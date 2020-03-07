Phụ nữ đẻ mổ ăn gì tốt cho mẹ lẫn con?

Phụ nữ đẻ mổ ăn gì sẽ tốt cho mẹ và con là câu hỏi mà nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin bổ ích giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Đẻ mổ ăn gì để tốt cho mẹ và con - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đẻ mổ ăn gì thì tốt? Dưới đây là những loại thực phẩm mà phụ nữ sinh mổ nên ăn: Thực phẩm giàu sắt: Mẹ đẻ mổ thường sẽ mất rất nhiều máu. Do đó, việc bổ sung các loại thực phẩm giàu sắt như lòng đỏ trứng gà, bí đỏ, nho, các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, điều,...rất tốt cho người mẹ. Thực phẩm giàu sắt cho mẹ đẻ mổ - Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm giàu protein: Những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, các sản phẩm từ bơ sữa như pho mát, sữa chua,...sẽ cung cấp thêm protein cho mẹ, bổ sung năng lượng cho người mẹ sau một thời kỳ mang thai vất vả và vượt cạn thành công nhưng khá tốn sức. Bên cạnh đó, một số loại thực vật như đậu, sữa thực vật,...cũng chứa rất nhiều đạm thực vật mà bà đẻ nên ăn.

Thực phẩm giàu vitamin E: Các loại thực phẩm như lúa mì, hạnh nhân, mầm lúa mì, lạc, dầu thực vật,...chứa nhiều vitamin E tốt cho quá trình mau lành vết thương và giảm bớt sẹo do vết mổ gây ra. Thực phẩm giàu vitamin E giúp mau lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet Một số các món ăn cho bà đẻ mổ giúp tăng sữa mẹ như cháo chân giò hầm hạt sen, cháo thịt bò, móng giò hầm đu đủ xanh,....

Bên cạnh đó, những người đẻ mổ nên bổ sung đủ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để bổ sung lại nước trong quá trình sinh nở mất nhiều nước qua nước ối và máu.

Thực phẩm tươi sạch và được nấu chín: Điều này giúp sữa mẹ an toàn, tránh tình trạng trẻ bị tiêu chảy do hệ tiêu hóa kém. Thực đơn cho mẹ sinh mổ Thực ăn cho người mổ để cần phải đảm bảo đầy đủ dưỡng chất để giúp vết thương mau lành. Những thực phẩm không nên ăn như đồ nếp, bia, rượu, đồ uống có cồn hoặc ga, rau muống, mỡ,...bởi chúng sẽ khiến vết thương lâu lành hơn.

Gợi ý mâm cơm cho bà bầu đẻ mổ - Ảnh minh họa: Internet Các mẹ nên lựa chọn các món ăn cho bà đẻ mổ như những thực đơn gợi ý dưới đây: Thực đơn 1 - Mâm cơm 1 Bữa chính: Cơm trắng + 2 quả trứng gà luộc + Đu đủ luộc + Chân giò

Bữa phụ: 1 bát cháo khoai lang + 1 quả hồng xiêm Thực đơn 2 - Mâm cơm 2 Bữa chính: Cơm trắng + Tôm rang + Canh rau ngót + Thịt lợn luộc

Bữa phụ: Khoai lang + Thanh long Thực đơn 3 - Mâm cơm 3 Bữa chính: Cơm trắng + Tim lợn hấp + Bí xanh luộc + Thịt nạc rang

Bữa phụ: Chuối tiêu chín + 1 cốc sữa nóng Thực đơn 4 - Mâm cơm 4 Bữa chính: Cơm trắng + Thịt gà luộc (bỏ da) + Thịt bò xào + Canh bí xanh nấu thịt

Bữa phụ: Táo + Bánh canh đa nấu thịt nạc Thực đơn 5 - Mâm cơm 5 Bữa chính: Cơm trắng + Gà hầm thuốc Bắc + Súp lơ luộc

Bữa phụ: Canh trứng nấu với gừng và đường + 1 cốc sinh tố Thực đơn 6 - Mâm cơm 6 Bữa chính: Cơm trắng + Chân giò hầm với rau củ + Ngọn su su luộc + Cá hấp

Bữa phụ: 2 quả trứng luộc + 1 cốc sinh tố dưa hấu Thực đơn 7 - Mâm cơm 7 Bữa chính: Cơm trắng + Canh mồng tơi + Thịt chân giò luộc + Tôm rang

Bữa phụ: Cháo đu đủ + Khoai lang luộc Đẻ mổ nên ăn trái cây gì? Bên cạnh chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng thì việc bổ sung thêm trái cây trong thực đơn, nhất là các bữa phụ là không thể thiếu. Trái cây vừa giúp mẹ bầu đẹp da, giảm cân vừa tăng lượng sữa mẹ. Trái cây chứa nhiều vitamin C: Vitamin C giúp hỗ trợ quá trình phục hồi và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng đồng thời tăng cường sức đề kháng. Các loại quả chứa nhiều vitamin C như cam, đu đủ, dưa hấu, dâu tây, xoài, bưởi, cà chua,... Trái cây giàu vitamin C cho bà đẻ - Ảnh minh họa: Internet Trái cây giàu sắt: Trong quá trình sinh, nhất là sinh mổ, mẹ thường mất nhiều máu. Việc bổ sung trái cây giàu sắt sẽ giúp hệ miễn dịch của cơ thể được tăng cường. Nhiều loại trái cây giàu sắt như đào, sung, nho khô, táo, dâu,...

Trái cây nhiều năng lượng, gọi sữa về: Một số loại trái cây giúp lượng sữa tăng lên, kích sữa như đu đủ xanh, chuối tiêu, cam quýt, táo tàu, mãng cầu, vú sữa, na,... Phụ nữ sau sinh mổ nên kiêng gì? Sau khi sinh mổ, ăn gì tốt thôi không đủ. Các mẹ đẻ cần phải kiêng các loại thực phẩm có hại sau: Thực phẩm gây đầy hơn cho mẹ và bé như sữa đậu nành, dưa cải, tinh bột,...

Các loại quả quá chua như cóc, me, khế, xoài,...

Tránh ăn các loại gia vị cay như ớt, tiêu,...

Đồ nếp, lòng trắng trứng gà, rau muống,...vì chúng sẽ khiến vết mổ sưng, viêm nhiễm và hình thành sẹo. Bà đẻ sinh mổ nên kiêng ăn rau muống - Ảnh minh họa: Internet Hạn chế ăn nhiều các loại thức ăn nhiều dầu mỡ như chiến xào.

Tránh các thực phẩm có chất kích thích như thuốc lá, cà phê, bia, rượu, nước ngọt có gas.

Thực phẩm có nhiều hàn the hoặc phụ gia bảo quản như bún, phở, miến, bánh ướt,... Hy vọng với những kiến thức chia sẻ trên đây, các bạn đã tự trả lời câu hỏi: “Đẻ mổ ăn gì thì tốt”. Mong rằng, các mẹ sẽ luôn khỏe mạnh, nhất là trong thời gian vừa sinh mổ xong.

Những thực phẩm lợi sữa dành cho mẹ đang cho con bú Chế độ ăn uống hợp lý, khoa học giúp mẹ có một lượng sữa dồi dào. Dưới đây, chúng tôi sẽ mách những thực phẩm lợi sữa dành cho những bà mẹ đang cho con bú.

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