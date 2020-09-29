Hướng dẫn cách làm váng sữa từ sữa mẹ đơn giản cho bé

Sữa mẹ chứa các thành phần chất dinh dưỡng đặc biệt rất cần thiết cho sức đề kháng và phát triển của trẻ. Nhiều mẹ chia sẻ nhau cách lấy váng sữa từ sữa mẹ cho bé giúp bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết. Vậy cụ thể cách làm váng sữa từ sữa mẹ như thế nào? Hãy cùng Phunuvagiadinh khám phá ngay sau đây.

Thành phần dinh dưỡng có trong sữa mẹ

Sữa mẹ chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ. Đặc biệt với thành phần chính gồm protein, chất béo, carbohydrate, chất kích thích miễn dịch, các vitamin và khoáng chất, men, hormone rất tốt cho sự hình thành và phát triển của trẻ.

Sữa mẹ thường được chia làm 3 giai đoạn để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn tăng trưởng của trẻ bao gồm: Sữa non, sữa chuyển tiếp và sữa trưởng thành.