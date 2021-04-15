2 đứa trẻ nhảy từ tòa nhà cao 15m vì nghĩ sẽ hồi sinh giống trò chơi điện tử: Cha mẹ có nên giáo dục về 'cái chết' cho các con?

Nuôi dạy con 15/04/2021 06:23

Bé trai 11 tuổi và bé gái 9 tuổi đã nhảy lầu từ mái tòa nhà cao 15 mét xuống dưới đất vì tin rằng hai em sẽ hồi sinh giống nhân vật trong các trò chơi điện tử các em hay chơi.

Mới đây, một câu chuyện về thái độ của người con khi tự tử đã khiến các bậc cha mẹ cảm thấy "sốc" toàn tập. Tại thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một cậu bé 13 tuổi đã nhảy lầu từ tòa nhà 2 lần chỉ trong 1 giờ. Dù các nhân viên cứu hộ cố gắng ngăn cậu lại, cậu vẫn không có ý định dừng lại.

Một trường hợp khác ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc là bé trai 11 tuổi và bé gái 9 tuổi đã nhảy từ mái tòa nhà cao 15 mét xuống dưới đất vì tin rằng hai em sẽ hồi sinh giống nhân vật trong các trò chơi điện tử các em hay chơi.

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Bậc phụ huynh luôn muốn những điều tốt nhất cho con - Ảnh minh họa: Internet

Những sự việc kể trên sẽ khiến các bậc phải thót tim giật mình. Thực tế có rất nhiều bậc phụ huynh vì muốn bảo vệ “bầu trời màu hồng” của con trẻ đã chọn cách nói giảm nói tránh về cái chết, hoặc lẩn trốn và bịa ra cái gì đó thật đẹp đẽ để đánh lừa mỗi khi bé hỏi. Điều này dẫn đến việc các em không có cái nhìn đúng đắn về sự việc và có những hành động sai lầm, để lại nhiều nỗi đau cho gia đình và xã hội. Đây phải chăng là lời cảnh tỉnh cho quý phụ huynh đã đến lúc giáo dục về cái chết cho con trẻ?

Không biết về cái chết thì sao biết được sự sống quý giá nhường nào

Trong cuốn “Những bí mật trẻ em cần biết – Cuốn sách nhỏ về cái chết” của Pernilla Stalfelt đã chỉ ra rằng khi em hiểu về sự sống và cái chết thì em sẽ đỡ lo sợ và khủng hoảng trước những thay đổi trong cuộc đời. Hay trong chương trình giáo dục về cái chết ở Nhật Bản không chỉ dạy trẻ em về nguồn gốc và sự phát triển của cuộc sống mà còn dạy trẻ em đối phó với nỗi đau mất người thân. Các tác phẩm có chủ đề về cái chết được xuất bản phổ biến, ví dụ như “Cái chết đối với trẻ em là gì”. Thông qua cách giáo dục như vậy, trẻ em nhận thức được những hành động có thể gây nguy hiểm cho bản thân và hậu quả xảy đến là gì. Từ đó, giúp các em hiểu ra cuộc sống rất đáng trân trọng và bảo vệ.

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Giúp con trân trọng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Giáo dục sự chết nên bắt đầu từ độ tuổi nào?

Một giáo sư về tâm thần học trẻ em ở Trung Quốc nói: "Chúng ta nên chọn thời điểm thích hợp để thảo luận về các chủ đề cái chết, giúp con cái có sự hiểu biết chính xác”. Khả năng nhận thức của trẻ về cái chết. Cách tiếp cận để giải thích về điều đó cho trẻ cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Với giai đoạn trẻ thiếu hiểu biết từ 0-4 tuổi, cha mẹ có thể chỉ cho trẻ nhìn thấy sự thay đổi của vạn vật, cái chết của vật nuôi xung quanh, sự ra đi của người thân hay những sự kiện bi thảm trong tin tức... Đây là những cơ hội tốt nhất để thảo luận về cái chết với trẻ em. Hãy nói một cách ngắn gọn, súc tích và khoa học nhất để bé hiểu rằng chết là quy luật tự nhiên.

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Giáo dục trẻ theo từng giai đoạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ khoảng 5 - 10 tuổi, đây là giai đoạn mà trẻ tò mò về “tử thần” nhất và dễ háo hức muốn thử nhất. Một điểm số không như ý cũng khiến các em vì sợ hãi bị la mắng mà chọn cách tiêu cực nhất. Ở độ tuổi năng động và ham khám phá này, các em chưa nhận thức được sự nguy hiểm trong những hành động, trò chơi của mình. Vì vậy, ngoài việc giải đáp những nghi ngờ của trẻ về cái chết, việc giáo dục lối sống cũng cần được chú trọng.

Khi trẻ ở độ tuổi thiếu niên, trẻ bắt đầu hiểu mọi người cuối cùng đều sẽ chết và điều đó không liên quan đến bất cứ điểm số học tập, cách cư xử, ước nguyện hay bất cứ điều gì họ làm. Thế nhưng trong giai đoạn bất ổn về tâm sinh lý này, các em có những nhận thức phức tạp và những hành vi bốc đồng liên tục được phát ra, phụ huynh hãy quan tâm và hướng các bé đến những điều tích cực trong cuộc sống. Các em bắt đầu đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, nhạy cảm với sự sống xung quanh. Hãy lồng ghép những bài học, lời khuyên cho bé một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Cho dù trẻ đang trải qua điều gì, cách tốt nhất bạn có thể làm là khuyến khích bé biểu hiện và chia sẻ suy nghĩ.

Hãy chân thật biểu hiện cảm xúc trước mặt con trẻ

Đừng ngại khóc trước mặt con. Bày tỏ cảm xúc trước những đứa trẻ là cách trực quan nhất để chúng hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Có thể chúng sẽ không hiểu hoàn toàn cái chết là như thế nào nhưng chúng sẽ biết đó là sự đau thương và mất mát. Đôi khi các bậc cha mẹ lo lắng khi đưa con mình đến những buổi tang lễ vì chúng chưa đủ chính chắn. Nhưng hãy nghĩ rằng đây là lần cuối cùng mà chúng có thể nhìn thấy người thân yêu, nó giúp chúng tưởng nhớ về người đã khuất. Dù chúng ta có muốn nói hay không thì cách phản ứng của chúng ta trước sự ra đi của một người thân trong gia đình sẽ tác động đến niềm tin, nổi sợ hãi, sự lo lắng và nghi ngờ của những đứa trẻ. 

Hãy trung thực với con bạn vì có thể cái chết là một điều đáng sợ nhưng sẽ đáng sợ hơn nếu chúng ta không nói về nó.

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Từ khóa:   giáo dục nuôi dạy con trẻ tự tử

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