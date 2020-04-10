Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ phục hồi nhanh chóng

Khi sinh mổ đồng nghĩa với việc các mẹ phải nằm viện lâu hơn, mất nhiều thời gian phục hồi hơn cũng như sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe về lâu về dài. Vì vậy cần hết sức cẩn trọng trong quá trình phục hồi, đặc biệt là việc ăn uống. Vậy các món ăn cho bà mẹ sinh mổ là gì? Những món ăn nào nên tránh? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Lúc này nhu động ruột đang ở mức thấp do tác dụng của thuốc dùng trong phẫu thuật, đường ruột ứ nhiều khí và dạ dày hoạt động yếu. Khi đó nếu ăn vào sẽ rất khó tiêu, có thể gây đầy hơi, táo bón, nghiêm trọng hơn là khiến cơ thể mệt mỏi và lâu phục hồi hơn. Vì thế bạn không nên ăn ngay trong 6 tiếng sau sinh mổ mà chỉ nên uống nước lọc.

Sau khi sinh mổ bạn cần chú ý một số điểm sau:

Sau khi sinh mổ cần uống nhiều nước - Ảnh minh họa: Internet

Chú ý vào loại và lượng thức ăn nạp vào

Trong thời gian này các mẹ cần uống đủ nước, ăn cháo loãng cho đến khi xì hơi thì mới nên ăn đặc lại, nhưng cần dùng các loại thực phẩm mềm và lỏng. Dần dần các mẹ có thể ăn uống lại như bình thường và tăng cường các loại thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất để cơ thể nhanh hồi phục.

Nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng thức ăn nạp vào sau khi sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ

Sau khi sinh mổ các mẹ cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý và đầy đủ chất để có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Các món mẹ sau sinh mổ nên ăn

Nếu sinh mổ bạn nên ăn các món ăn sau để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, có thể kể đến như:

Các món ăn chế biến từ thịt như: Gà rang gừng, mướp đắng nhồi thịt, thịt kho tiêu, thịt viên sốt cà chua… là các món cung cấp nhiều đạm và sắt giúp vết mổ của mẹ mau lành và chống thiếu máu.

Trứng gà luộc: Trứng gà là loại thực phẩm bổ dưỡng và dễ tìm, có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau. Trứng có chứa hàm lượng protein cao giúp sản phụ mau hồi phục sức khỏe và mau lành vết thương cũng như tăng tiết sữa cho bé bú. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý không nên ăn quá nhiều trong 1 bữa vì sẽ gây khó tiêu và đầy bụng.

Các món ăn chế biến từ cá chép như: Canh cá chép, cá chép om dưa…rất tốt cho mẹ sau sinh mổ. Trong cá chép có chứa nhiều protid có tác dụng thúc đẩy co bóp tử cung, đẩy máu dư ra ngoài và làm cho thời gian sản dịch được rút ngắn.

Các món ăn chế biến từ đường đỏ như: Nước táo đỏ, nhãn nhục, lục trà đường đỏ…mang lại nhiều công dụng tốt đối với sản phụ như giảm đau, lợi sữa, điều trị cao huyết áp và bị lạnh sau sinh.

Các món ăn chế biến từ các loại rau, củ, quả như: Canh rau ngót thịt băm, canh giò heo khoai tây, canh đu đủ… giúp cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cho mẹ sinh mổ. Ngoài ra, các món ăn này còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hạn chế tình trạng táo bón và giúp vết thương mổ nhanh lành hơn.

Bên cạnh đó, bạn cần uống đủ lượng nước cần thiết, ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa và nên uống sữa đã tiệt trùng hoặc các sản phẩm từ sữa để giúp xương chắc khỏe.

Các món giàu đạm và sắt giúp cơ thể mẹ sau sinh mổ phục hồi nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Các món mẹ sau sinh mổ nên kiêng

Khi sinh mổ bạn nên kiêng các món ăn sau đây để tránh tình trạng đầy bụng, táo bón, khó tiêu do cơ thể chưa hồi phục.

Các món ăn có tính hàn: Cơ thể phụ nữ sau sinh rất dễ lạnh nên cần kiêng các món như là ốc, cua, rau đay…

Các món ăn không tốt cho việc lành sẹo, tạo mủ, gây viêm như: Rau muống, lòng trắng trứng, gạo nếp…

Các món ăn chế biến tái, sống như: Thịt tái, rau sống, gỏi…

Thực phẩm chứa các chất kích thích như: Rượu, bia, cà phê…

Thực phẩm cay và nóng như: Mù tạt, hạt tiêu, ớt…

Ngoài ra bạn cũng nên kiêng các thức ăn gây dị ứng và sắc tố đen để tránh làm cho vết sẹo sâu hơn. Hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ và nhiều muối nếu bị di chứng cao huyết áp.

Gạo nếp là “kẻ thù” của mẹ sinh mổ vì gây khó khăn cho việc liền sẹo - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho mẹ sau sinh mổ 1 tháng

Để cơ thể nhanh hồi phục bạn có thể cân nhắc các thực đơn sau:

Thực đơn 1 gồm các món như: Củ cải luộc, ruốc thăn, trứng gà luộc, thịt viên nấu bầu băm và cơm trắng.

Thực đơn 2 gồm các món như: Thịt bò xào mướp, rau ngót nấu thịt băm, thịt kho củ cải và cơm trắng.

Thực đơn 3 gồm các món như: Thịt heo nạc luộc, trứng gà luộc, canh mồng tơi nấu tôm khô và cơm trắng.

Thực đơn 4 gồm các món như: Cà rốt luộc, giò heo hầm khoai tây, cá ba sa kho tiêu và cơm trắng.

Thực đơn 5 gồm các món như: Thịt kho tiêu, canh bí đao thịt băm và cơm trắng.

Ngoài ra còn rất nhiều thực đơn bổ dưỡng khác, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như chọn ra thực đơn phù hợp cho bản thân.

Món ăn lợi sữa cho mẹ sau sinh mổ

Nếu như vừa mới mổ xong thì bạn nên bổ sung nhiều nước, thực phẩm dễ tiêu hóa và giàu protein. Còn khi vết thương bắt đầu lành bạn có thể ăn các món giàu vitamin C như: Dâu tây, đu đủ, cam, bưởi… để bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Khi chọn các món ăn lợi sữa bạn cần ưu tiên các món dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, sinh mổ ngày càng trở nên phổ biến hơn nên việc trang bị kiến thức cơ bản cho bản thân mỗi người phụ nữ là hết sức cần thiết, đặc biệt là về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi sau khi sinh mổ. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Các món ăn cho bà mẹ sinh mổ phục hồi nhanh chóng” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.