Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ phục hồi nhanh chóng

Nuôi dạy con 10/04/2020 16:57

Chế độ ăn uống dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng đối với các mẹ sau khi sinh mổ. Vậy các món ăn cho bà mẹ sinh mổ là gì?

Nội dung bài viết

Khi sinh mổ đồng nghĩa với việc các mẹ phải nằm viện lâu hơn, mất nhiều thời gian phục hồi hơn cũng như sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe về lâu về dài. Vì vậy cần hết sức cẩn trọng trong quá trình phục hồi, đặc biệt là việc ăn uống. Vậy các món ăn cho bà mẹ sinh mổ là gì? Những món ăn nào nên tránh? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cac mon an cho ba me sinh mo 1
Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ phục hồi nhanh chóng – Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh mổ mẹ cần lưu ý những gì?

Sau khi sinh mổ bạn cần chú ý một số điểm sau:

Không nên ăn trong 6 tiếng sau khi sinh mổ

Lúc này nhu động ruột đang ở mức thấp do tác dụng của thuốc dùng trong phẫu thuật, đường ruột ứ nhiều khí và dạ dày hoạt động yếu. Khi đó nếu ăn vào sẽ rất khó tiêu, có thể gây đầy hơi, táo bón, nghiêm trọng hơn là khiến cơ thể mệt mỏi và lâu phục hồi hơn. Vì thế bạn không nên ăn ngay trong 6 tiếng sau sinh mổ mà chỉ nên uống nước lọc.

Cac mon an cho ba me sinh mo 2
Sau khi sinh mổ cần uống nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

Chú ý vào loại và lượng thức ăn nạp vào

Trong thời gian này các mẹ cần uống đủ nước, ăn cháo loãng cho đến khi xì hơi thì mới nên ăn đặc lại, nhưng cần dùng các loại thực phẩm mềm và lỏng. Dần dần các mẹ có thể ăn uống lại như bình thường và tăng cường các loại thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất để cơ thể nhanh hồi phục.

Cac mon an cho ba me sinh mo 3
Nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng thức ăn nạp vào sau khi sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ

Sau khi sinh mổ các mẹ cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý và đầy đủ chất để có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe. 

Các món mẹ sau sinh mổ nên ăn

Nếu sinh mổ bạn nên ăn các món ăn sau để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, có thể kể đến như:

  • Các món ăn chế biến từ thịt như: Gà rang gừng, mướp đắng nhồi thịt, thịt kho tiêu, thịt viên sốt cà chua… là các món cung cấp nhiều đạm và sắt giúp vết mổ của mẹ mau lành và chống thiếu máu.
  • Trứng gà luộc: Trứng gà là loại thực phẩm bổ dưỡng và dễ tìm, có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau. Trứng có chứa hàm lượng protein cao giúp sản phụ mau hồi phục sức khỏe và mau lành vết thương cũng như tăng tiết sữa cho bé bú. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý không nên ăn quá nhiều trong 1 bữa vì sẽ gây khó tiêu và đầy bụng.
  • Các món ăn chế biến từ cá chép như: Canh cá chép, cá chép om dưa…rất tốt cho mẹ sau sinh mổ. Trong cá chép có chứa nhiều protid có tác dụng thúc đẩy co bóp tử cung, đẩy máu dư ra ngoài và làm cho thời gian sản dịch được rút ngắn.
  • Các món ăn chế biến từ đường đỏ như: Nước táo đỏ, nhãn nhục, lục trà đường đỏ…mang lại nhiều công dụng tốt đối với sản phụ như giảm đau, lợi sữa, điều trị cao huyết áp và bị lạnh sau sinh.
  • Các món ăn chế biến từ các loại rau, củ, quả như: Canh rau ngót thịt băm, canh giò heo khoai tây, canh đu đủ… giúp cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cho mẹ sinh mổ. Ngoài ra, các món ăn này còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hạn chế tình trạng táo bón và giúp vết thương mổ nhanh lành hơn.

Bên cạnh đó, bạn cần uống đủ lượng nước cần thiết, ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa và nên uống sữa đã tiệt trùng hoặc các sản phẩm từ sữa để giúp xương chắc khỏe.

Cac mon an cho ba me sinh mo 4
Các món giàu đạm và sắt giúp cơ thể mẹ sau sinh mổ  phục hồi nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các món mẹ sau sinh mổ nên kiêng

Khi sinh mổ bạn nên kiêng các món ăn sau đây để tránh tình trạng đầy bụng, táo bón, khó tiêu do cơ thể chưa hồi phục.

  • Các món ăn có tính hàn: Cơ thể phụ nữ sau sinh rất dễ lạnh nên cần kiêng các món như là ốc, cua, rau đay…
  • Các món ăn không tốt cho việc lành sẹo, tạo mủ, gây viêm như: Rau muống, lòng trắng trứng, gạo nếp…
  • Các món ăn chế biến tái, sống như: Thịt tái, rau sống, gỏi…
  • Thực phẩm chứa các chất kích thích như: Rượu, bia, cà phê…
  • Thực phẩm cay và nóng như: Mù tạt, hạt tiêu, ớt…

Ngoài ra bạn cũng nên kiêng các thức ăn gây dị ứng và sắc tố đen để tránh làm cho vết sẹo sâu hơn. Hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ và nhiều muối nếu bị di chứng cao huyết áp.

Cac mon an cho ba me sinh mo 5
Gạo nếp là “kẻ thù” của mẹ sinh mổ vì gây khó khăn cho việc liền sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho mẹ sau sinh mổ 1 tháng

Để cơ thể nhanh hồi phục bạn có thể cân nhắc các thực đơn sau:

  • Thực đơn 1 gồm các món như: Củ cải luộc, ruốc thăn, trứng gà luộc, thịt viên nấu bầu băm và cơm trắng.
  • Thực đơn 2 gồm các món như: Thịt bò xào mướp, rau ngót nấu thịt băm, thịt kho củ cải và cơm trắng.
  • Thực đơn 3 gồm các món như: Thịt heo nạc luộc, trứng gà luộc, canh mồng tơi nấu tôm khô và cơm trắng.
  • Thực đơn 4 gồm các món như: Cà rốt luộc, giò heo hầm khoai tây, cá ba sa kho tiêu và cơm trắng.
  • Thực đơn 5 gồm các món như: Thịt kho tiêu, canh bí đao thịt băm và cơm trắng.

Ngoài ra còn rất nhiều thực đơn bổ dưỡng khác, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như chọn ra thực đơn phù hợp cho bản thân.

Món ăn lợi sữa cho mẹ sau sinh mổ

Nếu như vừa mới mổ xong thì bạn nên bổ sung nhiều nước, thực phẩm dễ tiêu hóa và giàu protein. Còn khi vết thương bắt đầu lành bạn có thể ăn các món giàu vitamin C như: Dâu tây, đu đủ, cam, bưởi… để bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Cac mon an cho ba me sinh mo 6
Khi chọn các món ăn lợi sữa bạn cần ưu tiên các món dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, sinh mổ ngày càng trở nên phổ biến hơn nên việc trang bị kiến thức cơ bản cho bản thân mỗi người phụ nữ là hết sức cần thiết, đặc biệt là về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi sau khi sinh mổ. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ phục hồi nhanh chóng” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.

Đẻ mổ ăn được bánh gì thì tốt cho bà bầu?

Đẻ mổ ăn được bánh gì thì tốt cho bà bầu?

Sau khi đẻ mổ, sức khỏe của mẹ bầu bị suy giảm. Vì thế, chị em luôn thắc mắc rằng đẻ mổ ăn được bánh gì và những thực phẩm gì thì tốt cho cơ thể?

Xem thêm
Từ khóa:   thức ăn cho người mổ đẻ thực đơn cho mẹ sau sinh mổ thực đơn cho bà đẻ sau sinh mổ 1 tháng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?