành phần dinh dưỡng có trong sữa mẹ
Sữa mẹ chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ. Đặc biệt với thành phần chính gồm protein, chất béo, carbohydrate, chất kích thích miễn dịch, các vitamin và khoáng chất, men, hormone rất tốt cho sự hình thành và phát triển của trẻ.
Sữa mẹ thường được chia làm 3 giai đoạn để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn tăng trưởng của trẻ bao gồm: Sữa non, sữa chuyển tiếp và sữa trưởng thành.
Dinh dưỡng từ váng sữa
Để có động lực vào bếp ngay món váng sữa từ sữa mẹ cho bé, mẹ cần biết được những lợi ích mà váng sữa mang lại cho bé.
- Giàu năng lượng và tỷ lệ chất béo cao: Tương tự như sữa mẹ, cách làm váng sữa từ sữa mẹ cũng rất giàu năng lượng và chứa nhiều chất béo cao hơn sữa mẹ bình thường. Do đó bên cạnh việc cho bé bú đầy đủ, làm váng sữa cũng là cách giúp mẹ đảm bảo cung cấp năng lượng và chất béo cho bé.
- Hàm lượng canxi cao: Canxi là dưỡng chất không thể thiếu trong giai đoạn phát triển cơ thể của bé, đặc biệt là xương khớp. Nhưng đôi khi sữa mẹ lại không đủ bổ sung canxi cho bé, do đó những cốc váng sữa sẽ giúp tăng cường canxi cho bé. Đây là thức ăn quan trọng mà các mẹ không nên bỏ qua.
- Hỗ trợ tiêu hóa: Váng sữa do được ủ kỹ nên chứa rất nhiều men vi sinh tốt cho tiêu hóa. Vì vậy mà sau khi được bổ sung váng sữa, bé sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn và dễ tăng cân hơn.
Cách làm váng sữa từ sữa mẹ nguyên chất
Chuẩn bị
- Sữa mẹ nguyên chất
- Hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa
Cách làm
- Cho sữa mẹ nguyên chất vào ngăn mát tủ lạnh khoảng từ 2-3 ngày. Trong thời gian ủ, lớp sữa béo và chứa nhiều đạm sẽ nổi lên phía trên, đóng váng béo ngậy. Mẹ nhẹ nhàng vớt phần váng sữa cho vào những bình nhỏ rồi đậy kín.
- Lớp váng sữa cũng có thể giúp mẹ kiểm tra chất lượng sữa, nếu lớp váng quá mỏng thì mẹ nên bổ sung thêm đạm để sữa giàu chất dinh dưỡng hơn.
Khuyên dùng
- Mỗi lần cho bé ăn mẹ nên hâm nóng lại
- Sử dụng an toàn với cả bé được vài tuần tuổi
Cách làm váng sữa từ sữa mẹ và trứng gà
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- 200ml sữa mẹ
- 10g bột ngô
- 100ml Whipping cream
- 2 quả trứng gà tách lấy lòng đỏ
- Các thành phần khác gồm đường, hương vani ( tùy khẩu vị các bé),…
- Hũ thủy tinh đựng váng sữa
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Cách thực hiện
- Hâm nóng sữa mẹ trên bếp hoặc lò vi sóng khoảng 5 -10 giây. Giúp sữa ấm và tiệt trùng sữa an toàn cho bé.
- Cho 2 lòng đỏ trứng gà vào bát đánh cho tan đến khi mịn thì cho phần bột ngô vào trộn đều. Tùy khẩu vị của trẻ khác nhau, mẹ cho từng chút đường hoặc hương vani vào rồi tiếp tục trộn đều. Cho phần sữa mẹ đã được đun ấm vào hỗn hợp rồi khuấy nhẹ tay.
- Chuẩn bị một cái xoong sạch và cho hỗn hợp đã chuẩn bị vào rồi đặt lên bếp đun nhỏ lửa. Khi đun mẹ cần khuấy đều để tránh bị cháy. Khi hỗn hợp bắt đầu hơi sệt thì tắt bếp để đảm bảo chất dinh dưỡng vẫn được giữ nguyên. Để hỗn hợp nguội rồi whipping cream vào và trộn đều.
- Rửa sạch hũ thủy tinh và tiệt trùng trong nước sôi để đảm bảo diệt các loại vi khuẩn gây hại. Cho hỗn hợp vào hũ bảo quản trong tủ lạnh và cho bé dùng dần.
Một số lưu ý khi làm váng sữa từ sữa mẹ cho bé
- Khi chế biến, mẹ tuyệt đối không được sử dụng sữa mẹ bị hỏng hoặc lên men vì sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của trẻ.
- Một số mẹ thường không để ý khi nấu không để nguội rồi thêm whipping cream nên hỗn hợp bị tách nước làm chất lượng không được ngon. Vì thế các mẹ nên chú ý để nguội rồi mới cho whipping cream vào.
- Trước khi chế biến các mẹ cần phải làm ấm sữa bằng cách đun nhỏ lửa trên bếp hoặc lò vi sóng. Tuyệt đối không nên nấu sôi, chỉ nấu đến khi sữa ấm là được.
- Chỉ nên cho bé sử dụng váng sữa như một thực phẩm bổ sung năng lượng chứ không được dùng thay thế sữa mẹ hoặc sữa công thức. Các mẹ cần lưu ý chỉ nên dùng váng sữa cho bữa ăn phụ của trẻ.
- Khi mới cho trẻ ăn váng sữa, mẹ nên theo dõi phản ứng của trẻ nếu thấy bị đi ngoài hoặc đau bụng, váng sữa có mùi lạ thì tuyệt đối không cho trẻ tiếp tục sử dụng.
Với cách làm váng sữa từ sữa mẹ được chia sẻ ở trên hy vọng sẽ giúp mẹ chế biến được thêm món ăn dinh dưỡng cho bé. Đừng quên ghi nhớ các lưu ý trên để có được món ăn đảm bảo dinh dưỡng cho bé mẹ nhé.