Một bức thư dành cho ba mẹ của một học sinh lớp 11 đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Một tài khoản mạng xã hội mới đăng một bài viết chia sẻ lại một bức thư dành cho ba mẹ của một người con. Được biết, người viết là thư này là một học sinh lớp 11. Đáng nói nội dung bức thư này khiến nhiều ông bố bà mẹ phải rơi nước mắt vì trước nay họ dã dạy con theo cách này. Bức thư là trải lòng của một học sinh - Ảnh: Chụp màn hình "Đọc lá thư để lại của em gái lớp 11, mà muốn khóc: “Con muốn bố mẹ vui lòng. Nhưng con mệt lắm, con thực sự rất mệt, con buông xuôi tất cả. Con xin lỗi. Con ghi nhớ mãi công ơn của bố mẹ. Nhưng ơn này có lẽ kiếp sau con mới trả bố mẹ được”.

Gánh nặng ơn nghĩa nó khủng khiếp tới mức lúc chết rồi em vẫn thấy còn mang nợ, và còn hẹn trả thêm 1 kiếp nữa. Có phải chúng ta đã nhân danh tình yêu, nhân danh những điều tốt đẹp, để ép con đến mức phải bỏ đi chính bản thân nó, bỏ đi mạng sống của nó? Có ba mẹ ép con bằng bằng roi, bằng xích, có ba mẹ chỉ ép con bằng tiếng thở dài, bằng những kỳ vọng trong ánh mắt, bằng những khoảnh khắc im lặng nặng nề trong nhà. Ba mẹ ạ, trẻ sơ sinh lệ thuộc ba mẹ lâu hơn mọi động vật khác trên hành tinh này. Thế nên quyền năng của ba mẹ với con cái cực lớn. Lớn đến mức có thể làm đứa con làm tất cả “để bố mẹ vui lòng", "để bố mẹ tự hào, để đền đáp công ơn sinh thành". Ba mẹ chúng ta thường mong ước con trở thành người mà ba mẹ tin là tốt đẹp, chứ ko phải là kiểu tốt đẹp như con mong ước. Có ai thấy là cái cây ổi kia thật sung sướng vì nó không có 1 người mẹ đang mong ước nó trở thành 1 cây lúa. Nó có thể đẹp, có thể xấu, nhưng nếu trồng từ hạt ổi thì nó được trở thành cây ổi. Làm việc với tuổi teen, mình biết có nhiều bé đang khổ hơn cây ổi nhiều, vì nó phải uốn éo, ép buộc để trở thành 1 cây khác, với lý do: "Ba mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi"...

Chống lại cái xấu thì còn dễ, chứ chống lại người tốt và người thương mình thì làm sao mà chống? Nhưng mà... Có những tình yêu như dây thép gai. Có những sự hi sinh như cầm tù. Có những kỳ vọng thực sự là gánh nặng. Có những ơn nghĩa giam hãm, kìm nén, khiến con khổ sở. Ngày xưa có nhiều vở cải lương ba mẹ ép con cưới 1 chàng trai con không yêu, và chúng ta ngồi xem rồi khóc hết nước mắt. Nhưng cưới nhầm còn có thể ly hôn, chứ nếu phải sống trong vỏ bọc 1 con người khác thì sao? Ai có thể ly hôn với chính mình? Mẹ à, tuy mẹ đã dứt ruột đẻ ra con, nhưng cắt dây rốn xong, thì con không còn là 1 phần cơ thể của mẹ. Con là 1 cá thể độc lập và khác biệt. Tình yêu và sự hi sinh ko hẳn lúc nào cũng tốt, nếu là tình yêu ích kỷ, và hi sinh mù quáng. Vì yêu mà Ác, thì vẫn là Ác." Nhiều bậc làm cha làm mẹ sau khi đọc bức thư này thì không biết nên dạy con theo cách nào - Ảnh minh họa: Internet Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội bức thư này đã thu hút rất nhiều lượt bình luận của cộng đồng mạng. Đa số họ đều bày tỏ ý kiến cá nhân của bản thân và thực sự thắc mắc trước câu hỏi "dạy con thế nào cho đúng?": "Làm thế nào để phân định ranh giới giữa thúc ép và thúc đẩy con đây?", "Làm cha mẹ khổ quá đi", "Đồng quan điểm cùng c. Hạt ổi chỉ trở thành cây ổi", "Em đọc qua bài viết này nhiều lần, mà lần nào cũng đau đớn"... Việc đấng sinh thành - người làm bố làm mẹ vì quá kỳ vọng vào con mà tạo sức ép với con cái khiến con luôn phải sống trong áp lực không phải là chuyện mới đây. Bức thư này đã khiến các ông bố bà mẹ xưa nay luôn dạy con bằng cách này đã không kiềm được nước mắt nhận ra sai lầm của bản thân.

Người mẹ ở Hà Nội 'sôi máu' khi cô giáo lớp học thêm bảo con trai 'đánh vào mồm' con mình vì nói chuyện trong lớp Mới đây, trên mạng xã hội lại được dịp xôn xao khi một người mẹ ở Hà Nội đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc cho con đi học thêm tiền lớp 1. Vụ việc không dừng lại đó khi người mẹ phát hiện cô giáo dạy thêm cho con trai cô đánh con mình vì nói chuyện trong lớp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-thu-gay-chan-dong-cua-hoc-sinh-lop-11-tu-tu-con-muon-bo-me-vui-long-nhung-con-thuc-su-rat-met-402355.html